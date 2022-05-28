Makyajlı 2022 Skoda Karoq Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz yılın sonuna doğru örtüsü kaldırılan makyajlı 2022 Skoda Karoq Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Yeni 2022 Skoda Karoq fiyatı 809.900 TL'den başlıyor.

Makyajlı 2022 Skoda Karoq fiyat listesi Versiyon Fiyat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite 809.900 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige 954.900 TL 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Sportline 954.900 TL

Makyajlı 2022 Skoda Karoq özellikleriyle neler sunuyor?

Yenilenen Karoq, tasarımındaki dokunuşların yanı sıra üst versiyonlarda matrix LED far opsiyonuna kavuştu. 17 ile 19 inç arasında değişen yeni aerodinamik jantlarla da donatılan SUV'da bunun gibi değişiklikler sonucu aerodinamik kısımda yüzde 9 oranında iyileşme sağlandı ve hava sürtünme katsayısı 0.30'a düşürüldü.

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2022 Skoda Karoq, ülkemizde 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 TSI ACT motor ve 7 ileri DSG kombinasyonuyla tercih edilebiliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,8 saniyede tamamlayan modelin azami hızı 210 km/s olarak açıklandı. Makyajlı Karoq'un söz konusu motorla sunduğu ortalama yakıt tüketimi de fabrika verilerine göre 5,4 lt/100km olarak karşımıza çıkıyor.

2022 Skoda Karoq ölçüler

Uzunluk: 4.440mm

Genişlik: 1.841mm

Yükseklik: 1.616mm

Aks mesafesi: 2.625mm

Ağırlık (sürücü dahil): 1.417kg

Bagaj hacmi (arka koltuklar dik/yatık): 521/1.630 litre

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Giriş seviyesinde iç mekan

2022 Skoda Karoq donanım seviyeleri

Yenilenen Karoq, Türkiye'de Elite, Prestige ve Sportline isimli versiyonlarla tercih edilebilecek. Giriş seviyesinde 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar standart. Bunun yanı sıra Bi-LED ön farlar, halojen sis farları, gündüz LED'leri, Top LED stoplar, dinamik arka sinyaller, siyah tavan rayları, çift bölgeli tam otomatik klima, otomatik kararan iç dikiz aynası, otomatik katlanır yan aynalar, yağmur sensörü, kumaş döşeme ve anahtarsız çalıştırma gibi özellikler de listede.

Teknoloji ve güvenlik tarafında ise 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay, USB-C girişi, renkli Maxi DOT bilgi ekranı, arka park kamerası, hız sabitleyici, start/stop sistemi, lastik basınç kontrol sistemi, Autohold fonksiyonu, elektronik park freni, sürücü yorgunluk tespit sistemi, çoklu çarpışma freni ve ön bölge frenleme asistanı gibi özellikler karşımıza çıkıyor. 10.25 inç dijital gösterge, 18 inç jantlar ve elektrikli açılabilir cam tavan bu seviyede opsiyonel.

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2022 Skoda Karoq'un Prestige donanım seviyesinde bir öncekine ek olarak Full LED Matrix ön farlar, ön far yıkama sistemi, köşe dönüş özellikli LED sisler, 3 kollu direksiyon, F1 şanzıman, ısıtmalı direksiyon, anahtarsız giriş, yarı deri döşeme, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, kablosuz şarj, 10,25 inç dijital gösterge paneli, ambiyans aydınlatma, sürüş modu yönetimi ve adaptif hız sabitleyici bulunuyor.

En tepedeki Sportline versiyon ise tüm bunlara ek olarak Sportline logolu 3 kollu direksiyon simidi, Thermoflux Sportline döşeme, 18 inç Procyon Aero siyah zeminli alüminyum alaşımlı jantlar, parlak siyah çerçeveli ön ızgara, krom detaylara sahip Sportline arka difüzör ve siyah yan ayna kapakları gibi detaylar ile farkını ortaya koyuyor.

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Yeni 2022 Skoda Karoq Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri