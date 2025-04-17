Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni Dexter dizisinden ilk görseller paylaşıldı

Dexter: Resurrection, Özellikle Oyuncu Kadrosuyla Dikkat Çekiyor
Dexter: Resurrection, bu seride bugüne kadar gördüğümüz en etkileyici oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Michael C. Hall'un Dexter Morgan rolünye geri döndüğü dizide Uma Thurman (Pulp Fiction), Peter Dinklage (Game of Thrones), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Krysten Ritter (Jessica Jones), Eric Stonestreet (Modern Family), David Dastmalchian (Dune) gibi tanıdık isimler rol alıyor. Üstelik onların yanı sıra David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan), Jack Alcott (Harrison Morgan), John Lithgow (Trinity Killer) ve Jimmy Smits (Miguel Prado) de önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönüyor.
Paramount+ with Showtime'da yayınlanacak olan dizi için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak dizinin yaratıcısı olan Clyde Phillips, daha önce verdiği bir demeçte Resurrection'ın haziran ayında ekrana geleceğini söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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