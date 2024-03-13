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    The Batman 2'nin vizyon tarihi bir yıl ertelendi

    Robert Pattinson'ın Batman'i beyazperdeye beklediğimizden daha geç dönecek. Hollywood'daki grevler yüzünden çekimleri geciken The Batman 2'nin vizyon tarihi bir yıl ileriye atıldı.
    The Batman 2 ertelendi Tam Boyutta Gör
    Matt Reeves'in yazıp yönettiği, Robert Pattinson'ın Batman'e hayat verdiği The Batman, 2022 yılında vizyona girdi ve sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılandı. DC Sinematik Evreni'nden bağımsız, münferit bir film olan The Batman, aldığı olumlu yorumların da etkisiyle gişede 772 milyon dolar hasılata ulaştı ve son yıllarda çıkan en başarılı DC uyarlamalarından biri oldu.

    Hâl böyle olunca DC Films'in zaman kaybetmeden devam filmini de hayata geçireceği düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. Üstelik gelen son haber, filmin ilk başta duyurulandan da daha geç geleceğini gösteriyor.

    The Batman 2, 2 Ekim 2026'ya Ertelendi

    Yine Matt Reeves tarafından hayata geçirilecek olan The Batman 2'nin 2025'in ekim ayında vizyona gireceği duyurulmuştu. Filmin bu tarihe yetişmesi için çekimlere geçtiğimiz yılın kasım ayında başlanması planlanıyordu. Ancak Hollywood'da pek çok projeyi sekteye uğratan senarist grevi, yeni Batman filmini de vurdu. Senaryo yazım süreci grevler yüzünden sekteye uğrayınca, çekim tarihi bu yılın mart ayına alındı. Ancak bu tarihe de yetişilemedi. Çekim tarihi bu kez de ağustos ayına alındı.

    Çekimlerin sürekli ertelenmesi filmin ertelenebileceği söylentilerini beraberinde getirdi ki nitekim öyle de oldu. 2025'nin ekim ayında vizyona girmesi beklenen The Batman 2, tam bir yıl sonraya ertelendi; Filmin yeni vizyon tarihi 2 Ekim 2026 olarak açıklandı.

    Batman'in beyazperdeye dönüşü gecikecek olsa da izleyiciler Matt Reeves'in The Batman'de yarattığı dünyaya çok yakında geri dönme şansı yakalayacak. Çünkü bu filmin spin-off dizisi olan The Penguin, bu yıl bitmeden MAX'te izleyici ile buluşacak. Filmde Penguin karakterine hayat veren Colin Farrell'ın başrolünü üstlendiği dizi, ilk filmin hemen sonrasında geçecek ve Penguin'in Gotham'ın yeraltı dünyasındaki yükselişini anlatacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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