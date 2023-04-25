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    The Flash filminden yeni bir fragman yayınlandı

    DC Sinematik Evreni’ni sıfırlayacak The Flash filminden yeni bir fragman yayınlandı. Fragman; iki farklı Batman, iki farklı Flash ve Supergirl karakterlerini merkeze alıyor.
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    The Flash filminden yeni bir fragman geldi Tam Boyutta Gör
    2013 yılında Man of Steel ile başlayan DC Sinematik Evreni’ni sıfırlayacak olan ve yepyeni bir evreni başlatacak olan The Flash filminden yeni bir fragman yayınlandı. Fragman; Ben Affleck, Michael Keaton, Ezra Miller ve Sasha Calle gibi yıldızları merkeze alıyor.

    The Flash 16 Haziran’da sinemalarda

    The Flash filminde Barry Allen, zamanda yolculuk ederek annesini ve babasını kurtarmaya çalışırken oldukça karmaşık ve zorlu bir evrenin oluşmasına sebep olacak. Bu evreni tekrar düzeltmeye çalışırken Barry, kendisinin bir başka versiyonu, Batman ve Supergirl ile takım olacak.

    James Gunn ve Peter Safran’ın liderliğinde kurulacak olan yeni DC evrenini başlatacak olan The Flash, 16 Haziran 2023’te vizyona girecek. The Flash filmi Ben Affleck’i Batman olarak göreceğimiz son film olacak. 

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    zDest_ 3 gün önce

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 5 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 1 hafta önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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