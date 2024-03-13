The Batman 2'nin vizyon tarihi bir yıl ertelendi

Hâl böyle olunca DC Films'in zaman kaybetmeden devam filmini de hayata geçireceği düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. Üstelik gelen son haber, filmin ilk başta duyurulandan da daha geç geleceğini gösteriyor.
The Batman 2, 2 Ekim 2026'ya Ertelendi
Yine Matt Reeves tarafından hayata geçirilecek olan The Batman 2'nin 2025'in ekim ayında vizyona gireceği duyurulmuştu. Filmin bu tarihe yetişmesi için çekimlere geçtiğimiz yılın kasım ayında başlanması planlanıyordu. Ancak Hollywood'da pek çok projeyi sekteye uğratan senarist grevi, yeni Batman filmini de vurdu. Senaryo yazım süreci grevler yüzünden sekteye uğrayınca, çekim tarihi bu yılın mart ayına alındı. Ancak bu tarihe de yetişilemedi. Çekim tarihi bu kez de ağustos ayına alındı.
Çekimlerin sürekli ertelenmesi filmin ertelenebileceği söylentilerini beraberinde getirdi ki nitekim öyle de oldu. 2025'nin ekim ayında vizyona girmesi beklenen The Batman 2, tam bir yıl sonraya ertelendi; Filmin yeni vizyon tarihi 2 Ekim 2026 olarak açıklandı.
Batman'in beyazperdeye dönüşü gecikecek olsa da izleyiciler Matt Reeves'in The Batman'de yarattığı dünyaya çok yakında geri dönme şansı yakalayacak. Çünkü bu filmin spin-off dizisi olan The Penguin, bu yıl bitmeden MAX'te izleyici ile buluşacak. Filmde Penguin karakterine hayat veren Colin Farrell'ın başrolünü üstlendiği dizi, ilk filmin hemen sonrasında geçecek ve Penguin'in Gotham'ın yeraltı dünyasındaki yükselişini anlatacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.