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    Katlanabilir iPad yolda olabilir: Fiyatı ile şok edecek!

    Akıllı telefon pazarında katlanabilir telefonların yükselişi sürerken, Apple'dan şaşırtıcı bir hamle ile karşılaşabiliriz. Cuppertino devinden katlanabilir bir iPad modeli gelebilir. İşte detaylar
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    Katlanabilir iPad yolda olabilir: Fiyatı ile şok edecek! Tam Boyutta Gör
    Galaxy Z serisi ile beraber hayatımıza giriş yapan katlanabilir telefonlar, pazarda büyük bir yer kazanmaya başladı. Günümüzde birçok marka ilk katlanabilir ürünlerini piyasaya sürerken, sektörün lider isimlerinden Apple’ın bu yönde nasıl bir atılım gerçekleştireceği ise oldukça merak ediliyor. Bugün CCS Insight analistleri tarafından ilk katlanabilir Apple cihazı hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

    Katlanabilir iPad 2024 yılında gelebilir

    CCS Insight analistlerine göre katlanabilir ekranların taşıdığı riskler sebebiyle Apple, yeni teknolojiyi telefonlara daha geç getirmeyi planlıyor. Bu nedenle analistler, ilk katlanabilir Apple ürününün 2024 yılında piyasaya sürülecek bir iPad modeli olacağını düşünüyor. Bilindiği üzere katlanabilir ekranlar, günümüzde klasikleşen düz ekranlara kıyasla büyük bir maliyeti de beraberinde getiriyor. 

    CCS Insight'ın araştırma şefi Ben Wood ise, ilk katlanabilir iPad modelinin 2.500 dolar fiyat etiketine sahip olacağını söyledi. Apple'ın en büyük rakibi olan Samsung'un, Galaxy Z serisi için çok daha yüksek fiyatlar talep ettiğini düşünürsek bunun kesinlikle şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Zira yeni cihaz, katlanabilir ekranlı telefonlardan çok daha büyük bir panele ev sahipliği yapacak.

    Daha önce, Display Supply Chain Consultants (Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları - DSCC) tarafından sunulan bir rapor, ilk katlanabilir iPhone modelinin 2025 yılında geleceğini öne sürmüştü. Söz konusu raporda Apple'ın katlanabilir pazara girmek için aceleci davranmayacağı belirtilirken, paylaşılan detaylar arasında katlanabilir bir Mac modeli de yer alıyor. Yeni haberler her ne kadar heyecan verici olsa da, bunların birer tahmin olduğunu unutmamak gerek.

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    necoinside 1 gün önce

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