2025 Audi RS3'ün yol tutuşu daha iyi ve "içi daha güzel kokuyor"

Ürün gamını yenilemeye devam eden Audi bu kez makyajlı RS3 ile karşımızda. Yapılan performans ve kozmetik iyileştirmeleri bir yana Alman markanın "içi daha güzel kokuyor" iddiası da bir hayli ilginç.
Yenilenen Audi RS3, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni LED gündüz farları ise her zamankinden daha karmaşık görünen damalı bayrak desenine sahip. Audi, bu deseni beğenmeyenler için multimedya sistemi üzerinden seçilebilen üç farklı ışık imzası sunuyor. Arkada ise yenilenen stoplar, dikey reflektörler, daha büyük bir difüzör ve siyah çerçevelere sahip oval şekilli büyük egzoz çıkışları göze çarpıyor.
Performans tarafına baktığımızda da mevcut kasadaki gibi 400 PS güç ve 500 Nm tork üreten 2.5 litre turbo beş silindirli motorla karşılaşıyoruz. 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlayan performanslı modelin son hızı da 280 km/s. Bu değerler aynı kalsa da Audi, otomobilin yol tutuş performansını iyileştirmiş.
2025 Audi RS3'ün iç mekanında da çeşitli güncellemeler mevcut. Opsiyonel karbon fiber RS çanak koltuklar, yeni ambiyans aydınlatması, koltuklarla ve kapı döşemeleriyle kontrast oluşturan dikişler mevcut. Yüksek kaliteli Nappa deri malzemelerin de sunulduğu alanda mükemmel derecede "yeni araç kokusu" sağlayabilmek için beş kimyagerden oluşan bir ekip görevlendirilmiş.
Ekim ayında Avrupa'da satışa sunulacak 2025 Audi RS3 Sportback fiyatı 66 bin eurodan başlarken RS3 Sedan'ın fiyatı da 68 bin eurodan başlıyor.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.