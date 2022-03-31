Yüksek fiyatlar nedeniyle kilometresi yüksek araçlara talep artıyor

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Çip ve magnezyum krizlerinin henüz bitmemiş olması sıfır km. araçların üretimini büyük ölçüde etkiliyor. Bu durum ikinci ele kayan talep anlamına gelse de, yüksek fiyat seviyeleri ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenen alım gücünün de etkisi ile ikinci elde ciddi bir etki yaratmıyor.

Görünen o ki tüketicinin gücü ikinci elde de ancak yüksek kilometreli araçlara yetiyor. Zira arabam.com’un mart ayı ikinci el ilan verilerine baktığımızda, en çok ilanın 200.000 km. – 300.000 km. aralığındaki araçlar için verildiğini görüyoruz. Geçtiğimiz ayın verilerine göre bu kilometre aralığındaki araçların ilan oranı %15 oranında artış göstermiş.

Mart ayında kilometresi yüksek, uygun bütçeli araçlar tercihler edildi

İkinci el piyasasında mart ayında 150.000 km.- 200.000 km. arasındaki araçlar için verilen ilanların oranı %17 oldu. 50.000 km. – 100.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı %14 ve 100.000 km. – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranları %17 oldu. 200.000 km. – 300.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı ise %25 oldu.

İlanların fiyat aralığına göre dağılımı

İlanlar içinde en yüksek payı %16 oran ile 100 .000 TL – 150.000 TL aralığındaki araçlar aldı. 150.000 TL – 200.000 TL aralığındaki araçlar ise ilanların %15’ini oluşturdu. 350.000 TL ve üzerindeki araç ilan oranları ise %20,1 oranında oldu.

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Mart ayında en çok ilan verilen 10 marka ve model

arabam.com’da verilen ilanlarda mart ayında zirveyi Fiat oluşturuyor. Bu markayı sırasıyla Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor.

İlanlara model özelinde bakıldığında ise en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Megane, Astra ve Focus oldu. Bu dört modeli ise sırasıyla Corolla ve Passat takip etti.

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Arazi, SUV ve pick-up kasa tiplerinde, markaların mart ayı oranları

arabam.com`da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, %18 ile Dacia Duster oldu. Bu aracı sırasıyla Nissan Qashqai, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 izledi.

Mart ayında en çok 2016, 2012 ve 2017 model araç ilanları verildi

arabam.com’da mart ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,3 oranı ile 2016 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2012 ve 2017 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %13,4’ünü oluşturdu.

Motor hacmine göre ilanların dağılımı

Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların şubat ayında 2.el araç alımında daha çok tercih edildiği gözlemleniyor. 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok ilgi gördü. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %28 oldu, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %52’sini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %5’te kaldı.

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Yüksek fiyatlar nedeniyle kilometresi yüksek araçlara talep artıy