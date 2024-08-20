2025 Audi RS3'ün yol tutuşu daha iyi ve "içi daha güzel kokuyor"

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Ürün gamını yenilemeye devam eden Audi bu kez makyajlı RS3 ile karşımızda. Yapılan performans ve kozmetik iyileştirmeleri bir yana Alman markanın "içi daha güzel kokuyor" iddiası da bir hayli ilginç.

Yenilenen Audi RS3, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör 2025 model Audi RS3'ün gövde tasarımında alışık olduğumuz makyaj dokunuşları karşımıza çıkıyor. Yenilenen ızgara ve çerçevesini, tampon kenarlarındaki yeni hava girişlerini ve daha baskın görünen ön splitter'ı bunlara örnek gösterebiliriz.

Yeni LED gündüz farları ise her zamankinden daha karmaşık görünen damalı bayrak desenine sahip. Audi, bu deseni beğenmeyenler için multimedya sistemi üzerinden seçilebilen üç farklı ışık imzası sunuyor. Arkada ise yenilenen stoplar, dikey reflektörler, daha büyük bir difüzör ve siyah çerçevelere sahip oval şekilli büyük egzoz çıkışları göze çarpıyor.

Performans tarafına baktığımızda da mevcut kasadaki gibi 400 PS güç ve 500 Nm tork üreten 2.5 litre turbo beş silindirli motorla karşılaşıyoruz. 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlayan performanslı modelin son hızı da 280 km/s. Bu değerler aynı kalsa da Audi, otomobilin yol tutuş performansını iyileştirmiş.

Tam Boyutta Gör Otomobilin tamamen değişken tork yönlendirme sisteminde yapılan iyileştirmenin yanı sıra elektronik denge kontrolü, tekerlek seçici tork kontrolü ve uyarlanabilir süspansiyonlarda da ayarlamalar yapılmış. Audi'ye göre bu sayede yeni RS3 kullanıcıları keskin virajlarda önden kopma veya kontrol kaybı yaşamadan daha hızlı şekilde dönebilecek.

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2025 Audi RS3'ün iç mekanında da çeşitli güncellemeler mevcut. Opsiyonel karbon fiber RS çanak koltuklar, yeni ambiyans aydınlatması, koltuklarla ve kapı döşemeleriyle kontrast oluşturan dikişler mevcut. Yüksek kaliteli Nappa deri malzemelerin de sunulduğu alanda mükemmel derecede "yeni araç kokusu" sağlayabilmek için beş kimyagerden oluşan bir ekip görevlendirilmiş.

Ekim ayında Avrupa'da satışa sunulacak 2025 Audi RS3 Sportback fiyatı 66 bin eurodan başlarken RS3 Sedan'ın fiyatı da 68 bin eurodan başlıyor.

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