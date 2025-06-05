Sinemada bu hafta: Ballerina, Predator: Killer of Killers, Aşkın Yüzü (6 Haziran 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta gösterime giren filmlerin başında John Wick'in ilk spin-off filmi olan Ballerina geliyor. Ünlü oyuncu Ana de Armas'ın başrolünü üstlendiği film, suikastçıların dünyasında geçen yepyeni bir hikâye anlatıyor. Ballerina'nın yanı sıra korkudan komediye farklı türlerde altı film daha bu hafta gösterime giriyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

1️⃣ John Wick Dünyasından: Ballerina (Ballerina)

Tür : Aksiyon

: Aksiyon Yönetmen : Len Wiseman

: Len Wiseman Oyuncular: Ana de Armas, Ian McShane, Keanu Reeves

Ünlü oyuncu Ana de Armas'ın başrolünü üstlendiği Ballerina, bir balerin okulunda suikastçı olarak yetiştirilen Rooney'ye odaklanıyor. Çocukken kaybettiği ailesinin intikamını almak isteyen Rooney, intikam yolculuğunda Winston (Ian McShane) ve Charon (Lance Reddick) gibi tanıdık karakterlerle karşılaşıyor. Keanu Reeves de John Wick rolüyle filmde boy gösteriyor.

2️⃣ Aşkın Yüzü

Tam Boyutta Gör Yerli sinemada ise haftanın öne çıkan yapımı Aşkın Yüzü oluyor. Film, daha önce Kar ve Beni Sevenler Listesi gibi ödülleri filmlere imza atan Emre Erdoğdu'nun imzasını taşıyor.

Tür : Romantik, Dram

: Romantik, Dram Yönetmen : Emre Erdoğdu

: Emre Erdoğdu Oyuncular: Helin Kandemir, Onur Seyit Yaran, Işıknaz Özedgü

Yüz körlüğü nedeniyle insanları tanımakta zorlanan Özgür ile çevresi tarafından fark edilmeyen Özlem’in karşılaşması, aralarında beklenmedik bir bağ kurar. Özlem, ilk kez biri tarafından fark edilmenin mutluluğunu yaşarken Özgür duygularını dışarı aktarmada oldukça zorlanır. Aşkı keşfeden Özgür, bir yandan duygusal engelleri aşmaya çalışırken diğer yandan kendini bir dönüşümün eşiğinde bulur. 3️⃣ Hep Yek: Loto Tam Boyutta Gör 2016'da başlayan Hep Yek film serisi bu hafta vizyona giren Hep Yek: Loto ile devam ediyor. Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Bilal Kalyoncu

: Bilal Kalyoncu Oyuncular: İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş, Mehmet Ali Erbil Parasızlıktan iddia bayisinde mucize arayan Altan ve Gürkan, yanlışlıkla 50 milyonluk şike kuponunu tutturunca hem mafyanın hem devletin hedefi hâline gelirler.

4️⃣ Elli'nin Canavar Takımı (Elli and Her Monster Team)

Tam Boyutta Gör Çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu hafta iki yeni animasyon film gösterime giriyor. Bunlardan ilki Elli'nin Canavar Takımı.

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen: Piet De Rycker, Jesper Møller

Evsiz küçük bir hayalet, ait olacak bir yer arayan Hayalet Treni'nin eksantrik sakinlerinin kapısını çaldığında, yanlışlıkla dış dünyanın dikkatini çeker ve sadece Hayalet Treni'nin geleceğini değil, aynı zamanda nihayet kendi ailesine sahip olmak için tek şansını kurtarmak için çılgın bir arayışta canavarlardan oluşan rengarenk ekiple bir araya gelmek zorunda kalır.

5️⃣ Köpekler Kurtlara Karşı (200% Wolf)

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren ikinci animasyon film ise Köpekler Kurtlara Karşı. Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen: Alexs Stadermann Freddy Lupin’in dileği beklenmedik bir şekilde gerçekleşir ve onu bir kurda dönüştürürken yaramaz bir ay parçasını da dünyaya getirir. Ancak bu düzensizlik, dünya ile ay arasında büyük bir uyumsuzluk yaratır! Freddy, bu kozmik karmaşayı düzeltmek ve dünyayı kurtarmak için cesaretini, zekasını ve arkadaşlarının yardımlarını kullanarak heyecan dolu bir maceraya atılır.

