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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Porsche 911 GT3, etkileyici özellikleriyle sahnede

    Nurburgring'i 7 dakikanın altında turlayan yeni 911 GT3, tasarım olarak da arkasındaki devasa kanatla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte yeni Porsche 911 GT3 ve özellikleri:
    16 Şubat 2021, 23:45 (1 gün)
    1,9b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Porsche 911 GT3, etkileyici özellikleriyle sahnede
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    2021'in en merak edilen spor otomobillerinden biri de yeni Porsche 911 GT3'tü. Bir süredir ipucu görselleriyle karşımızda olan model bugün resmi olarak tanıtıldı ve etkileyici değerleri de beraberinde getirdi.

    2021 Porsche 911 GT3'ün kalbinde düz altı silindirli 4.0 litre atmosferik ünite bulunuyor. 9000 devir çevirebilen motor 502 beygir güç ve 469 Nm tork üretiyor. Standart olarak tüm yeni 911 GT3 modellerinde 7 ileri çift kavramalı PDK şanzıman kullanılmış. 6 ileri manuel şanzıman ise opsiyon listesinde. PDK ile 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.2 saniyede tamamlayan otomobilin maksimum hızı ise 317 km/s olarak açıklandı.

    Yeni Porsche 911 GT3 ile ilgili dikkat çekici detaylardan biri de Nurburgring'i selefinden 17 saniye daha kısa sürede (6:59.927) turlaması oldu. 7 dakikanın hemen altındaki bu etkileyici sürenin standart bir 911 GT3 ile elde edilmesi, söz konusu modelin pistte ne kadar hızlı olabileceğinin güçlü bir göstergesi sayılabilir. Bu sürenin opsiyonel olarak sunulan pist lastikleriyle elde edildiğini de belirtelim.

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    Yeni Porsche 911 GT3, etkileyici özellikleriyle sahnede
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    Aerodinamik unsurlar yeni 911 GT3'ün tasarımında büyük rol oynuyor. Bu kapsamda otomobilde ayarlanabilir ön lip ve difüzör, özel geliştirilmiş marşpiyeller, büyük bir arka difüzör ve manuel olarak ayarlanabilen devasa bir kanat kullanılmış. Alman marka bu aerodinamik unsurların normal pozisyonda dahi 911 GT3'ün selefine göre yüzde 50 daha fazla yere basma kuvvetine sahip olmasını sağlıyor. Performans pozisyonunda ise - ki bu normal yollarda önerilmyor - aradaki fark yüzde 150'ye kadar çıkıyor.

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    Yeni Porsche 911 GT3'ün en dikkat çekici detaylarından biri kabuğun altında yani şasi kısmında ortaya çıkıyor. 992 şasisi Porsche'nin ön iz genişliğini yaklaşı 50 mm uzatmasına imkan vermiş. Ayrıca ön tarafta ilk kez çift salıncaklı düzene yer verilmiş. Arkada ise multilink tasarımın varlığı sürdürülmüş. Porsche, yeni 911 GT3'ün süspansiyon sistemindeki hiçbir parçanın mevcut 911 Carrera modelleriyle aynı olmadığının altını çiziyor.

    Yeni Porsche 911 GT3, etkileyici özellikleriyle sahnede
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    Porsche'nin belirttiğine göre daha büyük olan 992 platformuna geçiş yapılmasına rağmen yeni 911 GT3'ün ağırlığı selefiyle neredeyse aynı kalmış. Bu başarının altında, yeni modelde daha fazla hafif materyal kullanılmış olması yatıyor. Örneğin motor kaputu, arka kanat ve onun altındaki sabit spoyler karbon fiber takviyeli plastikten yapılmış. Pencerelerde de daha hafif, ses yalıtımlı camlar kullanılmış.

    Yeni 911 GT3'ün kabin kısmında da bazı değişiklikler yapılmış. Bu alanda GT3'e özel 360 mm çapında direksiyon simidi dikkat çekiyor. Standart olarak yüksek kalite mikro fiber 'Race-Tex' malzemeyle giydirilen direksiyonun üzerinde bir sürüş modu seçici de yer alıyor. Müşteriler kabinde 18 yönlü ayarlanabilir Sports Seats Plus koltukları veya tamamı karbon fiber çanak koltukları tercih edebiliyor. İkinci seçeneğin standart koltuklardan 11.8 kilogram daha hafif olduğu belirtiliyor. 



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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye fiyatı ortalama 8-9 milyon TL olacak bir araç, yorum yapılmamasından belli. Eskiden hayaldi, artık sadece bir masal bu araçlar.

    Kara para olmadan almak imkansız.
    Türkiye fiyatı ortalama 8-9 milyon TL olacak bir araç, yorum yapılmamasından belli. Eskiden hayaldi, artık sadece bir masal bu araçlar. Kara para olma...
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    Yanıtla +12
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    berkolo88 (Berk Basoglu) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    AKP Çocukları bunu beğendi.
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    haberelectro 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    saf sürüş makinesi
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    K kayamtky 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çevre kirletici, içten yanmalı motorların en iyilerinin son dansları bunlar, eninde sonunda elektrikliye yenilecekler.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Cihat_, (Cihat ) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) kayamtky
    Yeni bir pil depolama teknolojisi bulunmadan elektrikli araçların geleceği parlak değil. Bir kere dünyaya yetecek kadar lityum hammaddesi yok dünyada
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    mahmut_emmi 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    9000 rpm mükemmel...
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    mrt20 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    vay a. demelik bir araç daha çıkmış.
    Ülkeye gelsinde yolda gördüğümüzde içindeki zengine küfretsek
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    berkolo88 (Berk Basoglu) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok beğendim. Vitesi de eski tip konumlandırmaları güzel olmuş. Yeni joystick den değil. Pist hızlanmalarını izleyin. Çok keyifli gerçekten.
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    A aysensS 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten göz kamaştırıcı..
    Kısa sürede yabancı bir youtuberden izlemek dileğiyle
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    M münzevii (Uğur Yalçın) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatı zaten bizim için konu dışı.

    Merak ettiğimiz yıllık kazancımız MTV'sine yeter mi. :)
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    911 Turbo S'ten daha hızlı dönmüş ringi. 150 beygir daha az olmasının dezavantajını 200 kilo daha hafif olmasıyla kapatmış.
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    haberelectro 11 sa. ( Mesaj Silindi ) shkoksal
    olay sadece hafiflik ve güç farkı değil. Pist için hazırlanmış makineler GT serileri. turbo s de bu ikinci planda.
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    1904 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    Galeri, 2021 porsche 911 gt3 ve
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