Tam Boyutta Gör 2013 yılında Man of Steel ile başlayan DC Sinematik Evreni’ni sıfırlayacak olan ve yepyeni bir evreni başlatacak olan The Flash filminden yeni bir fragman yayınlandı. Fragman; Ben Affleck, Michael Keaton, Ezra Miller ve Sasha Calle gibi yıldızları merkeze alıyor.

Squid Game iştah kabarttı: Netflix'ten Kore içeriğine dev yatırım 8 sa. önce eklendi

The Flash 16 Haziran’da sinemalarda

The Flash filminde Barry Allen, zamanda yolculuk ederek annesini ve babasını kurtarmaya çalışırken oldukça karmaşık ve zorlu bir evrenin oluşmasına sebep olacak. Bu evreni tekrar düzeltmeye çalışırken Barry, kendisinin bir başka versiyonu, Batman ve Supergirl ile takım olacak.

James Gunn ve Peter Safran’ın liderliğinde kurulacak olan yeni DC evrenini başlatacak olan The Flash, 16 Haziran 2023’te vizyona girecek. The Flash filmi Ben Affleck’i Batman olarak göreceğimiz son film olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

The Flash filminden yeni bir fragman geldi