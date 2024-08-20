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    2025 Audi RS3'ün yol tutuşu daha iyi ve "içi daha güzel kokuyor"

    Kozmetik dokunuşlar ve yol tutuş performansında yapılan iyileştirmelerin yanı sıra Audi, beş kimyagerden oluşan bir ekip ile iç mekanda mükemmel "yeni araç kokusu"nu yakalamaya çalışmış.

    Ürün gamını yenilemeye devam eden Audi bu kez makyajlı RS3 ile karşımızda. Yapılan performans ve kozmetik iyileştirmeleri bir yana Alman markanın "içi daha güzel kokuyor" iddiası da bir hayli ilginç.

    Yenilenen Audi RS3, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Audi RS3 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2025 model Audi RS3'ün gövde tasarımında alışık olduğumuz makyaj dokunuşları karşımıza çıkıyor. Yenilenen ızgara ve çerçevesini, tampon kenarlarındaki yeni hava girişlerini ve daha baskın görünen ön splitter'ı bunlara örnek gösterebiliriz.

    Yeni LED gündüz farları ise her zamankinden daha karmaşık görünen damalı bayrak desenine sahip. Audi, bu deseni beğenmeyenler için multimedya sistemi üzerinden seçilebilen üç farklı ışık imzası sunuyor. Arkada ise yenilenen stoplar, dikey reflektörler, daha büyük bir difüzör ve siyah çerçevelere sahip oval şekilli büyük egzoz çıkışları göze çarpıyor.

    Performans tarafına baktığımızda da mevcut kasadaki gibi 400 PS güç ve 500 Nm tork üreten 2.5 litre turbo beş silindirli motorla karşılaşıyoruz. 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlayan performanslı modelin son hızı da 280 km/s. Bu değerler aynı kalsa da Audi, otomobilin yol tutuş performansını iyileştirmiş.

    Yeni Audi RS3 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Otomobilin tamamen değişken tork yönlendirme sisteminde yapılan iyileştirmenin yanı sıra elektronik denge kontrolü, tekerlek seçici tork kontrolü ve uyarlanabilir süspansiyonlarda da ayarlamalar yapılmış. Audi'ye göre bu sayede yeni RS3 kullanıcıları keskin virajlarda önden kopma veya kontrol kaybı yaşamadan daha hızlı şekilde dönebilecek. 

    2025 Audi RS3'ün iç mekanında da çeşitli güncellemeler mevcut. Opsiyonel karbon fiber RS çanak koltuklar, yeni ambiyans aydınlatması, koltuklarla ve kapı döşemeleriyle kontrast oluşturan dikişler mevcut. Yüksek kaliteli Nappa deri malzemelerin de sunulduğu alanda mükemmel derecede "yeni araç kokusu" sağlayabilmek için beş kimyagerden oluşan bir ekip görevlendirilmiş.

    Ekim ayında Avrupa'da satışa sunulacak 2025 Audi RS3 Sportback fiyatı 66 bin eurodan başlarken RS3 Sedan'ın fiyatı da 68 bin eurodan başlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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