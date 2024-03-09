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    Anlık Bildirim

    Dune 2'nin hasılatı daha şimdiden ilk filmi geçti

    Tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan Dune 2, daha vizyona gireli bir hafta olmuşken ilk filmin gişesini geçti. Övgülere boğulan film, 1 milyar dolar barajını zorlayabilir.
    Dune 2 gişede ilk filmi solladı Tam Boyutta Gör
    2021 yılında sinemaseverlerle buluşan Dune, hem pandemi döneminin etkileri hâlâ hissedilirken vizyona girmiş, hem de gösterime girdiği gün HBO Max'te de yayınlanmıştı. Bu yüzden filmin gişedeki performansı, normal şartlarda sergileyeceğinin çok altında kaldı. Hatta filmin tüm bunlara rağmen 434 milyon dolar hasılat yapması bir başarı olarak kabul edildi. Nitekim Dune 2'yi mümkün kılan da bu başarı oldu.

    1 Mart'ta vizyona giren Dune: Part Two, ilk filmin karşılaştığı bu iki önemli handikapla uğraşmak zorunda olmadığı için, gişede ilk filmin çok üstünde bir grafik çiziyor. Öyle ki filmin Kuzey Amerika'daki gişesi daha şimdiden ilk filmin önüne geçti.

    Dune 2, Gişede 1 Milyar Doları Zorlayacak Gibi Görünüyor

    İlk Dune filmi Kuzey Amerika'da toplam 109 milyon dolar hasılat yapmıştı. Dune. Part Two ise daha vizyondaki sekizinci gününde bu rakama ulaştı. Filmin Kuzey Amerika hasılatı bu sabah itibarıyla 111 milyon dolardaydı. Öte yandan dünya genelinde büyük ilgi gören filmin global hasılatı ise 200 milyon doları aşmış durumda.

    190 milyon dolarlık bir prodüksiyon bütçesiyle çekilen Dune 2'nin kâra geçebilmesi için yaklaşık 500 milyon dolar hasılat yapması gerekiyor. Ancak gidişat, Dune 2'nin bu rakamı kolaylıkla aşacağını gösteriyor. Hatta güncel öngörüler filmin 1 milyar dolar barajını zorlayacağı yönünde. Beğeniyle karşılanan film günün sonunda 1 milyar dolar barajının biraz altında kalabilir ama Warner Bros. Discovery'ye sadece gişede bile yüz milyonlarca dolar kazandıracağına şüphe yok.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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