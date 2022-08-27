Yeni DS 4 Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak

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Markadan yapılan resmi açıklamaya göre DS 4, eylül ayında Türkiye’de satışa sunulacak. DS 4 ilk etapta DS 4 TROCADERO versiyonu ve BlueHDi 130 motor seçeneği ile geliyor.

DS 4, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. 1,83 metrelik genişliği ve 20 inçe kadar hafif alaşım jant seçeneklerine sahip 720 mm'lik büyük tekerlekleri ile 4,40 metrelik uzunluğu ve 1,47 metrelik yüksekliği otomobile ilgi çekici bir görünüm katıyor.

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Türkiye'de satılacak DS 4, özellikleriyle neler sunuyor?

Türkiye’ye ilk etapta DS 4 TROCADERO versiyonu ve BlueHDi 130 motor seçeneği ile giriş yapacak olan DS 4 modeli, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor. 130 beygir güç ve 300 Nm’lik tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4, 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını yalnızca 10,3 saniyede tamamlayabiliyor.

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203 km/sa’lik son sürate sahip olan modelin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise yakıt tüketimi. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4, bu performansı 100 kilometrede 3,8 litrelik karma yakıt tüketimi verisi ile sunuyor.

Türkiye yollarına çıkacak olan DS 4 TROCADERO BlueHDi 130, yüksek seviye güvenlik donanımlarının yanı sıra hem sürücüye hem de yolcululara yüksek konfor sunan standart donanım listesi ile de dikkati çekiyor.

Söz konusu araç, 10 inç Multimedya Ekranlı Müzik ve Eğlence Sistemi, Navigasyon, Kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Geri Görüş Kamerası, İki Bölgeli Otomatik Klima, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Arka bölümde 2 USB Girişi, DS AIR Gizli Havalandırma Sistemi, Gizli Kapı Kolları, DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı, sekiz renkli PolyAmbient Ambiyans Aydınlatması, Elektrikli Bagaj Kapağı, Açılır Cam Tavan, 19 inç FIRENZE Hafif Alaşım Jantlar, Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

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Yeni DS 4 Eylül ayında Türkiye'de satışa sunulacak