Yeni Doblo için Türkiye tarihi belli oldu - DH Oto Gündem

Oto Gündem programımızın yeni bölümünde yeni Fiat Doblo'nun Türkiye'ye geliş tarihinin öne çekilmesi ve Dacia Spring'in ülkemize geleceği tarih gibi konuları değerlendirdik.

Oto Gündem programımızın yeni bölümünde yeni Fiat Doblo'nun Türkiye'ye geliş tarihinin öne çekilmesi ve Dacia Spring'in ülkemize geleceği tarih gibi konuları değerlendirdik.

Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Siz değerli izleyicilerimizin desteği bizim için çok önemli. İyi seyirler.

00:00 - Honda e:Ny1 elektrikli crossover tanıtıldı

04:33- Jeep Renegade ve Compass'ın e-Hybrid versiyonları Türkiye'de

06:55 - Ford Tourneo Courier ve E-Tourneo Courier tanıtıldı

11:28 - Yeni Renault Rafale duyuruldu

14:02 - Yeni Fiat Doblo'nun Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

20:53 - Dacia Spring ne zaman Türkiye'ye gelecek?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.