Netflix'te bu hafta zirveyi Rebel Moon 2 ve Baby Reindeer aldı

Tam Boyutta Gör Zack Snyder'ın Star Wars'a öykünerek çektiği Rebel Moon serisinin ikinci filmi 19 Nisan'da izleyici ile buluştu. İlk filmin yarıda bıraktığı hikâyeyi devam ettiren Rebel Moon 2, ilk filmden bile daha az beğenildi ve Zack Snyder'ın bugüne kadar eleştirmenlerden en düşük puan alan filmi oldu. Diğer yandna izleyici puanları da yerlerdeydi. Ancak tüm bunlara rağmen film Netflix'te dikkat çekici bir çıkış yaptı.

Bu hafta Netflix'te en çok izlenen film Rebel Moon 2 oldu. Dizi tarafında ise zirveyi Baby Reindeer aldı. Gerek yurt dışında gerek ülkemizde eleştirmenler tarafından övgülere boğulan Baby Reindeer, aldığı bu olumlu yorumların etkisiyle bir anda popüler hâle geldi ve Netflix'te beklentilerin çok üstünde bir performans sergiledi. 11 Nisan'da yayınlanan Baby Reindeer'ın çıkışından iki hafta sonra ilk 10'a girip, üstüne bir de zirveyi alması, aldığı olumlu yorumların ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor.

Rebel Moon 2'nin Performansı Serinin Geleceğini Belirleyecek

Tam Boyutta Gör Rebel Moon 2 ilk haftasında geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak Netflix'te bu hafta en çok izlenen film olsa da henüz filmin performansına dair bir kanaate varmak için erken. Zira filmin ne kadar başarılı olduğunu önümüzdeki haftalarda sergileyeceği performans belirleyecek. Neticede bu Netflix'in kayda değer yatırım yaptığı bir film ve bu bütçenin hakkını vermesi için bir hafta zirvede kalmaktan fazlasını yapması gerekiyor.

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Eğer Rebel Moon 2 kötü yorumların etkisiyle sonraki haftalarda zirvedeki yerini koruyamazsa, serinin geleceği tehlikeye girebilir. Zack Snyder daha önce verdiği demeçlerde, bunun 4 ya da 6 filmlik bir seri olmasını istediğini söylemişti. Ancak eğer Rebel Moon 2 başarısız olursa bu seri ikinci filmden ötesini göremeyebilir.

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