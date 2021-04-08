Yeni Citroen C5'ten ipucu videosu geldi: Tanıtım 12 Nisan'da

2017 yılında bantlara veda eden Citroen C5 küllerinden doğmaya hazırlanıyor. Daha önce kamuflajlı bir şekilde test edilirken gördüğümüz yeni C5'in 12 Nisan 2021'de tanıtılacağı açıklanmıştı. Fransız marka şimdi de yeni Citroen C5'in tasarımı hakkında ipuçları veren teaser videosu paylaştı.

Yeni Citroen C5, o alışık olduğumuz sedan gövde tipinden sıyrılıp bambaşka bir yapıya bürünecek. Aslında otomobilin tasarımına baktığımızda crossover, station wagon ve hatchback gibi farklı gövde tiplerinin tek potada eritilmiş hali gibi göründüğünü söylemek mümkün. Anlaşılan Fransız marka müşterilerine farklı tatları bir arada sunmayı hedefliyor.

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Citroen, 2016 yılında mevcut C5'in halefinin ön gösterimi olması muhtemel görünen 'CXperience' isimli bir konsept tanıtmıştı. Yeni Citroen C5'in de bu konseptten izler taşıdığını görebiliyoruz. Örneğin logoyu da oluşturan krom şeritlerle birleşen ince aydınlatmalar bu benzerlikler arasında ki aynı detayı yeni C4'te de görmüştük. Bunun yanı sıra kıvrımlı hatlar, kalın bir arka sütun, geniş çamurluklar ve belirgin bir entegre bagaj spoyleri de görebildiğimiz detaylardan.

Fransız marka bu konuda henüz açıklama yapmadı ama yeni C5'in Peugeot 508'in de kullandığı EMP2 platformu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda motor seçenekleri de benzer olacaktır. 508'de benzinli ve dizel ünitelerin yanı sıra şarj edilebilir hibrit teknolojisi de bulunuyor. C4'te tamamen elektrikli versiyona yer veren Citroen'in amiral gemisinde de en azından şarj edilebilir hibrit versiyona yer vermesini bekleyebiliriz.

Bu arada yeni Citroen C5 diyoruz fakat yeni modelin 'C5' ismini taşıyacağı henüz kesinleşmiş değil. Zira Fransız marka teaser'larda araçtan 'yeni bir Citroen' şeklinde ya da 'E43' kod adıyla bahsediyor. Dolayısıyla şirketin yeni modeli mevcut C5 Aircross'tan ayrıştırmak için farklı bir isim kullanma ihtimalini de hesaba katabiliriz. Elbette bunu ve diğer tüm detayları 12 Nisan'da öğrenmiş olacağız.

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