The Batman 2'nin çekimlerine bu yaz başlanacak

Tam Boyutta Gör 2022 yapımı The Batman'in heyecanla beklenen devam filminin vizyon tarihi 3 Ekim 2025 olarak açıklanmıştı. Bu yüzden filmin çekimlerine bu yılın ilk yarısında başlanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak DC Films'in yeni patronu James Gunn'ın kısa süre önce verdiği bir röportajda The Batman 2'nin senaryosunun henüz hazır olmadığını söylemesi, akıllarda soru işaretleri yarattı. Hollywood'da pek çok projenin gecikmesine sebep olan senarist grevi yüzünden yeni Batman filminin de gecikme ihtimali akıllara geldi. Neyse ki bugün gelen yeni bilgiler, böyle bir gecikmenin söz konusu olmadığını gösteriyor.

Hollywood içinden bilgi sızdırma konusunda en güvenilir isimlerden biri olan Jordan Ruimy'nin bugün paylaştığı bilgilere göre The Batman 2'nin çekimlerine ağustos ayında başlanacak. Yeni filmin senaryosunun en geç şubat ayında stüdyoya teslim edileceği, bu tarihten sonra da casting sürecinin başlayacağı söyleniyor. Böylece filmin çekimlerine planlandığı gibi ağustos ayında başlanabilecek. Elbette bu planlar öngörülemeyen aksaklıklara takılabilir. Ancak en azından bugün itibarıyla yeni Batman filmi ağustos ayında çekimlere başlayacak gibi duruyor.

The Batman 2, İlk Filmin Kadrosunu Yeniden Bir Araya Getirecek

Yönetmen koltuğunda yine Matt Reeves'in oturacağı The Batman: Part Two'da sevilen kahramana bir kez daha Robert Pattinson hayat verecek. Pattinson'ın yanı sıra Zoe Kravitz, Andy Serkis ve Colin Farrell gibi ilk filmde rol alan pek çok isim devam filminde de yer alacak.

Joker 2 filminden yeni görseller 6 sa. önce eklendi

İlk filmin sonunda Joker rolüyle kısaca görünen Barry Keoghan'ın da devam filminde yer alması bekleniyor. Ancak son dönemde çıkan söylentilere bakılırsa devam filminin asıl kötüsü Joker olmayacak. İlk filmde Riddler ile karşı karşıya gelen Batman'in yeni filmdeki düşmanının Hush olacağı konuşuluyor. Hush'ın DC'nin ayakları yere basan, karanlık tona sahip kötülerinden biri olması, karakteri Matt Reeves'in Batman evreni için ideal kötülerden biri olarak konumlandırıyor. Bu yüzden bu iddiaların doğru çıkma ihtimali yüksek görünüyor.

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The Batman 2 çekimleri bu yaz başlayacak