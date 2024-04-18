Yeni Citroen C3 Aircross, ilk kez %100 elektrik ve 7 koltukla geliyor

Citroen, ürün gamını yenilemeye C3 Aircross modeliyle devam ediyor. Bu yılın sonuna doğru satışa sunulması planlanan ikinci nesil Citroen C3 Aircross, %100 elektrikli ve hibrit motorlarla tercih edilebilecek.

Yeni Citroen C3 Aircross, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni C3 Aircross ile ilgili bir ilk de oturma kapasitesinde yaşandı. 4390 mm'lik gövde uzunluğuyla önceki nesile göre 23 cm daha uzun olan otomobil, bu sayede ilk kez 7 koltuk seçeneğiyle tercih edilebilecek. Yeni nesil C3 Aircross'un tıpkı C3 ve Opel Frontera gibi uygun maliyet odaklı Stellantis Smart Car platformu üzerine inşa edildiğini de belirtelim.

Yeni nesil Citroen C3 Aircross, Oli konseptiyle tanıtımı yapılan yeni logo ve ışık imzasına sahip yüzüyle dikkat çekiyor. Söz konusu model, küçük kardeşi C3'e göre yerden daha yüksek bir gövdeye ve daha yüksek sürüş pozisyonuna sahip. Üstelik sunduğu konfor ve standart olarak sunulan yüksek teknolojik özellikleriyle de öne çıkmayı başarıyor.

Tam Boyutta Gör C3 Aircross, yeni tasarım dili ve köşeli tasarımıyla eskisine göre daha agresif görünüyor. Yüksek omuz çizgisi, çıkıntılı çamurluklar ve geniş tekerlekler de otomobilin bu görüntüsünü destekliyor. Yonca yaprağına benzeyen çift renkli jantların da dikkat çektiği otomobili arkasında ise C formu oluşturan LED stoplar ve öndeki gibi çapraz çizgilere sahip büyük difüzör göze çarpıyor.

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Yenilenen crossover'ın motor gamı henüz detaylandırılmadı ancak benzinli, hafif hibrit ve %100 elektrikli seçeneklerin olacağını biliyoruz. Bu noktada 90 beygirlik 1.2 litre üç silindirli turbo motor ve manuel şanzıman ile üç silindirli hafif hibrit motor ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonları görebiliriz. %100 elektrikli versiyon ise muhtemelen 154 beygirlik tek motor seçeneğiyle 400 km'nin üzerinde menzil sunacak.

Yeni Citroen C3 Aircross'un iç mekanı ve diğer teknik bilgileri önümüzdeki haftalarda paylaşılacak. Konuyla ilgili bilgileri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Yeni Citroen C3 Aircross, %100 elektrik ve 7 koltukla geliyor