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    CATL, 15 yıl ömürlü ve 1,5 milyon kilometre garantili otobüs bataryası geliştirdi

    Dünyanın en büyük batarya üreticilerinden olan Çinli CATL, elektrikli otobüsler için 15 yıllık kullanım ömrüne ve 1,5 milyon kilometre garantisine sahip yeni bir bataryayı piyasaya sürdü.
    CATL, 15 yıl ve 1,5 milyon kilometre garantili batarya geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli enerji depolama devi CATL, elektrikli otobüsler için devrim niteliğinde bir batarya teknolojisi geliştirdi. "Tianxing B-serisi" olarak adlandırılan bu batarya, 15 yıllık bir ömre ve 1,5 milyon kilometre dayanıklılığa sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Elektrikli otobüs endüstrisine özel olarak tasarlanan bu batarya, ticari araçlarda yüksek verimlilik ve uzun ömürlülük sunarak maliyetleri düşürmeyi hedefliyor.

    Otobüsler için 15 yıl ömürlü batarya

    CATL, 15 yıl ve 1,5 milyon kilometre garantili batarya geliştirdi Tam Boyutta Gör
    CATL’nin ticari araçlar için geliştirdiği bu yeni batarya, IP69 sertifikası ile 72 saatlik suya daldırma testinden başarıyla geçmiş durumda. Bu sayede zorlu çevresel koşullarda dahi güvenle kullanılabiliyor. Ayrıca batarya, 175 Wh/kg enerji yoğunluğu ile elektrikli otobüsler için en yüksek yoğunluğu sağlıyor. Yenilikçi CTP (Cell to Pack) 3.0 teknolojisi ve optimize edilmiş topolojik yapısıyla, daha yüksek grup verimliliği sağlanıyor. Ayrıca bataryanın genel ağırlığı da azaltılmış durumda.

    CATL, daha önce binek araçlar için geliştirdiği batarya teknolojileriyle büyük bir pazar payına sahipken, son dönemde ticari araç pazarında da iddialı adımlar atıyor. Şirket, Temmuz ayında tanıttığı Tectrans markası ile ticari araçlar için süper hızlı şarj, uzun ömür ve geniş menzil sunan L-serisi bataryalarını piyasaya sürdü. Bu bataryalardan biri, sadece 12 dakikada yüzde 60 oranında şarj olabiliyor.

    Bu yeni batarya için halihazırda 13 müşteriyle ortaklık kurulduğu ve 80 farklı otobüs modelinde kullanılacağı ifade edilirken, dünya çapında 385.000'den fazla otobüsün CATL bataryaları ile çalıştırıldığı belirtildi. Yeni bataryaların çok yakında seri üretime geçmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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