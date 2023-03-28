Yeni Apple Watch modellerinde kan şekeri ölçümü bekleyenlere kötü haber

Tam Boyutta Gör Apple Watch dünyanın en popüler akıllı saati, ancak sağlığınızı izlemenize gerçekten yardımcı olacak özelliklerden yoksun. Örneğin, vücut sıcaklığını veya tansiyonunuzu henüz ölçemiyor.

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Apple Watch'lara kan şekeri ölçümü ne zaman gelecek?

Ayrıca, Bloomberg'den Mark Gurman'ın Apple kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, gelecekteki Apple Watch modelleri non-invaziv (parmaktan delme olmadan) kan şekeri ölçme özelliğine de sahip olmayacak. Cupertino merkezli şirketin özel bir lazer geliştirmek için milyonlarca dolar harcadığını ve hatta 2010 yılında kandaki glukoz seviyelerini izlemek için yeni bir yöntem geliştiren RareLight adlı bir girişimi satın aldığını hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Şirket için asıl zorluk, algoritmaları ve sensörleri iyileştirmenin yanı sıra tüm bu teknolojiyi Apple Watch'un küçük gövdesine sığdırmanın bir yolunu bulmak. Mark Gurman, Apple'ın bu yeni teknolojiyi hayata geçirmesinin 3 ila 7 yıl alacağını belirtiyor.

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