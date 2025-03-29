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    Christopher Nolan'ın The Odyssey filminden yeni görseller paylaşıldı

    Christopher Nolan'ın çekimlerine kısa süre önce başladığı yeni filmi The Odyssey'in setinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu kez de Tom Holland kostümüyle görüldü.
    Christopher Nolan'ın The Odyssey filminden yeni görseller Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Christopher Nolan şu anda yeni bir film çekiyor. The Odyssey adını taşıyan filmin çekimleri tam gaz devam ederken, setten de üst üste sızıntılar geliyor Nitekim dün yine setten yeni görseller paylaşıldı. People dergisi tarafından paylaşılan bu yeni görsellerde Tom Holland'ı filmdeki kostümü içinde görme şansı yakalıyoruz. Ayrıca Matt Damon da Christopher Nolan ile birlikte çekime hazırlanırken karşımıza çıkıyor.

    Christopher Nolan'ın The Odyssey'i, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması olacak. Filmde Matt Damon ve Tom Holland'ın yanı sıra Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer rol alıyor.

    Christopher Nolan İmzalı The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da Gösterime Girecek

    Christopher Nolan'ın The Odyssey filminden yeni görseller Tam Boyutta Gör
    250 milyon dolarlık bütçesiyle Christopher Nolan'ın bugüne kadarki en pahalı filmlerinden biri olan The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan epik bir macera filmi olarak tanımlanıyor. Filmlerinde mecbur kalmadıkça CGI kullanmayan Nolan, The Odyssey'i de gerçek mekânlarda büyük setler kurarak çekiyor. Hatta hikâyedeki tek gözlü devin bile CGI ile yapılmayacağı, bunun yerine mekanik bir kuklanın kullanılacağı söyleniyor.

    Heyecanla beklediğimiz The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek.

    Christopher Nolan'ın The Odyssey filminden yeni görseller Tam Boyutta Gör

    Christopher Nolan'ın The Odyssey filminden yeni görseller Tam Boyutta Gör

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    donanimhabercom Instagram

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    O
    onurtvkcr 5 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 2 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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