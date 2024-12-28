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    Andy Muschietti ve James Gunn'ın yeni Batman filmi rafa kaldırılabilir

    James Gunn'ın DC başkanı olarak duyurduğu ilk projelerden biri olan The Brave and the Bold rafa kaldırılabilir. James Gunn, sinematik evreni için Robert Pattinson'ın Batman'ini istiyor.
    Batman filmi The Brave and the Bold rafa kaldırılabilir Tam Boyutta Gör
    2022 yılında DC Films'in başına getirilen ve yepyeni bir DC Sinematik Evreni kurmakla görevlendirilen James Gunn, kısa süre sonra bu yeni evrenin ilk filmlerini duyurdu. Gunn tarafından duyurulan bu filmlerden biri de The Brave and the Bold'du. Andy Muschietti (IT, The Flash)'nin yöneteceği bu filmde yepyeni bir Batman görecektik.

    Hâlihazırda devam eden bir Batman serisi varken ikinci bir Batman'in daha izleyicilere tanıtılacak olması, daha en baştan şüpheyle yaklaşılan bir karardı. Nitekim aradan geçen sürede bu projede pek yol kat edilemedi. Son günlerde ise bu projenin hepten iptal edilebileceği konuşulmaya başlandı.

    Tam da böyle bir dönemde Andy Muschietti'den bu söylentileri daha da harlayacak bir açıklama geldi. The Brave and the Bold'ın ertelendiğini açıklayan Muschietti, bu yüzden ona geçmeden önce başka bir film çekebileceğini söyledi.

    James Gunn, Robert Pattinson'ın Batman'ini DCU'ya Dâhil Etmek İstiyor

    Andy Muschietti filmin sadece ertelendiğini söylüyor olsa da son dönemde gelen haberlerle bu açıklamayı üst üste koyunca bunun proje için pek hayra alamet olmadığını söyleyebiliriz. Bir süredir Hollywood kulislerinde dolaşan bilgilere göre James Gunn, ikinci bir Batman tanıtmak yerine Robert Pattinson'ın Batman'ini kendi sinematik evrenine dâhil etmek istiyor. Ancak The Batman serisinin başındaki isim olan Matt Reeves bu fikre pek sıcak bakmıyor.

    Batman filmi The Brave and the Bold rafa kaldırılabilir Tam Boyutta Gör
    The Brave and the Bold'a dair belirsizlik de buradan kaynaklanıyor. Eğer James Gunn ve DC Matt Reeves'i ikna ederse, yeni DC Sinematik Evreni'nin Batman'i Robert Pattinson olacak. Bu durumda da The Brave and the Bold rafa kaldırılacak. Görünen o ki olur da Matt Reeves ikna edilemezse diye The Brave and the Bold da şimdilik askıda tutuluyor.
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