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    Apple Watch Ultra 3'te yenilik beklenmiyor

    Apple saatin 10. yıl dönümüne özel bir modelle geleceği söyleniyor. Apple Watch X ile Apple Watch Ultra 3 de bekleniyor ancak yeni neslin hiçbir yenilik sunmayacağı söyleniyor.
    Apple Watch Ultra 3 yenilik getirmeyecek Tam Boyutta Gör
    Apple tedarik zinciri analisti Kuo, Apple Watch Ultra'nın bu yıl güncelleneceğini ancak yeni modelde Apple Watch Ultra 2’ye kıyasla "neredeyse hiç" donanım yükseltmesi olmayacağını söyledi. Bu bağlamda muhtemelen Eylül ayında çıkacak Apple Watch Ultra 3, bekleyenleri üzebilir.

    İlk Apple Watch Ultra, dağa tırmanma veya deniz dalışı gibi ekstrem aktiviteler gerçekleştiren kişiler için daha dayanıklı bir seçenek olarak 2022 yılında çıkmıştı. Apple Watch Ultra, daha sağlam tasarımı sayesinde en zorlu ortamlara dayanabiliyor. Ayrıca 49 mm kasa boyutu ve diğer Apple Watch’lara göre daha uzun pil ömrüyle de ön plana çıkıyor.

    Apple Watch Ultra 3, yeni özellik getirmeyecek

    Apple’ın daha önceki saatlerinden farklı tasarıma sahip olan Apple Watch Ultra’nın ikinci nesli 2023’te geldi. Ancak Apple Watch Ultra 2, biraz daha hızlı çip, daha parlak ve kaliteli ekran ve ultra geniş bant teknolojisi gibi birkaç küçük iyileştirme getirdi. Bu nedenle bazı kullanıcılar Apple Watch Ultra’nın bu yıl tekrar güncellenip güncellemeyeceğini veya şirketin Apple Watch SE modeline benzer şekilde iki yıllık yükseltme döngüsünü tercih edip etmeyeceğini merak etti. Apple Watch Ultra 3 modeli geliyor ancak heyecan verici bir değişiklik sunmayacak.

    Apple Watch Ultra 3’ün mevcut nesle kıyasla neredeyse hiç yeni özelliğe sahip olmayacağı söyleniyor. Apple Watch X (Apple Watch Series 10), kan basıncı sensörüne sahip olacağı ve uyku apnesini tespit edeceğisöyleniyor. Bu özellikler yeni Apple Watch Ultra’da da yer alabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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