2023 Audi RS3 Performance Edition tanıtıldı: 300 km/s son hız ve daha fazla güç

Audi RS3 Performance Edition, özellikleriyle neler sunuyor?
RS3 Performance Edition, standart modeldeki 2.5 litre beş silindirli turbo motoru kullanıyor. Ancak güç tarafında 7 hp artış yaşanmış. Söz konusu model, aynı motordan 5.700 - 7.000 d/d aralığında 299 kW (401 hp) güç alırken 500 Nm'lik tork değeri aynı kalmış. Ancak bu maksimum torkun sunulduğu d/d aralığı da 2.250 - 5.700 d/d'ya genişletilmiş. Bu değişiklik, turbo basıncının 0.1 bar kadar artırılması ve egzoz sisteminde değişiklik yapılmasıyla elde edilmiş.
Yeni Audi RS3 Performance Edition'da güç yine 7 ileri S-Tronic şanzımanla tekerleklere iletiliyor. Söz konusu model, bu kombinasyonla 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlıyor. Son hız ise 300 km/s'e çıkarılmış ki bu da standart versiyona göre 10 km/s artış demek. Ayrıca Audi, yeni RS3 Performance Edition'ın kendi segmentinde 300 km/s hıza çıkabilen ilk araç olduğunu belirtiyor.
İç mekanda da Nappa deri ve Dinamica mikrofiber karışımı çanak koltuklar standart olacak. Emniyet kemerlerinden kapı içleri ve dikişlere kadar pek çok yerde karşımıza çıkan mavi renk de koyu döşemelerle kontrast oluşturuyor. Ayrıca konsolun sağ tarafında otomobilin üretim numarasını gösteren bir rozet de bulunacak.
Yeni Audi RS3 Performance Edition, sedan formunda 77 bin euro, sportback formunda ise 75 bin eurodan başlayan fiyatlarla satılacak. Teslimatlar 2023'ün ilk çeyreğinde başlayacak.
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