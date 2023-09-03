Return to Silent Hill’in çıkış tarihi ortaya çıktı

Return to Silent Hill gelecek yıl vizyona girebilir
Geçtiğimiz günlerde Return to Silent Hill filminin IMDb sayfası bir çıkış tarihi güncellendi. 26 Nisan 2024’e işaret eden bu çıkış tarihi serinin hayranları oldukça heyecanlandırdı. IMDb, kısa bir süre ardından filmin çıkış tarihini sayfadan kaldırsa da Google, filmin çıkış tarihini hala 26 Nisan 2024 olarak gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.