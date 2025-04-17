Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni Dexter dizisinden ilk görseller paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bugün artık koca bir franchise'a dönüşmüş olan Dexter, çok yakında yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkacak. Hem orijinal serinin hem de yıllar sonra gelen devam dizisi Dexter: New Blood'ın devamı niteliğindeki Dexter: Resurrection, bu yaz izleyici ile buluşacak. Özellikle serinin hayranları tarafından merakla beklenen dizinin yayın tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, diziden ilk görseller paylaşıldı.

Dexter: Resurrection, Özellikle Oyuncu Kadrosuyla Dikkat Çekiyor

Dexter: Resurrection, bu seride bugüne kadar gördüğümüz en etkileyici oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Michael C. Hall'un Dexter Morgan rolünye geri döndüğü dizide Uma Thurman (Pulp Fiction), Peter Dinklage (Game of Thrones), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Krysten Ritter (Jessica Jones), Eric Stonestreet (Modern Family), David Dastmalchian (Dune) gibi tanıdık isimler rol alıyor. Üstelik onların yanı sıra David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan), Jack Alcott (Harrison Morgan), John Lithgow (Trinity Killer) ve Jimmy Smits (Miguel Prado) de önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönüyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzde geçen Dexter: Resurrection'da Dexter, Peter Dinklage'ın hayat verdiği gizemli milyarder ile karşı karşıya gelecek.

Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 15-30 Nisan 2025 1 gün önce eklendi

Paramount+ with Showtime'da yayınlanacak olan dizi için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak dizinin yaratıcısı olan Clyde Phillips, daha önce verdiği bir demeçte Resurrection'ın haziran ayında ekrana geleceğini söylemişti.

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