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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Citroen C5'ten ipucu videosu geldi: Tanıtım 12 Nisan'da

    Paylaşılan kısa videoda, ilginç gövde tipiyle dikkat çeken yeni C5'in CXperience konseptine benzeyen ince aydınlatmalarını ve 3D stoplarını görebiliyoruz. İşte detaylar:
    08 Nisan 2021, 16:00 (6 gün)
    8,5b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    5

    2017 yılında bantlara veda eden Citroen C5 küllerinden doğmaya hazırlanıyor. Daha önce kamuflajlı bir şekilde test edilirken gördüğümüz yeni C5'in 12 Nisan 2021'de tanıtılacağı açıklanmıştı. Fransız marka şimdi de yeni Citroen C5'in tasarımı hakkında ipuçları veren teaser videosu paylaştı.

    Yeni Citroen C5, o alışık olduğumuz sedan gövde tipinden sıyrılıp bambaşka bir yapıya bürünecek. Aslında otomobilin tasarımına baktığımızda crossover, station wagon ve hatchback gibi farklı gövde tiplerinin tek potada eritilmiş hali gibi göründüğünü söylemek mümkün. Anlaşılan Fransız marka müşterilerine farklı tatları bir arada sunmayı hedefliyor.

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    Citroen, 2016 yılında mevcut C5'in halefinin ön gösterimi olması muhtemel görünen 'CXperience' isimli bir konsept tanıtmıştı. Yeni Citroen C5'in de bu konseptten izler taşıdığını görebiliyoruz. Örneğin logoyu da oluşturan krom şeritlerle birleşen ince aydınlatmalar bu benzerlikler arasında ki aynı detayı yeni C4'te de görmüştük. Bunun yanı sıra kıvrımlı hatlar, kalın bir arka sütun, geniş çamurluklar ve belirgin bir entegre bagaj spoyleri de görebildiğimiz detaylardan.

    Fransız marka bu konuda henüz açıklama yapmadı ama yeni C5'in Peugeot 508'in de kullandığı EMP2 platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda motor seçenekleri de benzer olacaktır. 508'de benzinli ve dizel ünitelerin yanı sıra şarj edilebilir hibrit teknolojisi de bulunuyor. C4'te tamamen elektrikli versiyona yer veren Citroen'in amiral gemisinde de en azından şarj edilebilir hibrit versiyona yer vermesini bekleyebiliriz.

    Bu arada yeni Citroen C5 diyoruz fakat yeni modelin 'C5' ismini taşıyacağı henüz kesinleşmiş değil. Zira Fransız marka teaser'larda araçtan 'yeni bir Citroen' şeklinde ya da 'E43' kod adıyla bahsediyor. Dolayısıyla şirketin yeni modeli mevcut C5 Aircross'tan ayrıştırmak için farklı bir isim kullanma ihtimalini de hesaba katabiliriz. Elbette bunu ve diğer tüm detayları 12 Nisan'da öğrenmiş olacağız.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BabyLatte (berat bayar) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Kerim5100
    Vw premium mu şaka mı 😁 208 benim gözümde Polo dan daha üstün 3008 benim gözümde tiguan dan daha üstün vw nezaman premium oldu ..bildiğim Mercedes BMW Volvo en bilindik premiumlar vw orta sınıf bir marka
    Vw premium mu şaka mı 😁 208 benim gözümde Polo dan daha üstün 3008 benim gözümde tiguan dan daha üstün vw nezaman premium oldu ..bildiğim Mercedes BMW Volvo en...
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    Yanıtla +7
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    M mordawey 5 gün ( Mesaj Silindi ) büdünün kaşı
    Şuraya tavandan su alan Volkswagen Tiguan fotoğrafları koyabilir ve bir vag fanatiğine kapak yapabilirim.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    hashus1099 4 gün ( Mesaj Silindi )
    konuda aşırı derecede marka fanboyluğu ve citroen önyargısı hakim. halbuki yeni c4 için görüşler inanılmaz olumlu ve citroen'in piyasada payını ileriki yıllarda büyük ölçüde artıracağını düşünüyorum. önyargılı olsanız da olmasanız da.
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    BabyLatte (berat bayar) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kim ne derse desin Citroen marjinal araçlar yapan bir marka ben beğeniyorum tasarımlarını kendine özgü alame olmamış sıradışı bir marka.. insanoğlu farklılığı sevmez sürü psikolojisini sever ve takip eder
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    caglarakcam (Çağlar Akçam) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Citroen, DS markasını oluşturduktan sonra tamamen ikinci plana geçmişti ama şuan daha da geriye gider bi hali var kalite anlamında.
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    S Schweinsteigery (Melik Bey) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Forumun yok satan arabası geliyor açılın
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    V venice24 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tasarımı çok merak ediyorum
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Psa grubu neden citroen i arka planı atıp, peugeot öne çıkardı biri söyleyebilir mi?
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    Vincent54 (Yuşa Topaloğlu) 6 gün ( Mesaj Silindi ) DaggeredByRuhtan
    psa grubunun başı peugeot olduğu için.
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    Barracud@ 5 gün ( Mesaj Silindi ) DaggeredByRuhtan
    1976 da iflas eden Citroen'i , Peugeot satın alarak devam etti.
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    E Elektrikliarabasever 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yine Citroen yine bir başka ucube Peugeot varken yüzüne bakılmaz (Tek C5 Aircross modeli hoşuma gidiyor o da en azından normal SUV ye benzediği için)
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    madonos 6 gün ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    Yeni C4 modelini bekle oda baya güzel daha gelmedi türkiye'ye. C4'ün rakibi Peugo 2008 bence ondan daha iyi bir tasarıma sahip.
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    TEPEE PREMİUM PACK (GÖKHAN AYDIN) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    bu sizin bakış açınız,görsel ve tasarım göreceli bir kavram

    birbirinin aynı buzdolabı tarzlı vw araçlarının yanında 3008 in tasarım çizgileri diğerlerine ders niteliğinde keza c5 te bu oranda gayet başarılı bence.

    sıradan bir tasarım anlayışları yok özetle.

    bu onları ucube yapmaz farklı kılar.
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