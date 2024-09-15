CATL, 15 yıl ömürlü ve 1,5 milyon kilometre garantili otobüs bataryası geliştirdi

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli enerji depolama devi CATL, elektrikli otobüsler için devrim niteliğinde bir batarya teknolojisi geliştirdi. "Tianxing B-serisi" olarak adlandırılan bu batarya, 15 yıllık bir ömre ve 1,5 milyon kilometre dayanıklılığa sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Elektrikli otobüs endüstrisine özel olarak tasarlanan bu batarya, ticari araçlarda yüksek verimlilik ve uzun ömürlülük sunarak maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

Otobüsler için 15 yıl ömürlü batarya

Tam Boyutta Gör CATL’nin ticari araçlar için geliştirdiği bu yeni batarya, IP69 sertifikası ile 72 saatlik suya daldırma testinden başarıyla geçmiş durumda. Bu sayede zorlu çevresel koşullarda dahi güvenle kullanılabiliyor. Ayrıca batarya, 175 Wh/kg enerji yoğunluğu ile elektrikli otobüsler için en yüksek yoğunluğu sağlıyor. Yenilikçi CTP (Cell to Pack) 3.0 teknolojisi ve optimize edilmiş topolojik yapısıyla, daha yüksek grup verimliliği sağlanıyor. Ayrıca bataryanın genel ağırlığı da azaltılmış durumda.

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CATL, daha önce binek araçlar için geliştirdiği batarya teknolojileriyle büyük bir pazar payına sahipken, son dönemde ticari araç pazarında da iddialı adımlar atıyor. Şirket, Temmuz ayında tanıttığı Tectrans markası ile ticari araçlar için süper hızlı şarj, uzun ömür ve geniş menzil sunan L-serisi bataryalarını piyasaya sürdü. Bu bataryalardan biri, sadece 12 dakikada yüzde 60 oranında şarj olabiliyor.

Bu yeni batarya için halihazırda 13 müşteriyle ortaklık kurulduğu ve 80 farklı otobüs modelinde kullanılacağı ifade edilirken, dünya çapında 385.000'den fazla otobüsün CATL bataryaları ile çalıştırıldığı belirtildi. Yeni bataryaların çok yakında seri üretime geçmesi bekleniyor.

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CATL, 15 yıl ve 1,5 milyon kilometre garantili batarya geliştirdi