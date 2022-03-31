Elektrikli BMW i3 eDrive35L tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Elektrikli BMW i3 Sedan bugün resmi olarak tanıtıldı. 'i3 eDrive35L' olarak adlandırılan model sadece Çin'de satılacak. Sondaki L harfi tahmin edebileceğiniz gibi uzun aks mesafesini simgeliyor.

Yeni i3 eDrive35L'nin aks mesafesi 2966 mm olarak açıklandı. Yani standart 3-Serisi'ne göre 115 mm daha uzun. Otomobilin toplam uzunluğu da 4872 mm. Gövde tasarımını geçtiğimiz yıl Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın paylaştığı fotoğraflar sayesinde görmüştük. Öndeki farlar ve tampon, ICE modele göre daha farklı. Ayrıca böbrek ızgara da kapalı panel şeklinde tasarlanmış.

Profilden bakıldığında aerodinamik jantlar dikkat çekerken, arka bölümde de mavi detaylarla süslenen yeni tasarım bir tampon kullanılmış. i3 eDrive35L'nin iç mekanı yeni i4 ile neredeyse tamamen aynı. Konsolda gösterge ve multimedya ekranlarından oluşan kavisli panel yer alıyor. Araçtaki bu sistem, BMW Operating System 8'den güç alıyor. Orta konsolda ise i4'ten farklı olarak vites topuzu yerine küçük ve şık bir anahtar kullanılmış.

Söz konusu modelin kaputu altında, BMW'nin diğer modellerinde de bulunan beşinci nesil eDrive güç aktarma sistemi bulunuyor. Arka tekerleklere güç veren elektrik motoru 285 PS güç ve 400 Nm tork üretiyor. Elektrikli i3 Sedan'ın 0-100 km/s hızlanması 6.2 saniye sürüyor. Otomobilde zemine yerleştirilmiş 66.1 kWsa net kapasiteli batarya paketi mevcut.

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Batarya paketi, Çin'de geçerli olan protokollere göre 526 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Enerji tüketimi 14.3 kWsa/100 km olarak açıklanan modelde 95 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunuluyor. Maksimum hız söz konusu olduğunda 35 dakikada bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşması sağlanıyor. 10 dakika şarj ile menzile yaklaşık 100 kilometre ekleniyor.

BMW, elektrikli i3 Sedan'ın sadece Çin'de satılacağını duyurdu. Otomobilin süspansiyonu bile ülkenin yol koşullarına göre ayarlanmış. Söz konusu modelin üretimi BMW'nin Shenyang'taki fabrikasında yapılacak.

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Yeni BMW i3 eDrive35L tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri