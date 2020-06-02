Yeni BMW 4 Serisi Coupe'nin tasarımı ortaya çıktı

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Yeni BMW 4 Serisi Coupe bu akşam resmi olarak tanıtılacak olsa da son günlerde ortaya çıkan görseller sayesinde özellikle tasarım tarafında gizli saklı bir şey kalmadı diyebiliriz.

Dün sızdırılan tanıtım broşürünün ardından şimdi de yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin iç ve dış tasarımını tüm hatlarıyla gözler önüne seren fotoğraflar paylaşıldı. Yandan bakıldığında geniş çamurlukları sayesinde oldukça kaslı görünen iki kapılı modelin arka bölümünde de 8 Serisi Gran Coupe’yi anımsatan stop grafikleri, dikey hava çıkışları ve köşeli egzoz uçları dikkat çekiyor.

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Ön tarafta geçtiğimizde, yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin asıl kimliğini oluşturan büyük böbrek ızgaranın yanı sıra yeni aydınlatmaları ve tamponu daha net görebiliyoruz. Alman markanın geçmişteki modellerinde kullandığı dikey ızgaranın günümüze yansıması olan bu detayı ilerleyen süreçte diğer modellerde de görmemiz muhtemel. İç tarafta ise yeni BMW modellerinden aşina olduğumuz bir yerleşim mevcut.

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Yeni BMW 4 Serisi Coupe’nin detayları bu akşam belli olacak. Fakat şimdiye kadar açıklanan bilgiler ışığında spor modelin tıpkı 3 Serisi G20 gibi CLAR platformu üzerine inşa edileceğini, yapılan mekanik ve yapısal güncellemeler sayesinde sedan kardeşine kıyasla daha dinamik bir araç olacağını söylemek mümkün. Arka iz genişliğinin sedana göre 23 mm daha fazla olmasını ve ağırlık merkezinin de 21 mm aşağıya çekilecek olmasını bu güncellemelere örnek gösterebiliriz.

Yeni BMW 4 Serisi Coupe bugün resmi olarak tanıtılacak. Konuyla ilgili tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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