Acil müdahalede kanamayı durdurmaya yardımcı olacak bir el cihazı geliştirildi

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Ciddi yaralanmalarda acil müdahale tartışılmaz derecede önemliyken sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştıracak teknolojilerde önemli hale geliyor. Bir araştırma ekibi, robotik, makine öğrenimi algoritmaları ve ultrason görüntülemeyi birleştirerek acil müdahale ekiplerine yardımcı olacak bir elde taşınabilir platform geliştirdiler.

Acil müdahalede daha hızlı ve güvenilir

MIT araştırmacıları, basit bir eğitimle personelin ortak bir femoral damara hızlı bir şekilde kateteri yerleştirmesine yardımcı olma potansiyeline sahip, yaralanma noktasında hızlı tedavi sağlayan ve elde taşınabilir bir platform teknolojisi olan Yapay Zeka Kılavuzlu Ultrason Müdahale Cihazı'nı(AI-GUIDE) geliştirdiler.

AI-GUIDE'nin çalışma sistemine bakıldığında cihaz öncelikle kullanıcı tarafından bacak ve karının birleştiği kasık kıvrımı boyunca hastanın uyluğuna yerleştirilmesi gerekiyor. Cihaz, ultrason sayesinde kullanıcıyı doğru konuma yönlendiriyor ve ardından kullanıcıya iğneyi tam olarak damara sokan bir tetiği çekmesi talimatını veriyor. Sonrasında ise kullanıcı kateteri manuel olarak bir kılavuz tel yardımıyla damara yönlendiriyor.Kateter kan damarına güvenli bir şekilde yerleştirildiğinde cihaz iğneyi geri çekiyor ve son olarak kullanıcı da cihazı çıkarıyor.

Katater damarın içindeyken sağlık çalışanının sıvıları, ilaçları, kanamayı kontrol etmek için şişirilebilir balonları veya mikrocerrahi aletleri iletebilmesine olanak tanıyor.

Araştırma ekibinden Theodore Pierce: "AI-GUIDE, mevcut manuel görüntü kılavuzlu iğne yerleştirme prosedürlerine göre daha hızlı, daha hassas, daha güvenli ve daha az eğitim gerektirme potansiyeline sahip. Modüler tasarım ayrıca minimal invaziv cerrahi, görüntü kılavuzluğunda biyopsi ve görüntülemeye yönelik kanser tedavisi dahil olmak üzere vasküler erişimin ötesinde çeşitli klinik senaryolara kolay adaptasyona izin veriyor." ifadelerinde bulundu.

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Araştırma ekibi, kullanıcı hatası veya enfeksiyon potansiyeli riskini daha da azaltmak için kılavuz tel ve kateter yerleştirme adımlarını da otomatikleştirmek istiyorlar.

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