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Geçtiğimiz yıl elektrikli araçlar için 10 milyar dolarlık bir yatırıma imza atacağını duyuran Xiaomi, projenin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Çin hükümeti tarafından getirilen kısıtlamalar sebebiyle günümüzde lisans sorunları ile karşı karşıya kalan teknoloji devi, kendisine yeni bir ortak bulmuş olabilir.

Lisans sorunları çözülebilir

Bloomberg tarafından hazırlanan bir rapora göre otomobil pazarına 2024 yılına kadar giriş yapmayı planlayan Xiaomi'nin, bu hedefi gerçekleştirebilmek için Çin merkezli Beijing Automotive Group CO (BAIC) ile görüşmelere başladığı bildiriliyor. Ayrıca bu görüşmelere ek olarak teknoloji devi, Pekin’de bulunan ve halihazırda lisansa sahip olan Hyundai 2 No’lu üretim tesisine de yatırım yapmayı planlıyor.

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Henüz her iki şirketten de yeni ortaklık hakkında resmi bir açıklama paylaşılmadı. Ancak proje hayata geçirildiğinde, yeni araçların BAIC'in elektrikli otomobil kolu olan BAIC BluePark New Energy Technology tarafından üretilmesi ve Xiaomi tarafından ortak marka haline getirilmesi bekleniyor.

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Xiaomi, otomobil projesi için yeni bir ortaklığa imza atabilir