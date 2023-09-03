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    Anlık Bildirim

    Return to Silent Hill’in çıkış tarihi ortaya çıktı

    En son 2012 yılında bir film ile karşımıza çıkan Silent Hill serisi yakında yeniden canlanacak. Geçtiğimiz yıl duyurulan yeni Silent Hill filminin çıkış tarihi IMDb platformunda ortaya çıktı.
    Return to Silent Hill Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en başarılı korku serilerinden olan Silent Hill, 2006 yılında bir film adaptasyonu ile sinema severlerin karşısına çıkmıştı. 2012 yılında yayınlanan ikinci filminden ardından seri terk edilmişti. Ancak geçtiğimiz yıl Konami, büyük bir etkinlik düzenleyerek Silent Hill serisini tekrar canlandıracağını açıklamıştı. Bu etkinlikte birçok oyunun yanı sıra yeni Silent Hill filmi de duyurulmuştu. Merakla beklenen filmin çıkış tarihi ortaya çıktı.

    Return to Silent Hill gelecek yıl vizyona girebilir

    Geçtiğimiz günlerde Return to Silent Hill filminin IMDb sayfası bir çıkış tarihi güncellendi. 26 Nisan 2024’e işaret eden bu çıkış tarihi serinin hayranları oldukça heyecanlandırdı. IMDb, kısa bir süre ardından filmin çıkış tarihini sayfadan kaldırsa da Google, filmin çıkış tarihini hala 26 Nisan 2024 olarak gösteriyor.

    Return to Silent Hill 2024 yılında yayınlanabilir
    IMDb, film kaynakları için çok güvenilir bir kaynak olmasa da serinin hayranları, resmi bir açıklamayı heyecanla beklemeye başladı. Nisan ayında çekimleri başlayan filmin çekimlernin haziran ayında tamamlandığı tahmin ediliyor. Bu nedenle film için muhtemelen önümüzdeki aylarda bir açıklama yapılacaktır. Jeremy Irvine ve Hannah Emily Anderson’ın baş rolde yer alacağı film, ilk filmin yönetmeni Christophe Gans tarafından yönetilecek. Yapımın Silent Hill 2’den ilham alacağı da gelen bilgiler arasında. 
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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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