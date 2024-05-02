Apple Watch Ultra 3'te yenilik beklenmiyor

İlk Apple Watch Ultra, dağa tırmanma veya deniz dalışı gibi ekstrem aktiviteler gerçekleştiren kişiler için daha dayanıklı bir seçenek olarak 2022 yılında çıkmıştı. Apple Watch Ultra, daha sağlam tasarımı sayesinde en zorlu ortamlara dayanabiliyor. Ayrıca 49 mm kasa boyutu ve diğer Apple Watch’lara göre daha uzun pil ömrüyle de ön plana çıkıyor.
Apple Watch Ultra 3, yeni özellik getirmeyecek
Apple’ın daha önceki saatlerinden farklı tasarıma sahip olan Apple Watch Ultra’nın ikinci nesli 2023’te geldi. Ancak Apple Watch Ultra 2, biraz daha hızlı çip, daha parlak ve kaliteli ekran ve ultra geniş bant teknolojisi gibi birkaç küçük iyileştirme getirdi. Bu nedenle bazı kullanıcılar Apple Watch Ultra’nın bu yıl tekrar güncellenip güncellemeyeceğini veya şirketin Apple Watch SE modeline benzer şekilde iki yıllık yükseltme döngüsünü tercih edip etmeyeceğini merak etti. Apple Watch Ultra 3 modeli geliyor ancak heyecan verici bir değişiklik sunmayacak.
Apple Watch Ultra 3’ün mevcut nesle kıyasla neredeyse hiç yeni özelliğe sahip olmayacağı söyleniyor. Apple Watch X (Apple Watch Series 10), kan basıncı sensörüne sahip olacağı ve uyku apnesini tespit edeceğisöyleniyor. Bu özellikler yeni Apple Watch Ultra’da da yer alabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.