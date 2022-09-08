Chevrolet Equinox EV elektrikli SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Elektrikli araç pazarına yönelik yeni model atağı sürüyor. Bu alanda ağırlıklı olarak Çinli markaların ürünlerini görmeye başladığımız şu dönemde, ABD merkezli üreticiler Jeep ve Chevrolet de atağa kalktı. Bu yazımızda kısa süre önce tanıtılan yeni Chevrolet Equinox EV modeline göz atacağız.

Chevrolet Equinox EV, özellikleriyle neler sunuyor?

Kompakt ve erişilebilir - bizim için olmasa da - bir elektrikli SUV fikrinden doğan yeni Chevrolet Equinox'un ön bölümündeki ince gündüz LED'leri üst paketlerde boydan boya uzanıyor. Tamponda ise siyah bir çerçeve üzerine konumlandırılan farlar, panjur görünümü verilen bir panel ve sensörleri de üzerinde barındıran bir merkez havalandırma göze çarpıyor.

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Aynı ismi taşıyan içten yanmalı motorlu versiyonuna göre daha alçak, uzun ve geniş olduğu belirtilen elektrikli Chevrolet Equinox'ta yan aynalar, A sütunu ve tavan gövde renginden farklı olarak siyah veya beyaz renkte tercih edilebiliyor. Profilden bakıldığında ön çamurluğa konumlandırılan şarj girişi, gizli kapı kolları ve 19 ila 21 inç arasında değişen çift renkli jantlar dikkat çekiyor.

Yaşam alanına baktığımızda sade bir tasarım bizleri karşılıyor. Üç kollu direksiyon simidinin arkasında 11 inç dijital gösterge paneli ve 11 inç multimedya ekranı standart olarak sunuluyor. İlk basamakta metalik parçalar, kumaş koltuklar ve bolca sert plastik yüzeyle gelen modelde seviye atladıkça ısıtmalı direksiyon simidi, ısıtmalı ön koltuklar, 8 yönlü ayarlanabilir sürücü koltuğu ve opsiyonel 17.7 inç multimedya ekranı gibi özellikler karşımıza çıkıyor.

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Daha lüks olan 3LT ve 3RS versiyonlarında ise ısıtma ve havalandırma özelliğine sahip ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, 6 yönlü ayarlanabilir yolcu koltuğu, çift bölgeli klima ve elektrikli bagaj kapağı gibi özellikler dahil oluyor. 17.7 inç multimedya ekranının bu kez standart özellikler arasında yer aldığı bu seviyelerde sunroof ve Bose ses sistemi opsiyon olarak sunuluyor. Yükseklik ayarlı bagaj zeminine sahip SUV, arka koltuklar katlandığında 1614 litre hacim sunuyor.

Motor-menzil-şarj

Teknik tarafta yeni Chevrolet Equinox'un güç aktarma organları olarak farklı seçeneklerle sunulacağını görüyoruz. Önden çekişli versiyonlarda 157 kW (210 hp) güç ve 328 Nm tork sunan bir elektrik motoru bulunacak. Dört tekerlekten çekişli versiyonda ise bu değer 216 kW (290 hp) güç ve 469 Nm tork olarak karşımıza çıkacak.

Menzil açısından standart batarya ile 402 kilometre mesafe hedefleniyor. Daha büyük batarya ise 4x2 versiyonda 483 kilometre, 4x4 versiyonda 451 kilometre sürüş menzili sağlıyor. Verilen bilgiye göre sadece ilk basamaktaki 1LT versiyonu standart batarya ile alınabiliyor.

Elektrikli Equinox'ta 11.5 kW seviye 2 AC şarj standart. Şirket bu şarj ile aracın her 1 saatte 55 km menzil kazandığını belirtiyor. 19.2 kW şarj kapasitesine sahip 3RS versiyonunda ise 1 saatlik şarjın kazanımı 82 kilometre oluyor. Bunun dışında 150 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan Equinox, bu hızı karşılayan bir istasyonda 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 113 kilometrelik menzil elde edebiliyor.

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Güvenlik ve fiyat

Elektrikli SUV'un güvenlik tarafında baktığımızda pek çok standart özelliğe sahip olduğunu görmekteyiz. Otomatik acil durum freni, Ön yaya freni, İleri çarpışma uyarısı, şeritten ayrılma uyarısına sahip Şerit takip asistanı, Kör nokta direksiyon asistanı, Arka çapraz trafik freni, Geri manevra durumunda otomatik fren ve Otomatik uzun far asistanı gibi özellikler bunlara örnek gösterilebilir.

Adaptif hız sabitleyici, head-up display, dijital dikiz aynası, HD Surround Vision ve Super Cruise yarı otonom sürüş sistemi gibi özellikllerin de tercih edilebildiği elektrikli Chevrolet Equinox, 2023'ün başında 'Limited Edition' versiyonuyla satışa sunulacak. Modelin fiyatı 30 bin dolardan başlıyor ancak bu fiyata satılan 1LT versiyonu seriye en son eklenecek.

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