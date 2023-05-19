Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Yeni Doblo için Türkiye tarihi belli oldu - DH Oto Gündem

    Oto Gündem programımızın yeni bölümünde yeni Fiat Doblo'nun Türkiye'ye geliş tarihinin öne çekilmesi ve Dacia Spring'in ülkemize geleceği tarih gibi konuları değerlendirdik.

    Oto Gündem programımızın yeni bölümünde yeni Fiat Doblo'nun Türkiye'ye geliş tarihinin öne çekilmesi ve Dacia Spring'in ülkemize geleceği tarih gibi konuları değerlendirdik.

    Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Siz değerli izleyicilerimizin desteği bizim için çok önemli. İyi seyirler.

    00:00 - Honda e:Ny1 elektrikli crossover tanıtıldı

    04:33- Jeep Renegade ve Compass'ın e-Hybrid versiyonları Türkiye'de

    06:55 - Ford Tourneo Courier ve E-Tourneo Courier tanıtıldı

    11:28 - Yeni Renault Rafale duyuruldu

    14:02 - Yeni Fiat Doblo'nun Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

    20:53 - Dacia Spring ne zaman Türkiye'ye gelecek?

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız