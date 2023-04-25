The Flash filminden yeni bir fragman yayınlandı

The Flash 16 Haziran’da sinemalarda
The Flash filminde Barry Allen, zamanda yolculuk ederek annesini ve babasını kurtarmaya çalışırken oldukça karmaşık ve zorlu bir evrenin oluşmasına sebep olacak. Bu evreni tekrar düzeltmeye çalışırken Barry, kendisinin bir başka versiyonu, Batman ve Supergirl ile takım olacak.
James Gunn ve Peter Safran’ın liderliğinde kurulacak olan yeni DC evrenini başlatacak olan The Flash, 16 Haziran 2023’te vizyona girecek. The Flash filmi Ben Affleck’i Batman olarak göreceğimiz son film olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)