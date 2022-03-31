Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli BMW i3 eDrive35L tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    i3 eDrive35L adıyla Çin pazarına özel olarak geliştirilen elektrikli sedanın tasarımında kendine has detaylar ortaya çıkarken, konsolun i4 modelindekiyle neredeyse tamamen aynı olduğunu görüyoruz.
    1

    Yeni BMW i3 eDrive35L tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Elektrikli BMW i3 Sedan bugün resmi olarak tanıtıldı. 'i3 eDrive35L' olarak adlandırılan model sadece Çin'de satılacak. Sondaki L harfi tahmin edebileceğiniz gibi uzun aks mesafesini simgeliyor.

    Yeni i3 eDrive35L'nin aks mesafesi 2966 mm olarak açıklandı. Yani standart 3-Serisi'ne göre 115 mm daha uzun. Otomobilin toplam uzunluğu da 4872 mm. Gövde tasarımını geçtiğimiz yıl Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın paylaştığı fotoğraflar sayesinde görmüştük. Öndeki farlar ve tampon, ICE modele göre daha farklı. Ayrıca böbrek ızgara da kapalı panel şeklinde tasarlanmış.

    Profilden bakıldığında aerodinamik jantlar dikkat çekerken, arka bölümde de mavi detaylarla süslenen yeni tasarım bir tampon kullanılmış. i3 eDrive35L'nin iç mekanı yeni i4 ile neredeyse tamamen aynı. Konsolda gösterge ve multimedya ekranlarından oluşan kavisli panel yer alıyor. Araçtaki bu sistem, BMW Operating System 8'den güç alıyor. Orta konsolda ise i4'ten farklı olarak vites topuzu yerine küçük ve şık bir anahtar kullanılmış.

    Yeni BMW i3 eDrive35L tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Söz konusu modelin kaputu altında, BMW'nin diğer modellerinde de bulunan beşinci nesil eDrive güç aktarma sistemi bulunuyor. Arka tekerleklere güç veren elektrik motoru 285 PS güç ve 400 Nm tork üretiyor. Elektrikli i3 Sedan'ın 0-100 km/s hızlanması 6.2 saniye sürüyor. Otomobilde zemine yerleştirilmiş 66.1 kWsa net kapasiteli batarya paketi mevcut.

    Batarya paketi, Çin'de geçerli olan protokollere göre 526 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Enerji tüketimi 14.3 kWsa/100 km olarak açıklanan modelde 95 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunuluyor. Maksimum hız söz konusu olduğunda 35 dakikada bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşması sağlanıyor. 10 dakika şarj ile menzile yaklaşık 100 kilometre ekleniyor.

    BMW, elektrikli i3 Sedan'ın sadece Çin'de satılacağını duyurdu. Otomobilin süspansiyonu bile ülkenin yol koşullarına göre ayarlanmış. Söz konusu modelin üretimi BMW'nin Shenyang'taki fabrikasında yapılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    S
    serpilxarslann 13 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 14 saat önce

    direk 10k

    LooF 14 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    MSI BRAVO 15 B5DD-022XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız