Apple yeni iPad Mini’yi en erken 2023’ün sonlarında piyasaya sürmeyi planlıyor

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Analist Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılanlara göre, halihazırda piyasada bulunan ve Eylül 2021 yılında çıkışını gerçekleştirmiş olan iPad mini, Apple tarafından yenilenmeye hazırlanıyor. Belirtilenlere göre Apple, an itibariyle yeni iPad mini üzerinde çalışmaya başlamış durumda.

Yeni iPad mini'de ana odak işlemci olacak

Kuo, yeni iPad mini’nin mevcut modelden tasarımsal açıdan çok büyük farklılıklar içermesini beklemiyor. Dolayısıyla yeni iPad mini özellikler bakımında yine 8,3 inç ekran, 5G desteği, Touch ID güç butonu ve USB-C bağlantı noktası gibi yetenekleri barındıracak. Değişimin ada odağı ise işlemci/çip tarafında olacak. Yani A15 Bionic çipi değişecek fakat yerine hangi yonganın geleceği şimdilik belirsiz.

"Katlanabilir iPad olası değil"

Kuo, yeni iPad mini hakkında ek ayrıntılar paylaşmadı, ancak Apple'ın en azından 2025'e kadar iPad mini'yi katlanabilir bir iPad ile değiştirmesinin pek olası olmadığını, çünkü katlanabilir bir iPad'in bir iPad mini'den çok daha yüksek bir fiyata sahip olacağına inandığını söyledi. Hatırlayacağınız üzere daha önceki haberler katlanabilir bir iPad’in geliştirildiği yönündeydi.

Katlanabilir iPad yolda olabilir: Fiyatı ile şok edecek! 2 ay önce eklendi

Katlanabilir iPad için söylentiler 2024 yılını işaret ediyor olsa da Kuo’ya göre Apple bu hamleyi en erken 2025 yılında yapacak. Öte yandan yeni iPad mini ise 2023 yılının sonlarında gelecek. Ancak olası bir gecikme yaşanırsa ürünü 2024’ün ilk yarısına ertelendiğini görebiliriz.

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Yeni Apple iPad Mini en erken 2023’ün sonlarında gelecek