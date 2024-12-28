Andy Muschietti ve James Gunn'ın yeni Batman filmi rafa kaldırılabilir

Hâlihazırda devam eden bir Batman serisi varken ikinci bir Batman'in daha izleyicilere tanıtılacak olması, daha en baştan şüpheyle yaklaşılan bir karardı. Nitekim aradan geçen sürede bu projede pek yol kat edilemedi. Son günlerde ise bu projenin hepten iptal edilebileceği konuşulmaya başlandı.
Tam da böyle bir dönemde Andy Muschietti'den bu söylentileri daha da harlayacak bir açıklama geldi. The Brave and the Bold'ın ertelendiğini açıklayan Muschietti, bu yüzden ona geçmeden önce başka bir film çekebileceğini söyledi.
James Gunn, Robert Pattinson'ın Batman'ini DCU'ya Dâhil Etmek İstiyor
Andy Muschietti filmin sadece ertelendiğini söylüyor olsa da son dönemde gelen haberlerle bu açıklamayı üst üste koyunca bunun proje için pek hayra alamet olmadığını söyleyebiliriz. Bir süredir Hollywood kulislerinde dolaşan bilgilere göre James Gunn, ikinci bir Batman tanıtmak yerine Robert Pattinson'ın Batman'ini kendi sinematik evrenine dâhil etmek istiyor. Ancak The Batman serisinin başındaki isim olan Matt Reeves bu fikre pek sıcak bakmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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