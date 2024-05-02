Apple Watch Ultra 3'te yenilik beklenmiyor

Tam Boyutta Gör Apple tedarik zinciri analisti Kuo, Apple Watch Ultra'nın bu yıl güncelleneceğini ancak yeni modelde Apple Watch Ultra 2’ye kıyasla "neredeyse hiç" donanım yükseltmesi olmayacağını söyledi. Bu bağlamda muhtemelen Eylül ayında çıkacak Apple Watch Ultra 3, bekleyenleri üzebilir.

Apple Watch'un 10. yılında beklenen yenilikler 2 ay önce eklendi

İlk Apple Watch Ultra, dağa tırmanma veya deniz dalışı gibi ekstrem aktiviteler gerçekleştiren kişiler için daha dayanıklı bir seçenek olarak 2022 yılında çıkmıştı. Apple Watch Ultra, daha sağlam tasarımı sayesinde en zorlu ortamlara dayanabiliyor. Ayrıca 49 mm kasa boyutu ve diğer Apple Watch’lara göre daha uzun pil ömrüyle de ön plana çıkıyor.

Apple Watch Ultra 3, yeni özellik getirmeyecek

Apple’ın daha önceki saatlerinden farklı tasarıma sahip olan Apple Watch Ultra’nın ikinci nesli 2023’te geldi. Ancak Apple Watch Ultra 2, biraz daha hızlı çip, daha parlak ve kaliteli ekran ve ultra geniş bant teknolojisi gibi birkaç küçük iyileştirme getirdi. Bu nedenle bazı kullanıcılar Apple Watch Ultra’nın bu yıl tekrar güncellenip güncellemeyeceğini veya şirketin Apple Watch SE modeline benzer şekilde iki yıllık yükseltme döngüsünü tercih edip etmeyeceğini merak etti. Apple Watch Ultra 3 modeli geliyor ancak heyecan verici bir değişiklik sunmayacak.

Apple Watch Ultra 3’ün mevcut nesle kıyasla neredeyse hiç yeni özelliğe sahip olmayacağı söyleniyor. Apple Watch X (Apple Watch Series 10), kan basıncı sensörüne sahip olacağı ve uyku apnesini tespit edeceğisöyleniyor. Bu özellikler yeni Apple Watch Ultra’da da yer alabilir.

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Yeni Apple Watch Ultra'da yenilik beklenmiyor