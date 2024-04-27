Netflix'te bu hafta zirveyi Rebel Moon 2 ve Baby Reindeer aldı

Bu hafta Netflix'te en çok izlenen film Rebel Moon 2 oldu. Dizi tarafında ise zirveyi Baby Reindeer aldı. Gerek yurt dışında gerek ülkemizde eleştirmenler tarafından övgülere boğulan Baby Reindeer, aldığı bu olumlu yorumların etkisiyle bir anda popüler hâle geldi ve Netflix'te beklentilerin çok üstünde bir performans sergiledi. 11 Nisan'da yayınlanan Baby Reindeer'ın çıkışından iki hafta sonra ilk 10'a girip, üstüne bir de zirveyi alması, aldığı olumlu yorumların ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor.
Rebel Moon 2'nin Performansı Serinin Geleceğini Belirleyecek
Eğer Rebel Moon 2 kötü yorumların etkisiyle sonraki haftalarda zirvedeki yerini koruyamazsa, serinin geleceği tehlikeye girebilir. Zack Snyder daha önce verdiği demeçlerde, bunun 4 ya da 6 filmlik bir seri olmasını istediğini söylemişti. Ancak eğer Rebel Moon 2 başarısız olursa bu seri ikinci filmden ötesini göremeyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.