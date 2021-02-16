Yeni Porsche 911 GT3, etkileyici özellikleriyle sahnede

Tam Boyutta Gör

2021'in en merak edilen spor otomobillerinden biri de yeni Porsche 911 GT3'tü. Bir süredir ipucu görselleriyle karşımızda olan model bugün resmi olarak tanıtıldı ve etkileyici değerleri de beraberinde getirdi.

2021 Porsche 911 GT3'ün kalbinde düz altı silindirli 4.0 litre atmosferik ünite bulunuyor. 9000 devir çevirebilen motor 502 beygir güç ve 469 Nm tork üretiyor. Standart olarak tüm yeni 911 GT3 modellerinde 7 ileri çift kavramalı PDK şanzıman kullanılmış. 6 ileri manuel şanzıman ise opsiyon listesinde. PDK ile 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.2 saniyede tamamlayan otomobilin maksimum hızı ise 317 km/s olarak açıklandı.

Yeni Porsche 911 GT3 ile ilgili dikkat çekici detaylardan biri de Nurburgring'i selefinden 17 saniye daha kısa sürede (6:59.927) turlaması oldu. 7 dakikanın hemen altındaki bu etkileyici sürenin standart bir 911 GT3 ile elde edilmesi, söz konusu modelin pistte ne kadar hızlı olabileceğinin güçlü bir göstergesi sayılabilir. Bu sürenin opsiyonel olarak sunulan pist lastikleriyle elde edildiğini de belirtelim.

İlginizi Çekebilir

Makyajlı Jaguar F-Type Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör

Aerodinamik unsurlar yeni 911 GT3'ün tasarımında büyük rol oynuyor. Bu kapsamda otomobilde ayarlanabilir ön lip ve difüzör, özel geliştirilmiş marşpiyeller, büyük bir arka difüzör ve manuel olarak ayarlanabilen devasa bir kanat kullanılmış. Alman marka bu aerodinamik unsurların normal pozisyonda dahi 911 GT3'ün selefine göre yüzde 50 daha fazla yere basma kuvvetine sahip olmasını sağlıyor. Performans pozisyonunda ise - ki bu normal yollarda önerilmyor - aradaki fark yüzde 150'ye kadar çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Peugeot Rifter'ın elektrikli versiyonu e-Rifter tanıtıldı"

Yeni Porsche 911 GT3'ün en dikkat çekici detaylarından biri kabuğun altında yani şasi kısmında ortaya çıkıyor. 992 şasisi Porsche'nin ön iz genişliğini yaklaşı 50 mm uzatmasına imkan vermiş. Ayrıca ön tarafta ilk kez çift salıncaklı düzene yer verilmiş. Arkada ise multilink tasarımın varlığı sürdürülmüş. Porsche, yeni 911 GT3'ün süspansiyon sistemindeki hiçbir parçanın mevcut 911 Carrera modelleriyle aynı olmadığının altını çiziyor.

Tam Boyutta Gör

Porsche'nin belirttiğine göre daha büyük olan 992 platformuna geçiş yapılmasına rağmen yeni 911 GT3'ün ağırlığı selefiyle neredeyse aynı kalmış. Bu başarının altında, yeni modelde daha fazla hafif materyal kullanılmış olması yatıyor. Örneğin motor kaputu, arka kanat ve onun altındaki sabit spoyler karbon fiber takviyeli plastikten yapılmış. Pencerelerde de daha hafif, ses yalıtımlı camlar kullanılmış.

Yeni 911 GT3'ün kabin kısmında da bazı değişiklikler yapılmış. Bu alanda GT3'e özel 360 mm çapında direksiyon simidi dikkat çekiyor. Standart olarak yüksek kalite mikro fiber 'Race-Tex' malzemeyle giydirilen direksiyonun üzerinde bir sürüş modu seçici de yer alıyor. Müşteriler kabinde 18 yönlü ayarlanabilir Sports Seats Plus koltukları veya tamamı karbon fiber çanak koltukları tercih edebiliyor. İkinci seçeneğin standart koltuklardan 11.8 kilogram daha hafif olduğu belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.