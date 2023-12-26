The Batman 2'nin çekimlerine bu yaz başlanacak

Hollywood içinden bilgi sızdırma konusunda en güvenilir isimlerden biri olan Jordan Ruimy'nin bugün paylaştığı bilgilere göre The Batman 2'nin çekimlerine ağustos ayında başlanacak. Yeni filmin senaryosunun en geç şubat ayında stüdyoya teslim edileceği, bu tarihten sonra da casting sürecinin başlayacağı söyleniyor. Böylece filmin çekimlerine planlandığı gibi ağustos ayında başlanabilecek. Elbette bu planlar öngörülemeyen aksaklıklara takılabilir. Ancak en azından bugün itibarıyla yeni Batman filmi ağustos ayında çekimlere başlayacak gibi duruyor.
The Batman 2, İlk Filmin Kadrosunu Yeniden Bir Araya Getirecek
Yönetmen koltuğunda yine Matt Reeves'in oturacağı The Batman: Part Two'da sevilen kahramana bir kez daha Robert Pattinson hayat verecek. Pattinson'ın yanı sıra Zoe Kravitz, Andy Serkis ve Colin Farrell gibi ilk filmde rol alan pek çok isim devam filminde de yer alacak.
İlk filmin sonunda Joker rolüyle kısaca görünen Barry Keoghan'ın da devam filminde yer alması bekleniyor. Ancak son dönemde çıkan söylentilere bakılırsa devam filminin asıl kötüsü Joker olmayacak. İlk filmde Riddler ile karşı karşıya gelen Batman'in yeni filmdeki düşmanının Hush olacağı konuşuluyor. Hush'ın DC'nin ayakları yere basan, karanlık tona sahip kötülerinden biri olması, karakteri Matt Reeves'in Batman evreni için ideal kötülerden biri olarak konumlandırıyor. Bu yüzden bu iddiaların doğru çıkma ihtimali yüksek görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.