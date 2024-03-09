Dune 2'nin hasılatı daha şimdiden ilk filmi geçti

Tam Boyutta Gör 2021 yılında sinemaseverlerle buluşan Dune, hem pandemi döneminin etkileri hâlâ hissedilirken vizyona girmiş, hem de gösterime girdiği gün HBO Max'te de yayınlanmıştı. Bu yüzden filmin gişedeki performansı, normal şartlarda sergileyeceğinin çok altında kaldı. Hatta filmin tüm bunlara rağmen 434 milyon dolar hasılat yapması bir başarı olarak kabul edildi. Nitekim Dune 2'yi mümkün kılan da bu başarı oldu.

1 Mart'ta vizyona giren Dune: Part Two, ilk filmin karşılaştığı bu iki önemli handikapla uğraşmak zorunda olmadığı için, gişede ilk filmin çok üstünde bir grafik çiziyor. Öyle ki filmin Kuzey Amerika'daki gişesi daha şimdiden ilk filmin önüne geçti.

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Dune 2, Gişede 1 Milyar Doları Zorlayacak Gibi Görünüyor

İlk Dune filmi Kuzey Amerika'da toplam 109 milyon dolar hasılat yapmıştı. Dune. Part Two ise daha vizyondaki sekizinci gününde bu rakama ulaştı. Filmin Kuzey Amerika hasılatı bu sabah itibarıyla 111 milyon dolardaydı. Öte yandan dünya genelinde büyük ilgi gören filmin global hasılatı ise 200 milyon doları aşmış durumda.

190 milyon dolarlık bir prodüksiyon bütçesiyle çekilen Dune 2'nin kâra geçebilmesi için yaklaşık 500 milyon dolar hasılat yapması gerekiyor. Ancak gidişat, Dune 2'nin bu rakamı kolaylıkla aşacağını gösteriyor. Hatta güncel öngörüler filmin 1 milyar dolar barajını zorlayacağı yönünde. Beğeniyle karşılanan film günün sonunda 1 milyar dolar barajının biraz altında kalabilir ama Warner Bros. Discovery'ye sadece gişede bile yüz milyonlarca dolar kazandıracağına şüphe yok.

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