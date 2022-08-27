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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, otomobil projesi için yeni bir ortaklığa imza atabilir

    İlk elektrikli araç projesi için Ar-Ge aşamasını tamamlayan ve büyük bir yatırıma imza atan Xiaomi, lisans onayını hızlandırmak için yeni bir üretim ortaklığına imza atabilir.
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    Xiaomi
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    Geçtiğimiz yıl elektrikli araçlar için 10 milyar dolarlık bir yatırıma imza atacağını duyuran Xiaomi, projenin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Çin hükümeti tarafından getirilen kısıtlamalar sebebiyle günümüzde lisans sorunları ile karşı karşıya kalan teknoloji devi, kendisine yeni bir ortak bulmuş olabilir.

    Lisans sorunları çözülebilir

    Bloomberg tarafından hazırlanan bir rapora göre otomobil pazarına 2024 yılına kadar giriş yapmayı planlayan Xiaomi'nin, bu hedefi gerçekleştirebilmek için Çin merkezli Beijing Automotive Group CO (BAIC) ile görüşmelere başladığı bildiriliyor. Ayrıca bu görüşmelere ek olarak teknoloji devi, Pekin’de bulunan ve halihazırda lisansa sahip olan Hyundai 2 No’lu üretim tesisine de yatırım yapmayı planlıyor.

    Henüz her iki şirketten de yeni ortaklık hakkında resmi bir açıklama paylaşılmadı. Ancak proje hayata geçirildiğinde, yeni araçların BAIC'in elektrikli otomobil kolu olan BAIC BluePark New Energy Technology tarafından üretilmesi ve Xiaomi tarafından ortak marka haline getirilmesi bekleniyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 7 saat önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 2 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 3 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 3 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 3 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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