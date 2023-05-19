Yeni Doblo için Türkiye tarihi belli oldu - DH Oto Gündem

Oto Gündem programımızın yeni bölümünde yeni Fiat Doblo'nun Türkiye'ye geliş tarihinin öne çekilmesi ve Dacia Spring'in ülkemize geleceği tarih gibi konuları değerlendirdik.
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00:00 - Honda e:Ny1 elektrikli crossover tanıtıldı
04:33- Jeep Renegade ve Compass'ın e-Hybrid versiyonları Türkiye'de
06:55 - Ford Tourneo Courier ve E-Tourneo Courier tanıtıldı
11:28 - Yeni Renault Rafale duyuruldu
14:02 - Yeni Fiat Doblo'nun Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
20:53 - Dacia Spring ne zaman Türkiye'ye gelecek?