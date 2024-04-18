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    Yeni Citroen C3 Aircross, ilk kez %100 elektrik ve 7 koltukla geliyor

    Yeni nesil Citroen C3 Aircross'un gövde tasarımına ilişkin ilk görseller ve bazı özellikleri paylaşıldı. Markanın yeni tasarım dilini benimseyen model ilk nesline göre çok daha uzun bir gövdeye sahip.

    Citroen, ürün gamını yenilemeye C3 Aircross modeliyle devam ediyor. Bu yılın sonuna doğru satışa sunulması planlanan ikinci nesil Citroen C3 Aircross, %100 elektrikli ve hibrit motorlarla tercih edilebilecek.

    Yeni Citroen C3 Aircross, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Citroen C3 Aircross, %100 elektrik ve 7 koltukla geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni C3 Aircross ile ilgili bir ilk de oturma kapasitesinde yaşandı. 4390 mm'lik gövde uzunluğuyla önceki nesile göre 23 cm daha uzun olan otomobil, bu sayede ilk kez 7 koltuk seçeneğiyle tercih edilebilecek. Yeni nesil C3 Aircross'un tıpkı C3 ve Opel Frontera gibi uygun maliyet odaklı Stellantis Smart Car platformu üzerine inşa edildiğini de belirtelim.

    Yeni nesil Citroen C3 Aircross, Oli konseptiyle tanıtımı yapılan yeni logo ve ışık imzasına sahip yüzüyle dikkat çekiyor. Söz konusu model, küçük kardeşi C3'e göre yerden daha yüksek bir gövdeye ve daha yüksek sürüş pozisyonuna sahip. Üstelik sunduğu konfor ve standart olarak sunulan yüksek teknolojik özellikleriyle de öne çıkmayı başarıyor.

    Yeni Citroen C3 Aircross, %100 elektrik ve 7 koltukla geliyor Tam Boyutta Gör
    C3 Aircross, yeni tasarım dili ve köşeli tasarımıyla eskisine göre daha agresif görünüyor. Yüksek omuz çizgisi, çıkıntılı çamurluklar ve geniş tekerlekler de otomobilin bu görüntüsünü destekliyor. Yonca yaprağına benzeyen çift renkli jantların da dikkat çektiği otomobili arkasında ise C formu oluşturan LED stoplar ve öndeki gibi çapraz çizgilere sahip büyük difüzör göze çarpıyor.

    Yenilenen crossover'ın motor gamı henüz detaylandırılmadı ancak benzinli, hafif hibrit ve %100 elektrikli seçeneklerin olacağını biliyoruz. Bu noktada 90 beygirlik 1.2 litre üç silindirli turbo motor ve manuel şanzıman ile üç silindirli hafif hibrit motor ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonları görebiliriz. %100 elektrikli versiyon ise muhtemelen 154 beygirlik tek motor seçeneğiyle 400 km'nin üzerinde menzil sunacak.

    Yeni Citroen C3 Aircross'un iç mekanı ve diğer teknik bilgileri önümüzdeki haftalarda paylaşılacak. Konuyla ilgili bilgileri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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