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    Netflix'te bu hafta zirveyi Rebel Moon 2 ve Baby Reindeer aldı

    Zack Snyder'ın son derece kötü yorumlar alan son filmi Rebel Moon 2, buna rağmen Netflix'te ilk sırayı aldı. Platformda bu haftanın sürprizi ise övgülere boğulan Baby Reindeer oldu.
    Rebel Moon 2 Netflix'te zirveyi aldı Tam Boyutta Gör
    Zack Snyder'ın Star Wars'a öykünerek çektiği Rebel Moon serisinin ikinci filmi 19 Nisan'da izleyici ile buluştu. İlk filmin yarıda bıraktığı hikâyeyi devam ettiren Rebel Moon 2, ilk filmden bile daha az beğenildi ve Zack Snyder'ın bugüne kadar eleştirmenlerden en düşük puan alan filmi oldu. Diğer yandna izleyici puanları da yerlerdeydi. Ancak tüm bunlara rağmen film Netflix'te dikkat çekici bir çıkış yaptı.

    Bu hafta Netflix'te en çok izlenen film Rebel Moon 2 oldu. Dizi tarafında ise zirveyi Baby Reindeer aldı. Gerek yurt dışında gerek ülkemizde eleştirmenler tarafından övgülere boğulan Baby Reindeer, aldığı bu olumlu yorumların etkisiyle bir anda popüler hâle geldi ve Netflix'te beklentilerin çok üstünde bir performans sergiledi. 11 Nisan'da yayınlanan Baby Reindeer'ın çıkışından iki hafta sonra ilk 10'a girip, üstüne bir de zirveyi alması, aldığı olumlu yorumların ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor.

    Rebel Moon 2'nin Performansı Serinin Geleceğini Belirleyecek

    Rebel Moon 2 Netflix'te zirveyi aldı Tam Boyutta Gör
    Rebel Moon 2 ilk haftasında geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak Netflix'te bu hafta en çok izlenen film olsa da henüz filmin performansına dair bir kanaate varmak için erken. Zira filmin ne kadar başarılı olduğunu önümüzdeki haftalarda sergileyeceği performans belirleyecek. Neticede bu Netflix'in kayda değer yatırım yaptığı bir film ve bu bütçenin hakkını vermesi için bir hafta zirvede kalmaktan fazlasını yapması gerekiyor.

    Eğer Rebel Moon 2 kötü yorumların etkisiyle sonraki haftalarda zirvedeki yerini koruyamazsa, serinin geleceği tehlikeye girebilir. Zack Snyder daha önce verdiği demeçlerde, bunun 4 ya da 6 filmlik bir seri olmasını istediğini söylemişti. Ancak eğer Rebel Moon 2 başarısız olursa bu seri ikinci filmden ötesini göremeyebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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