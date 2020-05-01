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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Windows Sanal Masaüstü'nün yeni özelliklerini yayınladı

    Microsoft ; dağıtım, yönetim ve güvenlik iyileştirmeleri sağlamak amacıyla Windows Sanal Masaüstü uygulamasının yeni güncellemelerini açıkladı.
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    Windows
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Windows Sanal Masaüstü'nün yeni özelliklerini yayınladı
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    Eylül 2019'da Microsoft, Azure'da çalışan bir masaüstü ve uygulama sanallaştırma hizmeti olan Windows Sanal Masaüstü'nün genel kullanılabilirliğini duyurdu. Koronavirüs pandemisi sırasında uzaktan çalışan insan sayısının artması üzerine Windows Sanal Masaüstü için birçok yenilik getirdi;basitleştirilmiş yönetim, Windows 10'da çoklu oturum, Office 365 ProPlus için optimizasyonlar ve Uzak Masaüstü Hizmetleri (RDS) ortamları için destek.

    Ayrıca Bkz. "Call of Duty: Mobile, 6. Sezon güncellemesi ile yeni harita, yeni modlar ve birçok yeni özelliğe kavuşuyor!"

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    Microsoft, Windows Sanal Masaüstü için önemli güncelleştirmeler duyurdu. İşletmeler Azure'da Windows masaüstü ve uygulamalarını dakikalar içinde dağıtıp ölçeklendirebilir ve yerleşik güvenlik ve uyumluluk özelliklerine sahip olabilirler.

    Güncellenmiş yönetim deneyimi

    Microsoft, Azure Portalı'na derinlemesine entegre edilmiş yeni yönetim deneyimi sunuyor. Ana makine havuzları ayarlayabilir, uygulamaları veya masaüstlerini yönetebilir ve tümü Azure Portal'dan kullanıcı atayabilirsiniz. Microsoft, Azure Automation ve Azure Logic Apps ile entegrasyon yoluyla otomatik ölçeklendirme deneyimi de geliştirildi.

    Uyumluluk ve güvenlik

    Microsoft'un getirdiği yeniliklerden birisi de halihazırda dünya çapında mevcut olan Windows Sanal Masaüstü  kullanıcılarına, düzenleme ve uyumluluk gereksinimlerinizi karşılamak için hizmet verilerinin nerede saklanacağı konusunda seçenek sunması.

    Yeniliklerle gelen ek güvenlik geliştirmeleri;

    • Azure Active Directory (Azure AD) gruplarını kullanarak Windows Sanal Masaüstüne kullanıcı grupları ekleyebilme
    • Statik veya dinamik koşullu erişim ilkeleri için destek
    • Çok faktörlü kimlik doğrulama için destek
    • Kullanıcı izinleri üzerinde daha fazla yönetim kontrolü için Azure rol tabanlı erişim denetimi (RBAC) ve analizlerle Windows Sanal Masaüstü entegrasyonu.
    • Mümkün olan en iyi yasal uyumluluk ve performans için hizmet verilerinizi saklamak istediğiniz bölgeyi seçme imkanı

    Microsoft Teams için yaklaşan destek

    Microsoft, Windows Sanal Masaüstü'nde Teams deneyimini de geliştirecek. Microsoft, video görüşmesi için “ses/video yönlendirmesi” kullanacak. Bu, video görüşmelerde kullanıcılarınız arasında doğrudan bir yol oluşturarak video ve ses deneyimini önemli ölçüde geliştirir. Bu özellik, Genel Önizleme'de bir ay içinde kullanılabilir olacak.



    https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/30/enable-remote-work-faster-new-windows-virtual-desktop-capabilities/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 2 hf.
    güncel tasarım iyi olmuş
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    GwynBleidd48 2 hf.
    Güzel görünüyor
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