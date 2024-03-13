The Batman 2'nin vizyon tarihi bir yıl ertelendi

Tam Boyutta Gör Matt Reeves'in yazıp yönettiği, Robert Pattinson'ın Batman'e hayat verdiği The Batman, 2022 yılında vizyona girdi ve sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılandı. DC Sinematik Evreni'nden bağımsız, münferit bir film olan The Batman, aldığı olumlu yorumların da etkisiyle gişede 772 milyon dolar hasılata ulaştı ve son yıllarda çıkan en başarılı DC uyarlamalarından biri oldu.

Hâl böyle olunca DC Films'in zaman kaybetmeden devam filmini de hayata geçireceği düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. Üstelik gelen son haber, filmin ilk başta duyurulandan da daha geç geleceğini gösteriyor.

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The Batman 2, 2 Ekim 2026'ya Ertelendi

Yine Matt Reeves tarafından hayata geçirilecek olan The Batman 2'nin 2025'in ekim ayında vizyona gireceği duyurulmuştu. Filmin bu tarihe yetişmesi için çekimlere geçtiğimiz yılın kasım ayında başlanması planlanıyordu. Ancak Hollywood'da pek çok projeyi sekteye uğratan senarist grevi, yeni Batman filmini de vurdu. Senaryo yazım süreci grevler yüzünden sekteye uğrayınca, çekim tarihi bu yılın mart ayına alındı. Ancak bu tarihe de yetişilemedi. Çekim tarihi bu kez de ağustos ayına alındı.

Çekimlerin sürekli ertelenmesi filmin ertelenebileceği söylentilerini beraberinde getirdi ki nitekim öyle de oldu. 2025'nin ekim ayında vizyona girmesi beklenen The Batman 2, tam bir yıl sonraya ertelendi; Filmin yeni vizyon tarihi 2 Ekim 2026 olarak açıklandı.

Batman'in beyazperdeye dönüşü gecikecek olsa da izleyiciler Matt Reeves'in The Batman'de yarattığı dünyaya çok yakında geri dönme şansı yakalayacak. Çünkü bu filmin spin-off dizisi olan The Penguin, bu yıl bitmeden MAX'te izleyici ile buluşacak. Filmde Penguin karakterine hayat veren Colin Farrell'ın başrolünü üstlendiği dizi, ilk filmin hemen sonrasında geçecek ve Penguin'in Gotham'ın yeraltı dünyasındaki yükselişini anlatacak.

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