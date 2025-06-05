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    Sinemada bu hafta: Ballerina, Predator: Killer of Killers, Aşkın Yüzü (6 Haziran 2025)

    Bu hafta sinemalarda yedi yeni film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. Bu filmler arasında Ballerina ve Predator: Killer of Killers gibi dikkat çekici yapımlar da var.

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta gösterime giren filmlerin başında John Wick'in ilk spin-off filmi olan Ballerina geliyor. Ünlü oyuncu Ana de Armas'ın başrolünü üstlendiği film, suikastçıların dünyasında geçen yepyeni bir hikâye anlatıyor. Ballerina'nın yanı sıra korkudan komediye farklı türlerde altı film daha bu hafta gösterime giriyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

    1️⃣ John Wick Dünyasından: Ballerina (Ballerina)

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    Bu hafta vizyona giren filmlerin başında John Wick'in spin-off filmi Ballerina geliyor.
    • Tür: Aksiyon
    • Yönetmen: Len Wiseman
    • Oyuncular: Ana de Armas, Ian McShane, Keanu Reeves

    Ünlü oyuncu Ana de Armas'ın başrolünü üstlendiği Ballerina, bir balerin okulunda suikastçı olarak yetiştirilen Rooney'ye odaklanıyor. Çocukken kaybettiği ailesinin intikamını almak isteyen Rooney, intikam yolculuğunda Winston (Ian McShane) ve Charon (Lance Reddick) gibi tanıdık karakterlerle karşılaşıyor. Keanu Reeves de John Wick rolüyle filmde boy gösteriyor.

    2️⃣ Aşkın Yüzü

    Aşkın Yüzü Tam Boyutta Gör
    Yerli sinemada ise haftanın öne çıkan yapımı Aşkın Yüzü oluyor. Film, daha önce Kar ve Beni Sevenler Listesi gibi ödülleri filmlere imza atan Emre Erdoğdu'nun imzasını taşıyor.
    • Tür: Romantik, Dram
    • Yönetmen: Emre Erdoğdu
    • Oyuncular: Helin Kandemir, Onur Seyit Yaran, Işıknaz Özedgü

    Yüz körlüğü nedeniyle insanları tanımakta zorlanan Özgür ile çevresi tarafından fark edilmeyen Özlem’in karşılaşması, aralarında beklenmedik bir bağ kurar. Özlem, ilk kez biri tarafından fark edilmenin mutluluğunu yaşarken Özgür duygularını dışarı aktarmada oldukça zorlanır. Aşkı keşfeden Özgür, bir yandan duygusal engelleri aşmaya çalışırken diğer yandan kendini bir dönüşümün eşiğinde bulur.

    3️⃣ Hep Yek: Loto

    Hep Yek: Loto Tam Boyutta Gör
    2016'da başlayan Hep Yek film serisi bu hafta vizyona giren Hep Yek: Loto ile devam ediyor.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Bilal Kalyoncu
    • Oyuncular: İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş, Mehmet Ali Erbil

    Parasızlıktan iddia bayisinde mucize arayan Altan ve Gürkan, yanlışlıkla 50 milyonluk şike kuponunu tutturunca hem mafyanın hem devletin hedefi hâline gelirler.

    4️⃣ Elli'nin Canavar Takımı (Elli and Her Monster Team)

    Elli'nin Canavar Takımı (Elli and Her Monster Team) Tam Boyutta Gör
    Çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu hafta iki yeni animasyon film gösterime giriyor. Bunlardan ilki Elli'nin Canavar Takımı.
    • Tür: Animasyon, Macera
    • Yönetmen: Piet De Rycker, Jesper Møller

    Evsiz küçük bir hayalet, ait olacak bir yer arayan Hayalet Treni'nin eksantrik sakinlerinin kapısını çaldığında, yanlışlıkla dış dünyanın dikkatini çeker ve sadece Hayalet Treni'nin geleceğini değil, aynı zamanda nihayet kendi ailesine sahip olmak için tek şansını kurtarmak için çılgın bir arayışta canavarlardan oluşan rengarenk ekiple bir araya gelmek zorunda kalır.

    5️⃣ Köpekler Kurtlara Karşı (200% Wolf)

    Köpekler Kurtlara Karşı (200% Wolf) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime giren ikinci animasyon film ise Köpekler Kurtlara Karşı.
    • Tür: Animasyon, Macera
    • Yönetmen: Alexs Stadermann

    Freddy Lupin’in dileği beklenmedik bir şekilde gerçekleşir ve onu bir kurda dönüştürürken yaramaz bir ay parçasını da dünyaya getirir. Ancak bu düzensizlik, dünya ile ay arasında büyük bir uyumsuzluk yaratır! Freddy, bu kozmik karmaşayı düzeltmek ve dünyayı kurtarmak için cesaretini, zekasını ve arkadaşlarının yardımlarını kullanarak heyecan dolu bir maceraya atılır.

    6️⃣ Siccin 8

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    Siccin serisi bu hafta sekizinci filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Alper Mestçi
    • Oyuncular: Fatih Gülnar, Melike Balçık, Gönül Ürer

    Ailesiyle birlikte annesi Gönül’ün evinde yaşayan Fatih, karısı Berna’nın ısrarıyla annesini huzurevine yerleştirir. Ancak bu karar, evin içindeki dengeleri geri dönülmez bir şekilde bozar. Sessizlikle gelen karanlık, her köşeyi sinsice sarar. Paranormal olaylar korkutucu bir hızla artarken, Fatih’in vicdanı da ağır bir bedel ödemeye başlar. Annesini geri getirme kararı ise her şeyi değiştirecektir. Çünkü eve dönen, artık annesi değildir.

    7️⃣ Restart

    Restart Tam Boyutta Gör
    Mısır yapımı romantik komedi filmi Restart, şaşırtıcı bir şekilde ülkemizde de yaygın dağıtıma giriyor.
    • Tür: Romantik Komedi
    • Yönetmen: Sarah Wafiq
    • Oyuncular: Tamer Hosny, Hana El Zahed, Bassem Samra

    Mohamed, mütevazı bir telefon tamircisi, hayatını Afaf’la birleştirmek ister. Küçük çaplı ama hırslı bir influencer. Ancak hayalleri, İstanbul kirası kadar pahalıdır! Çareyi aileleriyle el ele verip “influencer” olmaya çalışmakta bulurlar. İşin içine çılgın menajer “Joker” de girince bir anda viral olurlar! Ancak like’lar arttıkça sevgi eksilir. Aile bağları zayıflar, aşk algoritmanın arasında kaybolur. Şimdi Mohamed’in, sanal şöhretin tozunu silkeleyip gerçek aşkını kurtarması gerekiyor.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Bu hafta dijital platformlara gelen en dikkat çekici film Predator: Killer of Killers olacak. Animasyon türündeki film, uzaylı bir avcı ırkı olan Predator'ları tarihin farklı dönemlerinden savaşçılarla karşı karşıya getirecek. Film, ülkemizde Disney+ üzerinden yayınlanacak. Diğer yandan Netflix ve Amazon Prime Video'ya da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak yeni filmler: 

    1️⃣ Predator: Killer of Killers

    Predator: Killer of Killers Tam Boyutta Gör
    Animasyon türündeki Predator: Killer of Killers, biri Vikingler döneminde, biri Feodal Japonya'da, biri de II. Dünya Savaşı sırasında geçen üç farklı Predator hikâyesini ekrana taşıyor. Yönetmen koltuğunda, Prey'in de yönetmeni olan Dan Trachtenberg oturuyor.
    • Yönetmen: Dan Trachtenberg ve Joshua Wassung: 
    • Tür: Animasyon, Aksiyon
    • Yayın Tarihi: 6 Haziran
    • Platform: Disney+ ve Hulu

    Antoloji türündeki film, farklı dönemlerde geçen üç ayrı hikâyeden oluşuyor. Bunlardan ilkinde avcılar bir Viking savaşçısının peşine düşüyor; İkincisi Feodal Japonya'da geçiyor ve biri ninja, diğeri samuray olan iki kardeşe odaklanıyor. Üçüncü ve son kısım ise II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve uzaydan gelen avcılarla karşı karşıya gelen bir savaş pilotuna odaklanıyor.