6️⃣ Siccin 8

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Alper Mestçi

: Alper Mestçi Oyuncular: Fatih Gülnar, Melike Balçık, Gönül Ürer

Ailesiyle birlikte annesi Gönül’ün evinde yaşayan Fatih, karısı Berna’nın ısrarıyla annesini huzurevine yerleştirir. Ancak bu karar, evin içindeki dengeleri geri dönülmez bir şekilde bozar. Sessizlikle gelen karanlık, her köşeyi sinsice sarar. Paranormal olaylar korkutucu bir hızla artarken, Fatih’in vicdanı da ağır bir bedel ödemeye başlar. Annesini geri getirme kararı ise her şeyi değiştirecektir. Çünkü eve dönen, artık annesi değildir.

7️⃣ Restart

Tam Boyutta Gör Mısır yapımı romantik komedi filmi Restart, şaşırtıcı bir şekilde ülkemizde de yaygın dağıtıma giriyor.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yönetmen : Sarah Wafiq

: Sarah Wafiq Oyuncular: Tamer Hosny, Hana El Zahed, Bassem Samra

Mohamed, mütevazı bir telefon tamircisi, hayatını Afaf’la birleştirmek ister. Küçük çaplı ama hırslı bir influencer. Ancak hayalleri, İstanbul kirası kadar pahalıdır! Çareyi aileleriyle el ele verip “influencer” olmaya çalışmakta bulurlar. İşin içine çılgın menajer “Joker” de girince bir anda viral olurlar! Ancak like’lar arttıkça sevgi eksilir. Aile bağları zayıflar, aşk algoritmanın arasında kaybolur. Şimdi Mohamed’in, sanal şöhretin tozunu silkeleyip gerçek aşkını kurtarması gerekiyor.

Bayramda dijital platformlarda izleyebileceğiniz 10 yeni film 1 gün önce eklendi

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta dijital platformlara gelen en dikkat çekici film Predator: Killer of Killers olacak. Animasyon türündeki film, uzaylı bir avcı ırkı olan Predator'ları tarihin farklı dönemlerinden savaşçılarla karşı karşıya getirecek. Film, ülkemizde Disney+ üzerinden yayınlanacak. Diğer yandan Netflix ve Amazon Prime Video'ya da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak yeni filmler:

1️⃣ Predator: Killer of Killers

Tam Boyutta Gör Animasyon türündeki Predator: Killer of Killers, biri Vikingler döneminde, biri Feodal Japonya'da, biri de II. Dünya Savaşı sırasında geçen üç farklı Predator hikâyesini ekrana taşıyor. Yönetmen koltuğunda, Prey'in de yönetmeni olan Dan Trachtenberg oturuyor.

Yönetmen : Dan Trachtenberg ve Joshua Wassung:

: Dan Trachtenberg ve Joshua Wassung: Tür : Animasyon, Aksiyon

: Animasyon, Aksiyon Yayın Tarihi : 6 Haziran

: 6 Haziran Platform: Disney+ ve Hulu

Antoloji türündeki film, farklı dönemlerde geçen üç ayrı hikâyeden oluşuyor. Bunlardan ilkinde avcılar bir Viking savaşçısının peşine düşüyor; İkincisi Feodal Japonya'da geçiyor ve biri ninja, diğeri samuray olan iki kardeşe odaklanıyor. Üçüncü ve son kısım ise II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve uzaydan gelen avcılarla karşı karşıya gelen bir savaş pilotuna odaklanıyor.

