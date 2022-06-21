Yeni bitki bazlı antimikrobiyal kaplama, yiyecekleri uzun süre taze tutuyor

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Harvard Üniversitesi ve Rutgers Üniversitesi bilim insanları, plastik gıda ambalajlarının hem çevresel hem de insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilecek yeni bir bitki bazlı bir kaplama geliştirdiler. Geliştirilen kaplama, püskürtme yoluyla yiyeceklere uygulanabiliyorken yıkama yoluyla yiyecekten arındırılabiliyor.

Plastik gıda ambalajlarına çözüm olabilir

Her yıl milyonlarca ton atık birikmesine neden olan plastik gıda ambalajları, çevre kirliliğinin başlıca problemleri arasında yer alıyor. Ayrıca petrol bazlı plastik ambalajlarda ve kaplarda mikrobiyal bulaşmanın yüksek olması insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sebep oluyor.

Araştırma ekibi, bu sorunların üstesinden gelebilecek yeni bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu. Geliştirilen yeni kaplama yöntemi, kekik yağı, sitrik asit ve nisin gibi doğal olarak oluşan antimikrobiyal maddelerle bağlanmış biyopolimer liflerden oluşuyor.

Odaklı döner jet eğirme adı verilen teknolojiyle üretilen yeni kaplama, suyla durulanabiliyor ve üç gün içinde toprakta bozulabiliyor. Yapılan testlerde kaplamanın avokadoların raf ömrünü %50 uzattığı gözlemlendi.

Çalışmanın yazarlarından Philip Demokritou: "Geldiğimiz şey, döngüsel ekonominin bir parçası olarak gıda atıklarından elde edilebilecek biyopolimerleri gıdaları doğrudan sarabilen akıllı liflere dönüştürmemizi sağlayan ölçeklenebilir bir teknolojidir. Bu, yeni nesil, 'akıllı' ve 'yeşil' gıda ambalajının bir parçası." ifadelerinde bulundu.

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Ekip, geliştirdikleri kaplamanın petrol bazlı plastik ürünlerinin çevre kirliliğindeki etkilerini azaltabileceğini söylüyor. Bitki bazlı kaplama, yenilebilir ürünün kalitesini etkilemezken nakliye hasarlarına karşı koruma da sağlıyor.

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