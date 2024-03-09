Dune 2'nin hasılatı daha şimdiden ilk filmi geçti

1 Mart'ta vizyona giren Dune: Part Two, ilk filmin karşılaştığı bu iki önemli handikapla uğraşmak zorunda olmadığı için, gişede ilk filmin çok üstünde bir grafik çiziyor. Öyle ki filmin Kuzey Amerika'daki gişesi daha şimdiden ilk filmin önüne geçti.
Dune 2, Gişede 1 Milyar Doları Zorlayacak Gibi Görünüyor
İlk Dune filmi Kuzey Amerika'da toplam 109 milyon dolar hasılat yapmıştı. Dune. Part Two ise daha vizyondaki sekizinci gününde bu rakama ulaştı. Filmin Kuzey Amerika hasılatı bu sabah itibarıyla 111 milyon dolardaydı. Öte yandan dünya genelinde büyük ilgi gören filmin global hasılatı ise 200 milyon doları aşmış durumda.
190 milyon dolarlık bir prodüksiyon bütçesiyle çekilen Dune 2'nin kâra geçebilmesi için yaklaşık 500 milyon dolar hasılat yapması gerekiyor. Ancak gidişat, Dune 2'nin bu rakamı kolaylıkla aşacağını gösteriyor. Hatta güncel öngörüler filmin 1 milyar dolar barajını zorlayacağı yönünde. Beğeniyle karşılanan film günün sonunda 1 milyar dolar barajının biraz altında kalabilir ama Warner Bros. Discovery'ye sadece gişede bile yüz milyonlarca dolar kazandıracağına şüphe yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.