2️⃣ Deep Cover

Tam Boyutta Gör Aksiyon ve komedinin iç içe geçtiği Deep Cover; Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom, Sean Bean gibi isimleri bir araya getiren oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Tür : Suç, Komedi

: Suç, Komedi Yönetmen: Tom Kingsley

Tom Kingsley Oyuncular : Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom, Nick Mohammed, Sean Bean, Paddy Considine, Ian McShane, Sonoya Mizuno

: Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom, Nick Mohammed, Sean Bean, Paddy Considine, Ian McShane, Sonoya Mizuno Yayın Tarihi : 12 Haziran

: 12 Haziran Platform: Amazon Prime Video

Deep Cover, oyunculuk kariyeri istediği gibi gitmemiş olan Kat'e odaklanıyor. Bir doğaçlama tiyatrosunda eğitmenlik yapmakta olan Kat, bir polis memurundan gelen teklif üzerine, iki öğrencisiyle birlikte gizli bir operasyona katılır. Ancak "performansları", onları beklenmedik ve tehlikeli durumların içine sürükler. Film, doğaçlama tiyatronun "evet, ve..." felsefesini suçla mücadeleye entegre ederek, absürt ve aksiyon dolu bir hikaye sunuyor.

3️⃣ Straw

Tam Boyutta Gör Son yıllarda çok sayıda film ve diziye imza atan Tyler Perry'nin yönettiği Straw'ın başrolünde Empire ve Person of Interest gibi dizilerle tanınan Taraji P. Henson yer alıyor.

Tür : Dram

: Dram Yönetmen : Tyler Perry

: Tyler Perry Oyuncular: Taraji P. Henson, Sherri Shepherd, Teyana Taylor

Taraji P. Henson, Sherri Shepherd, Teyana Taylor Yayın Tarihi : 6 Haziran

: 6 Haziran Platform: Netflix

Straw, Taraji P. Henson'ın canlandırdığı Janiyah'ın, tek başına yetiştirdiği hasta kızına bakmaya çalışırken yaşadığı zorlukları konu alıyor. Günlük yaşamın getirdiği baskılar ve sistemin sunduğu yetersiz destek nedeniyle derin bir çukurun içine düşen Janiyah, istemeden bir suça karışıp şüpheli hâle gelince, daha da büyük bir çıkmazın içine girer.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Amatör (The Amateur)

Tam Boyutta Gör Aksiyon ve gerilim iç içe geçtiği The Amateur'un başrolünde Mr. Robot dizisinden tanıdığımız Rami Malek yer alıyor. Filmin bir kısmı İstanbul'da geçiyor.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Yönetmen : James Hawes

: James Hawes Oyuncular : Rami Malek, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Jon Bernthal

: Rami Malek, Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Jon Bernthal Yayın Tarihi: 6 Haziran

CIA'de çalışan bir analist olan Heller, yıllardır masa başından ayrılmamıştır. Ancak Londra'daki terörist saldırısında eşini kaybedince, zekasını doğrudan sahada göstermek zorunda kalır. Yetkililerin harekete geçmeyi reddetmesi üzerine işleri kendi eline alan Charlie, sorumluları bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zekası, peşinden koşanlardan kaçmak ve intikamını almak için en güçlü silahı olacaktır.

2️⃣ Hurry Up Tomorrow

Tam Boyutta Gör Ünlü şarkıcı The Weeknd'in senaryosunu yazdığı, aynı zamanda başrolünü üstlendiği Hurry Up Tomorrow, şarkıcının aynı adlı yeni albümüne eşlik eden bir gerilim filmi.

Tür : Gerilim, Müzikal

: Gerilim, Müzikal Yönetmen : Trey Edward Shults

: Trey Edward Shults Oyuncular : The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan

: The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan Yayın Tarihi: 6 Haziran

Uykusuzlukla mücadele eden bir müzisyen, gizemli bir yabancıyla tanışır. Bu beklenmedik karşılaşma, müzisyenin kendi varoluşunu sorguladığı, gerçeklik ve sanrılar arasında gidip geldiği bir labirente dönüşür. Yabancının fısıldadığı sırlar, müzisyenin geçmişiyle yüzleşmesine ve kendi kimliğinin derinliklerine inmesine neden olur. Ancak bu yolculuk, onu sadece bildiği gerçekleri değil, kendi aklının sınırlarını da sorgulamaya itecektir.

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