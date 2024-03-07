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    Yeni BMW 4 Serisi Coupe ve Cabrio Türkiye'de

    Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin, Coupé ve Cabrio segmentindeki en çok tercih edilen modelleri BMW 4 Serisi Coupé ve Cabrio yenilendi.     

    Yeni BMW 4 Serisi Coupé, Türkiye pazarına özel 1.6 litrelik motorlu versiyonla 3.576.000TL’den, benzer şekilde Premium Cabrio segment lideri konumundaki yeni BMW 430i xDrive Cabrio modeli ise 5.413.700 TL’den başlayan fiyatlarla BMW'ni Bul platformu üzerinden rezerve edilerek satın alınabiliyor.

    Yeni BMW 4 Serisi Coupé ve Cabrio, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni BMW 4 Serisi Coupe ve Cabrio Türkiye'de: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Yeni BMW 420i Coupé M Sport ve Edition M Sport olmak üzere iki tasarım paketi seçeneği ile; yeni BMW 430i xDrive Coupé modeli ise M Sport tasarım paketi ile müşterilerinin beğenisine sunuluyor. Mat renkli çerçeveye sahip böbrek ızgarası ve ön tampona uygulanmış yeni hava girişleriyle dikkat çeken yeni BMW 4 Serisi Coupé ile Cabrio modellerinin tasarımı, yeni gündüz farı ve Adaptif LED teknolojisine sahip ön aydınlatma grubuyla tamamlanıyor.

    BMW M4 CSL’den esinlenen Laserlight tasarımlı göz alıcı arka farlar; yeni BMW 420i Coupé M Sport tasarım paketinde ek donanım, Edition M Sport tasarım paketinde ise standart olarak sunuluyor. Yenilenen dış tasarımın en çarpıcı ögelerinden biri konumundaki bu donanım, yeni BMW 4 Serisi Cabrio modelinde ise standart donanımlar arasında yer alıyor.

    İç tasarım

    Yeni BMW 4 Serisi Coupé ve Cabrio’nun dış tasarımlarındaki yeniliklere ek olarak iç mekanlarındaki güncellemeler de dikkat çekiyor. Yeni üç kollu, sportif ve fonksiyonel direksiyon bu farklılıkların başında geliyor. Alt kısmı düz olan yeni direksiyonun hemen arkasında yer alan vites değiştirme kulakçıkları da daha ergonomik olması için yeniden tasarlandı.

    BMW Kavisli Ekran sayesinde kabin içinde yer alan fiziksel düğmeler büyük oranda azalıyor. Klima menfezleri, iklimlendirme kontrol sistemi ve koltuk ısıtma gibi özellikler Yeni BMW 4 Serisi Coupé ve Cabrio modellerinde BMW Kavisli Ekran üzerinden kontrol ediliyor. 

    İlk defa Yeni BMW 5 Serisi’nde kullanılmaya başlanan QuickSelect arayüzlü BMW İşletim Sistemi 8.5’e sahip Kavisli Ekranı sayesinde Yeni BMW 4 Serisi Coupé ve Cabrio modellerinde tek tuşla birçok özelliğe erişilebiliyor.

    Yeni BMW 4 Serisi Coupé Türkiye’ye Özel Motorla Satılacak

    Yeni BMW 4 Serisi Coupe ve Cabrio Türkiye'de: İşte fiyatlar
    Yeni BMW 4 Serisi Coupé, 1.6 litre hacminde dört silindirli turbo beslemeli motorla Türkiye’de satışa sunuluyor. Türkiye pazarına özel olarak geliştirilen bu motor 170 beygir güç üretiyor. Maksimum sürüş keyfini ve güvenliğini beraberinde getiren arkadan itişli çekiş yapısı sayesinde Yeni BMW 420i Coupé 0’dan 100 km/s hıza 8,2 saniyede ulaşıyor. Otomobilin gücünü aktarma görevini ise 8 ileri Steptronic şanzıman yerine getiriyor.

    Performans ve verimliliği bir arada sunan Yeni BMW 420i Coupé, WLTP verilerine göre 7,4 lt / 100 km yakıt tüketim değeriyle dikkat çekiyor. 2 litre motor hacimli 7.7 – 6.9 lt / 100 km yakıt tüketimine sahip Yeni BMW 430i xDrive Coupé modeli ise özel sipariş üzerine müşterilere sunuluyor. Model, dört çeker sürüş mimarisini 245 beygir güç ile harmanlayarak 0-100 km/s hızlanmasını 5,7 saniyede tamamlıyor.

    Yeni BMW 420i Coupé modelinde; Park Asistanı, Sürüş Asistanı, Otomatik Uzun Far Fonksiyonu, Konfor Erişim Sistemi, iç tasarımı daha da lüks kılan CraftedClarity Cam Uygulaması, BMW Live Cockpit Plus, Güneş Korumalı Arka Camlar, Stop&Go Fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafıza Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu, Ön Koltuklarda Bel Desteği, Elektrikli Açılır Cam Tavan, Isıtmalı Ön Koltuklar, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Kablosuz Şarj Haznesi ve Spor Ön Koltuklar gibi gelişmiş donanımlar standart olarak sunuluyor. Ayrıca yarı otonom sürüşe imkan tanıyan Sürüş Asistanı Professional, 360 derece park imkanı sunan Park Asistanı Plus ve Mavi/Kırmızı Kaliperli M Sport Fren Diskleri gibi donanımlar opsiyonel olarak sunuluyor.

    Yeni BMW 4 Serisi Coupe ve Cabrio Türkiye'de: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’nun işlevsel tavanı, hard top otomobilin sürüş rijitliğiyle, kumaş tavanın konforunu bir arada sunuyor. Yeni BMW 4 Serisi Cabrio’nun hafif kumaşlı tavanı ve mekanizması rüzgara olan düşük direnci sayesinde otomobilin aerodinamiğine katkıda bulunurken, yol ve rüzgar sesini önemli ölçüde azaltıyor. Hafif kumaşlı tavan sadece 18 saniyede 50 km/s hızla giderken bile açılıp kapanabiliyor. 

    Yeni BMW 4 Serisi Cabrio Türkiye’de 2 litre turbo beslemeli ve dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip modelle satışa sunuluyor. Yeni BMW 430i xDrive Cabrio 245 beygir güç ve 400 Nm tork değerlerine sahip. Otomobil 0-100 km/s hızlanmasını 6,3 saniyede tamamlıyor. 

    Yeni BMW 430i xDrive Cabrio modelinde; Park Asistanı, yarı otonom sürüşe imkan tanıyan Sürüş Asistanı Professional, BMW Live Cockpit Professional, Otomatik Uzun Far Fonksiyonu, Adaptif LED Farlar, Konfor Erişim Sistemi, iç tasarımı daha da lüks kılan CraftedClarity Cam Uygulaması, Rüzgar Koruyucusu, Boyun Isıtma Fonksiyonu, Isıtmalı Direksiyon, Harman/Kardon Ses Sistemi, Elektrikli Ön Koltuklar ve Hafıza Fonksiyonlu Sürücü Koltuğu, Ön Koltuklarda Bel Desteği, Mavi Kaliperli M Sport Fren Diskleri, Isıtmalı Ön Koltuklar ve Kablosuz Şarj Haznesi gibi gelişmiş donanımlar standart olarak sunuluyor. Ayrıca, 360 derece park imkanı sunan Park Asistanı Plus, Gümüş Efektli Antrasit SoftTop ve Kırmızı Kaliperli M Sport Fren Diskleri gibi donanımlar ise opsiyonel olarak sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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