Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Fransız üretici Citroen’in en yeni SUV modeli C5 Aircross Türkiye pazarına giriş yaptı. Tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yeni Citroen C5 Aircross fiyatı 204 bin TL’den başlıyor.

Markanın küçük kardeşi C3 Aircross ile yakaladığı şık tasarım dilini başarılı bir şekilde taşıyan yeni Citroen C5 Aircross, PSA Grubu’nun diğer modellerine de hayat veren EMP2 platformu üzerine kurulu. Uzunluğu 4,50 metre olan aracın genişliği 1,85 metre, yüksekliği 1,69 metre, aks mesafesi ise 2,73 metre olarak ölçülüyor. Olukça geniş bir yaşam alanına sahip olan yeni C5 Aircross’un bagaj hacmi de 580 ile 720 litre arasında değişiyor. Fransız üretici bu değerin sınıfının en iyilerinden biri olduğunu belirtiyor.

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Yeni C5 Aircross tasarımı

Yeni Citroen C5 Aircross’un ön tasarımına baktığımızda diğer modellerden aşina olduğumuz bölünmüş far tasarımı gözümüze çarpıyor. Alt taraftaki farlar ince panjurla güzel bir bütünlük oluştururken, hemen üstünde de krom şeritlere entegre LED gündüz farları dikkat çekiyor. Tamponun altında da farklı renk çerçevelerle tercih edilebilen hava girişleri bulunuyor. Yan tarafa geçtiğimizde yeni siyah-gri jantları ve kapı altlarına ufak da olsa yerleştirilen airbump’ları görüyoruz. Arka kısımda da dört parçalı grafiklere sahip stoplar ve büyük bir difüzör bulunuyor.

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Yeni Citroen C5 Aircross’un iç mekanında fonksiyon tuşlarına sahip üç kollu direksiyon, onun hemen arkasında ise 12.3 inç boyutunda dijital gösterge paneli mevcut. Merkezdeki 8 inç bilgi-eğlence ekranı da dikey olarak yerleştirilen havalandırmaların arasına sıkıştırılmış. Söz konusu sistemde Android Auto ve Apple CarPlay desteği de mevcut. Konsolun alt kısmına geçtiğimizde de Peugeot 3008 ve 5008 modellerinden hatırlayacağınız vites kolu ile karşılaşıyoruz. Onun hemen yanında da ESP ayarlarının yapılabildiği yuvarlak bir döner düğme bulunuyor.

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Yeni C5 Aircross motorları ve fiyatı

Yeni Citroen C5 Aircross’un kaputu altında benzinli ve dizel olmak üzere iki farklı motor seçeneği sunuluyor. 130 beygirlik 1.5 litre BlueHDİ ünite dizel tarafını oluştururken, 180 beygirlik 1.6 litre PureTech de benzinli isteyenlerin tercihini oluşturuyor. Söz konusu motorların ürettiği güç yola EAT8 tam otomatik şanzıman vasıtasıyla aktarılıyor. Bu şanzımanın yerini aldığı 6 ileri otomatiğe göre yüzde 7’ye varan oranlarda yakıt tasarrufu sağladığı belirtiliyor.

Yeni Citroen C5 Aircross’un dizel versiyonu Feel, Feel Adventure ve Shine olmak üzere üç farklı donanım seçeneğine sahip. Benzinli versiyonda ise yalnızca Shine versiyonu mevcut.

Yeni Citroen C5 Aircross fiyat listesi

1.5 BlueHDI 130 hp EAT8 Feel 204.000 TL 1.5 BlueHDI 130 hp EAT8 Feel Adventure 212.000 TL 1.5 BlueHDI 130 hp EAT8 Shine 245.000 TL 1.6 Pure Tech 180 hp EAT8 Shine 245.000 TL