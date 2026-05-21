Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli Audi A2 e-tron geliyor: İşte testlerden görüntüler

    Audi, yıllar önce üretimi biten A2 modelini elektrikli olarak geri getiriyor. Yeni Audi A2 e-tron; arkadan itişli platformu, kompakt SUV yapısı ve retro izler taşıyan tasarımıyla bu yıl tanıtılacak.

    Audi, yıllar önce üretimi sona eren ikonik A2 modelini yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak bu kez model tamamen elektrikli olacak ve kompakt SUV segmentinde konumlanacak.

    Audi A2 resmen geri dönüyor

    Audi'den sürpriz dönüş: A2 artık %100 elektrikli Tam Boyutta Gör
    Alman üretici, yeni nesil Audi A2 e-tron modelinin bu sonbaharda tanıtılacağını doğruladı. Yeni model, Audi’nin Almanya’daki Ingolstadt fabrikasında üretilecek. Elektrikli A2’nin markanın giriş seviyesindeki A1 ve Q2 modellerinin yerini alması bekleniyor. Audi böylece daha genç kullanıcı kitlesine hitap edecek daha uygun fiyatlı bir elektrikli model ailesi oluşturmayı hedefliyor.

    Yeni Audi A2, Volkswagen Grubu’nun en yeni önden çekişli küçük elektrikli platformu yerine mevcut MEB mimarisini kullanacak. Bu altyapı halihazırda Volkswagen ID. 4 ve Audi Q4 e-tron gibi modellerde görev yapıyor. Bu sayede giriş seviyesindeki A2 modellerinin arkadan itişli olması bekleniyor. İlerleyen dönemde çift motorlu dört çeker versiyonların da gelebileceği belirtiliyor.

    800V sistemi olmayacak

    Audi'den sürpriz dönüş: A2 artık %100 elektrikli Tam Boyutta Gör
    Yeni Audi A2’nin dezavantajlarından biri ise 800V ultra hızlı şarj mimarisine sahip olmayacak olması. Araç mevcut 400V elektrik altyapısını kullanacak. Bu nedenle Porsche ve bazı yeni nesil Volkswagen Grubu modellerindeki kadar yüksek şarj hızları sunmayabilir.

    Audi'ye göre bu durum sorun teşkil etmiyor çünkü hedef kitlenin hedefi tasarım, kullanışlılık, fiyat ve verimlilik olacak.

    Eski Audi A2’ye gönderme yapıyor

    Audi'den sürpriz dönüş: A2 artık %100 elektrikli Tam Boyutta Gör
    Yeni modelin tasarımı, 1999 yılında tanıtılan orijinal Audi A2’ye göndermeler içeriyor. İlk nesil; alüminyum gövdesi, düşük ağırlığı, dönemine göre sıra dışı tasarımı ve yüksek yakıt verimliliğiyle dikkat çekmişti. Ancak yüksek fiyatı nedeniyle beklenen satış başarısını yakalayamamıştı.

    Audi bu kez başarı istiyor

    Audi’nin bu kez işi daha garantiye aldığı düşünülüyor. Çünkü Avrupa’da kompakt elektrikli crossover modellerine olan talep hızla artıyor. Marka, retro detaylara sahip tasarımı daha ulaşılabilir fiyatla birleştirerek A2 ismini bu kez ticari açıdan başarılı bir modele dönüştürmek istiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 3 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 6 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 6 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    symbol teyp ekranı silik tamiri işkur dan işe girmek dezavantajları jandarma uzman çavuş olanların yorumları passat 1.8 t 5528 nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum