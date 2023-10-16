Yeni BMW 5 Serisi Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

BMW 520d xDrive Sedan, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni BMW 520d xDrive Sedan’da kullanılan dört silindirli 2 litre hacmindeki dizel ünite, 197 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. İçten yanmalı dizel motora ek olarak görev yapan mild hybrid teknolojisinin destekçisi elektrikli ünite ise 11 beygir güç 25 Nm tork değeriyle dikkat çekiyor. BMW’nin 8 ileri Steptronic şanzımanıyla kombine edilen Mild Hybrid teknolojisine sahip dizel motor Yeni BMW 520d xDrive Sedan’ı 0’dan 100 km/s hıza 7.3 saniyede ulaştırıyor. WLTP verilerine göre otomobilin yakıt tüketimi ise 5.6 – 5.1 lt / 100 km olarak dikkat çekiyor.
Baştan aşağıya yenilendi
BMW’nin tüm dünyada en çok bilinen ve tercih edilen modelleri arasında yer alan 5 Serisi, sekizinci nesli ile yepyeni bir formda otomobil tutkunlarının karşısına çıktı. Yan profilden incelendiğinde Yeni BMW 520d xDrive Sedan, bagaja doğru uzayan C sütunu ve bu bölümde yer alan model ismiyle yeni bir çağın başlangıcına öncülük ediyor. Yeni BMW 520d xDrive Sedan, Dinamik Karşılama Aydınlatması ile otomobile binerken ve inerken kapı alanını güvenlik amacıyla aydınlatıyor ve aynı zamanda çeşitli animasyonlarla kullanıcısını karşılıyor.
BMW Interaction Bar’da yer alan “My Modes” ayarlarının her biri sürekli değişen görsel deneyimler ve duygusal aydınlatmalarla Yeni BMW 520d xDrive Sedan’ın kabininde birbirinden farklı atmosferler yaratıyor.
Otomobilin yeniden tasarlanan direksiyonu düz alt kısmı ve üç kollu yapısıyla öne çıkıyor. Direksiyon üzerinde yer alan düğmeler Yeni BMW 5 Serisi Sedan’da dokunmatik özelliğine sahip. Konsolun ortasında yer alan yeni vites seçici paneli arkadan aydınlatma ile araç içindeki premium havayı destekliyor.
Ön ve Arka Koltuk Isıtma, BMW Iconic Glow Böbrek Izgaraları ve 17 hoparlörlü 655 Watt ses çıkış gücüne sahip Bowers&Wilkins Ses Sistemi donanımları ise lansman süresince tüm otomobillerde ek donanım olarak sunuluyor.
Yeni BMW 5 Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu yeni BMW i5’in ise yılın son çeyreğinde ön sipariş sürecine başlanması planlanıyor.
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