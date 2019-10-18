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    Yeni Batman filminin kötü adamı belli oldu

    2021 yılında vizyona girecek olan The Batman filminin kötü adamı da belli oldu. Ünlü aktör Paul Dano, çizgi romanların sevilen karakteri Riddler'a hayat verecek.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Yeni Batman filminin kötü adamı belli oldu
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    Robert Pattinson'u kara şovalye rolünde göreceğimiz yeni Batman filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Yapımcı stüdyo Warner Bros, filmin kötü adamını canlandıracak ismi de nihayet resmen açıkladı. Son yılların başarılı aktörlerinden olan Paul Dano, Riddler (Edward Nashton) karakteriyle The Batman filminde yer alacak.

    Batman çizgi romanlarının en ünlü kötü adamlarından olan Riddler, ilk olarak 1948 yılında tanıtılmıştı. Suç işlerken kullandığı bilmeceleri/bulmacalarıyla tanınan Riddler, yeşil şapkası ve mor eldivenleriyle Batman dünyasının en ikonik karakterlerinden birisi konumunda bulunuyor.

    Sinemaseverler Paul Dano'yu genellikle There Will Be Blood, Little Miss Sunshine ve 12 Years a Slave gibi filmlerden tanıyor. Dano, bu filmlerde ortaya koyduğu müthiş performanslarla seyircilerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. 35 yaşındaki aktör şimdi The Batman filmiyle oyunculuk kariyerini bir üst seviyeye taşıyacak. 

    Planet of the Apes serisinin ünlü yönetmeni Matt Reeves tarafından yazılıp yönetilen The Batman filmi, 25 Haziran 2021'de vizyona girecek. Filmin şu ana kadar belli olan oyuncu kadrosu şu şekilde:

    • Robert Pattinson (Batman)
    • Zoe Kravitz (Catwoman)
    • Paul Dano (Riddler)
    • Jeffrey Wright (Commissioner Gordon)



    https://www.theguardian.com/film/2019/oct/17/paul-dano-riddler-batman-cast Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    sadrag 18 dk.
    Şu karakteri harcamazlar inşallah. En az joker kadar etkili bir kötü adam çıkma potansiyeli var. Nolan, 3. filmi seferoğulları-tellioğulları savaşı şeklinde çekeceğine bu karaktere odaklansaydı, belki bi efsane daha çıkartırdı.
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    Sedunar 29 dk.
    Tamamsak çekin artık şu filmi
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    sdelta 30 dk.
    Bundan sonra Joker'in yanındayız, kahrolsun Batman :D
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