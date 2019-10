Yeni Batman filminin kötü adamı belli oldu

Tam Boyutta Gör

Robert Pattinson'u kara şovalye rolünde göreceğimiz yeni Batman filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Yapımcı stüdyo Warner Bros, filmin kötü adamını canlandıracak ismi de nihayet resmen açıkladı. Son yılların başarılı aktörlerinden olan Paul Dano, Riddler (Edward Nashton) karakteriyle The Batman filminde yer alacak.

Batman çizgi romanlarının en ünlü kötü adamlarından olan Riddler, ilk olarak 1948 yılında tanıtılmıştı. Suç işlerken kullandığı bilmeceleri/bulmacalarıyla tanınan Riddler, yeşil şapkası ve mor eldivenleriyle Batman dünyasının en ikonik karakterlerinden birisi konumunda bulunuyor.

Sinemaseverler Paul Dano'yu genellikle There Will Be Blood, Little Miss Sunshine ve 12 Years a Slave gibi filmlerden tanıyor. Dano, bu filmlerde ortaya koyduğu müthiş performanslarla seyircilerin beğenisini kazanmayı başarmıştı. 35 yaşındaki aktör şimdi The Batman filmiyle oyunculuk kariyerini bir üst seviyeye taşıyacak.

Planet of the Apes serisinin ünlü yönetmeni Matt Reeves tarafından yazılıp yönetilen The Batman filmi, 25 Haziran 2021'de vizyona girecek. Filmin şu ana kadar belli olan oyuncu kadrosu şu şekilde:

Robert Pattinson (Batman)

Zoe Kravitz (Catwoman)

Paul Dano (Riddler)

Jeffrey Wright (Commissioner Gordon)

https://www.theguardian.com/film/2019/oct/17/paul-dano-riddler-batman-cast