Elektrikli Audi A2 e-tron geliyor: İşte testlerden görüntüler

Audi, yıllar önce üretimi sona eren ikonik A2 modelini yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak bu kez model tamamen elektrikli olacak ve kompakt SUV segmentinde konumlanacak.

Audi A2 resmen geri dönüyor

Alman üretici, yeni nesil Audi A2 e-tron modelinin bu sonbaharda tanıtılacağını doğruladı. Yeni model, Audi'nin Almanya'daki Ingolstadt fabrikasında üretilecek. Elektrikli A2'nin markanın giriş seviyesindeki A1 ve Q2 modellerinin yerini alması bekleniyor. Audi böylece daha genç kullanıcı kitlesine hitap edecek daha uygun fiyatlı bir elektrikli model ailesi oluşturmayı hedefliyor.

Yeni Audi A2, Volkswagen Grubu’nun en yeni önden çekişli küçük elektrikli platformu yerine mevcut MEB mimarisini kullanacak. Bu altyapı halihazırda Volkswagen ID. 4 ve Audi Q4 e-tron gibi modellerde görev yapıyor. Bu sayede giriş seviyesindeki A2 modellerinin arkadan itişli olması bekleniyor. İlerleyen dönemde çift motorlu dört çeker versiyonların da gelebileceği belirtiliyor.

800V sistemi olmayacak

Yeni Audi A2'nin dezavantajlarından biri ise 800V ultra hızlı şarj mimarisine sahip olmayacak olması. Araç mevcut 400V elektrik altyapısını kullanacak. Bu nedenle Porsche ve bazı yeni nesil Volkswagen Grubu modellerindeki kadar yüksek şarj hızları sunmayabilir.

Audi'ye göre bu durum sorun teşkil etmiyor çünkü hedef kitlenin hedefi tasarım, kullanışlılık, fiyat ve verimlilik olacak.

Eski Audi A2’ye gönderme yapıyor

Yeni modelin tasarımı, 1999 yılında tanıtılan orijinal Audi A2'ye göndermeler içeriyor. İlk nesil; alüminyum gövdesi, düşük ağırlığı, dönemine göre sıra dışı tasarımı ve yüksek yakıt verimliliğiyle dikkat çekmişti. Ancak yüksek fiyatı nedeniyle beklenen satış başarısını yakalayamamıştı.

Audi bu kez başarı istiyor

Audi’nin bu kez işi daha garantiye aldığı düşünülüyor. Çünkü Avrupa’da kompakt elektrikli crossover modellerine olan talep hızla artıyor. Marka, retro detaylara sahip tasarımı daha ulaşılabilir fiyatla birleştirerek A2 ismini bu kez ticari açıdan başarılı bir modele dönüştürmek istiyor.

