Christopher Nolan'ın The Odyssey filminden yeni görseller paylaşıldı

Christopher Nolan'ın The Odyssey'i, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması olacak. Filmde Matt Damon ve Tom Holland'ın yanı sıra Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer rol alıyor.
Christopher Nolan İmzalı The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da Gösterime Girecek
Heyecanla beklediğimiz The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek.
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Joe bidenden iyi yürüyo