    2️⃣ Deep Cover

    Deep Cover Tam Boyutta Gör
    Aksiyon ve komedinin iç içe geçtiği Deep Cover; Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom, Sean Bean gibi isimleri bir araya getiren oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
    • Tür: Suç, Komedi
    • Yönetmen: Tom Kingsley
    • Oyuncular: Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom, Nick Mohammed, Sean Bean, Paddy Considine, Ian McShane, Sonoya Mizuno
    • Yayın Tarihi: 12 Haziran
    • Platform: Amazon Prime Video

    Deep Cover, oyunculuk kariyeri istediği gibi gitmemiş olan Kat'e odaklanıyor. Bir doğaçlama tiyatrosunda eğitmenlik yapmakta olan Kat, bir polis memurundan gelen teklif üzerine, iki öğrencisiyle birlikte gizli bir operasyona katılır. Ancak "performansları", onları beklenmedik ve tehlikeli durumların içine sürükler. Film, doğaçlama tiyatronun "evet, ve..." felsefesini suçla mücadeleye entegre ederek, absürt ve aksiyon dolu bir hikaye sunuyor.

    3️⃣ Straw

    Straw Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda çok sayıda film ve diziye imza atan Tyler Perry'nin yönettiği Straw'ın başrolünde Empire ve Person of Interest gibi dizilerle tanınan Taraji P. Henson yer alıyor.
    • Tür: Dram
    • Yönetmen: Tyler Perry
    • Oyuncular: Taraji P. Henson, Sherri Shepherd, Teyana Taylor
    • Yayın Tarihi: 6 Haziran
    • Platform: Netflix

    Straw, Taraji P. Henson'ın canlandırdığı Janiyah'ın, tek başına yetiştirdiği hasta kızına bakmaya çalışırken yaşadığı zorlukları konu alıyor. Günlük yaşamın getirdiği baskılar ve sistemin sunduğu yetersiz destek nedeniyle derin bir çukurun içine düşen Janiyah, istemeden bir suça karışıp şüpheli hâle gelince, daha da büyük bir çıkmazın içine girer.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Amatör (The Amateur)

    Amatör (The Amateur) Tam Boyutta Gör
    Aksiyon ve gerilim iç içe geçtiği The Amateur'un başrolünde Mr. Robot dizisinden tanıdığımız Rami Malek yer alıyor. Filmin bir kısmı İstanbul'da geçiyor.
    • Tür: Aksiyon, Gerilim
    • Yönetmen: James Hawes
    • Oyuncular: Rami Malek, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Jon Bernthal
    • Yayın Tarihi: 6 Haziran

    CIA'de çalışan bir analist olan Heller, yıllardır masa başından ayrılmamıştır. Ancak Londra'daki terörist saldırısında eşini kaybedince, zekasını doğrudan sahada göstermek zorunda kalır. Yetkililerin harekete geçmeyi reddetmesi üzerine işleri kendi eline alan Charlie, sorumluları bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zekası, peşinden koşanlardan kaçmak ve intikamını almak için en güçlü silahı olacaktır.

    2️⃣ Hurry Up Tomorrow

    Hurry Up Tomorrow Tam Boyutta Gör
    Ünlü şarkıcı The Weeknd'in senaryosunu yazdığı, aynı zamanda başrolünü üstlendiği Hurry Up Tomorrow, şarkıcının aynı adlı yeni albümüne eşlik eden bir gerilim filmi.
    • Tür: Gerilim, Müzikal
    • Yönetmen: Trey Edward Shults
    • Oyuncular: The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan
    • Yayın Tarihi: 6 Haziran

    Uykusuzlukla mücadele eden bir müzisyen, gizemli bir yabancıyla tanışır. Bu beklenmedik karşılaşma, müzisyenin kendi varoluşunu sorguladığı, gerçeklik ve sanrılar arasında gidip geldiği bir labirente dönüşür. Yabancının fısıldadığı sırlar, müzisyenin geçmişiyle yüzleşmesine ve kendi kimliğinin derinliklerine inmesine neden olur. Ancak bu yolculuk, onu sadece bildiği gerçekleri değil, kendi aklının sınırlarını da sorgulamaya itecektir.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Y
    YouRæk 4 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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