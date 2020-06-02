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    Yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin tasarımı ortaya çıktı

    Geçtiğimiz günlerde sızdırılan broşürün ardından şimdi de tanıtıma saatler kala yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Böylelikle yeni 4 Serisi Coupe'nin tasarım tarafında herhangi bir sürpriz kalmadı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin tasarımı ortaya çıktı
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    Yeni BMW 4 Serisi Coupe bu akşam resmi olarak tanıtılacak olsa da son günlerde ortaya çıkan görseller sayesinde özellikle tasarım tarafında gizli saklı bir şey kalmadı diyebiliriz.

    Dün sızdırılan tanıtım broşürünün ardından şimdi de yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin iç ve dış tasarımını tüm hatlarıyla gözler önüne seren fotoğraflar paylaşıldı. Yandan bakıldığında geniş çamurlukları sayesinde oldukça kaslı görünen iki kapılı modelin arka bölümünde de 8 Serisi Gran Coupe’yi anımsatan stop grafikleri, dikey hava çıkışları ve köşeli egzoz uçları dikkat çekiyor.

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    Ön tarafta geçtiğimizde, yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin asıl kimliğini oluşturan büyük böbrek ızgaranın yanı sıra yeni aydınlatmaları ve tamponu daha net görebiliyoruz. Alman markanın geçmişteki modellerinde kullandığı dikey ızgaranın günümüze yansıması olan bu detayı ilerleyen süreçte diğer modellerde de görmemiz muhtemel. İç tarafta ise yeni BMW modellerinden aşina olduğumuz bir yerleşim mevcut.

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    Yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin detayları bu akşam belli olacak. Fakat şimdiye kadar açıklanan bilgiler ışığında spor modelin tıpkı 3 Serisi G20 gibi CLAR platformu üzerine inşa edileceğini, yapılan mekanik ve yapısal güncellemeler sayesinde sedan kardeşine kıyasla daha dinamik bir araç olacağını söylemek mümkün. Arka iz genişliğinin sedana göre 23 mm daha fazla olmasını ve ağırlık merkezinin de 21 mm aşağıya çekilecek olmasını bu güncellemelere örnek gösterebiliriz.

    Yeni BMW 4 Serisi Coupe bugün resmi olarak tanıtılacak. Konuyla ilgili tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yc#1 (Yavuz Can) 1 gün en beğenilen
    Bugs Bunny kasa
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    yunusemre671 1 sa. yeni yorumcu
    fiyatı ne kadardır ki acaba *?
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    Greatwarrior (GREAT WARRİOR) 16 sa. yeni yorumcu
    Bmw toparlan hemen 😃
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    Sirrüs 17 sa.
    Plakasız kullanılacaksa evet beğendim. Ya da Alfa Romeo misali sağ veya sola küçük plaka oturtulabilir.
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    Whisper911 (murat kasapoglu) 18 sa.
    Yeni bir bmw tanitildiginda ic mekan ve kadranlarin nasil olacagini tahmin ediyorum. Bir bakiyorum tahminimin tipatip aynisi oluvermis. 7 serisinin 5 serisinin kadran tipiyle bu ayni olur mu bre sigirlar. Spor araca farkli birseyler kat suna. Yapacagi şey tamamen yazilim grafik yani.
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    midicie80 (mustafa ünkesen) 18 sa.
    Mükemmel olmuş grand coupeyi bekliyorum Güzel bir fiyatla gelirse 3-5 geçer en şok satan modeli olur yeni g serileri her konuda çok başarılı
    2 Yanıt Yanıtla
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    sarıkanaryam (Emre ) 16 sa. midicie80
    Evet 550-600 civari cikar ve herkes alir :))
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    graywolff 2 sa. midicie80
    En çok satan model mi :) siz nerde yaşıyorsunuz biz oraya gelelim. Bu araç tr de adetli satar söyleyim sayarsin böyle bir iki diye
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    zx6r (Kawasaki zx6r) 18 sa.
    Daha çok spor görünüm kazanmış. Agresiflik gitmiş. Beyaz rengi cırtlak dursa da invidual renkler ile gayet şık olabilir.
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    Jowiyaga (Samet Cengiz) 19 sa.
    Yaprağım gibi olmuş. BMW'den soğudum.
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    shade_boi (Ali G) 19 sa.
    Yine klasik BMW. Büyük ızgara. İç tasarımda da hepsine copy paste. Bari içini biraz değiştir. Farlar ve stoplar güzel. Ama o ızgara ne ya 🤦‍♂️
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    kamilgömek 30 dk. yeni yorumcu Musty3535123
    bende bunu tahmin ediyordum böyle olacak herhalde
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    3507 kez okundu.
    28 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 2020 bmw 4 serisi coupe ve
    6 etiket daha BMW tanıtım 4 serisi böbrek ızgara concept 4 Bilim ve Teknoloji
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