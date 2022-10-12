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    Tüm Hyundai, Kia ve Genesis modelleri 2025 itibarıyla OTA güncelleme desteği alacak

    Bunun yanı sıra şirket, seviye 3 otonom sürüş için Nvidia tabanlı yeni bir işletim sistemi kullanacak. Ayrıca elektrikli araçlar için eM ve eS isimli iki yeni platform geliştirilecek.
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    Tüm Hyundai ve Kia modellerine OTA güncelleme desteği geliyor
    Hyundai Motor Group, çatısı altındaki Kia ve Genesis markaları da dahil olmak üzere 2025 itibarıyla sadece Software Defined Vehicles, yani Yazılım Tanımlı Araçlar üreteceğini duyurdu. Koreli otomotiv devi, bu hedef doğrultusunda 12.6 milyar dolar yatırım yapacak.

    Bu kapsamda tüm Hyundai, Kia ve Genesis modelleri 2025 yılına kadar OTA (over-the-air), yani şebeke üzerinden güncelleme desteğine sahip olacak. Bunun için gerekli donanım ve yazılımla üretilen araçların performans, güvenlik ve bağlanabilirlik gibi alanlardaki güncellemeler için servise gitmesi gerekmeyecek.

    Söz konusu güncellemeler uzaktan, şebeke üzerinden yapılacak. Şirket aslında bunun temellerini 2021 yılında attı fakat tüm markalara ve araçlara yayılması 2025 yılını bulacak.

    Hyundai'nin yazılım odaklı ürünler ortaya koymasıyla birlikte "feature-on-demand" yani isteğe bağlı özellikler de önem kazanacak. Kısaca FoD olarak adlandırılan bu sistemi bazı lüks markalarda görmeye başladık. Müşteriler, güvenlik, bağlanabilirlik ve eğlence gibi alanlarda diledikleri özelliklere aracı satın aldıktan sonra bile doğrudan satın alma veya abonelik şeklinde sahip olabilecek. Örneğin, otonom sürüş sisteminin aylık abonelikle kullanılabilmesi gibi...

    Tüm Hyundai ve Kia modellerine OTA güncelleme desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Hyundai'nin planları arasında eM ve eS adı verilen iki yeni elektrikli araç platformu da var. Hyundai, Kia ve Genesis marka elektrikli araçlarda kullanılması planlanan bu platformlardan ilki tüm sınıflardaki elektrikli araçlara uyan modüler bir yapıya sahip olacak. Günümüzdeki elektrikli araçlara kıyasla yüzde 50 oranında daha fazla sürüş menziline olanak sağlayacağı belirtilen eM platformu aynı zamanda seviye 3 ve üzerin otonom sürüş teknolojilerini de destekleyecek.

    eS platformu ise daha çok lojistik, dağıtım ve araç paylaşımı gibi profesyonel hizmetlerde kullanılacak araçlar için modüler bir altyapı olarak geliştirilecek. Tüm elektrikli araçlarda bu iki platformun standart hale getirilmesi ile maliyetlerin ve araç geliştirme sürecinin azaltılabileceği belirtiliyor.

    Koreli üretici, platformun yanı sıra Connected Car Operating System (ccOS, Bağlantılı Araç İşletim Sistemi) adını verdiği bir sistem de geliştirecek. Söz konusu sistemin detayları henüz belli değil ancak işlem gücünün fazlasıyla yüksek olacağı belirtiliyor. Hyundai bu sistemi son nesil yonga setine entegre etmek üzere Nvidia ile çalışıyor. Bu sistem yakında seviye 3 otonom sürüş sistemine sahip araçlar görmemizi sağlayacak. 

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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