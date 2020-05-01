Microsoft, Windows Sanal Masaüstü'nün yeni özelliklerini yayınladı

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Eylül 2019'da Microsoft, Azure'da çalışan bir masaüstü ve uygulama sanallaştırma hizmeti olan Windows Sanal Masaüstü'nün genel kullanılabilirliğini duyurdu. Koronavirüs pandemisi sırasında uzaktan çalışan insan sayısının artması üzerine Windows Sanal Masaüstü için birçok yenilik getirdi;basitleştirilmiş yönetim, Windows 10'da çoklu oturum, Office 365 ProPlus için optimizasyonlar ve Uzak Masaüstü Hizmetleri (RDS) ortamları için destek.

Ayrıca Bkz. "Call of Duty: Mobile, 6. Sezon güncellemesi ile yeni harita, yeni modlar ve birçok yeni özelliğe kavuşuyor!"

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Güncellenmiş yönetim deneyimi

Microsoft, Azure Portalı'na derinlemesine entegre edilmiş yeni yönetim deneyimi sunuyor. Ana makine havuzları ayarlayabilir, uygulamaları veya masaüstlerini yönetebilir ve tümü Azure Portal'dan kullanıcı atayabilirsiniz. Microsoft, Azure Automation ve Azure Logic Apps ile entegrasyon yoluyla otomatik ölçeklendirme deneyimi de geliştirildi.

Uyumluluk ve güvenlik

Microsoft'un getirdiği yeniliklerden birisi de halihazırda dünya çapında mevcut olan Windows Sanal Masaüstü kullanıcılarına, düzenleme ve uyumluluk gereksinimlerinizi karşılamak için hizmet verilerinin nerede saklanacağı konusunda seçenek sunması.

Yeniliklerle gelen ek güvenlik geliştirmeleri;

Azure Active Directory (Azure AD) gruplarını kullanarak Windows Sanal Masaüstüne kullanıcı grupları ekleyebilme

Statik veya dinamik koşullu erişim ilkeleri için destek

Çok faktörlü kimlik doğrulama için destek

Kullanıcı izinleri üzerinde daha fazla yönetim kontrolü için Azure rol tabanlı erişim denetimi (RBAC) ve analizlerle Windows Sanal Masaüstü entegrasyonu.

Mümkün olan en iyi yasal uyumluluk ve performans için hizmet verilerinizi saklamak istediğiniz bölgeyi seçme imkanı

Microsoft Teams için yaklaşan destek

Microsoft, Windows Sanal Masaüstü'nde Teams deneyimini de geliştirecek. Microsoft, video görüşmesi için “ses/video yönlendirmesi” kullanacak. Bu, video görüşmelerde kullanıcılarınız arasında doğrudan bir yol oluşturarak video ve ses deneyimini önemli ölçüde geliştirir. Bu özellik, Genel Önizleme'de bir ay içinde kullanılabilir olacak.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/30/enable-remote-work-faster-new-windows-virtual-desktop-capabilities/

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