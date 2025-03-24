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    Yeni Mumya filmi şekillenmeye başlıyor; Başrol oyuncusu belli oldu

    Kısa süre önce duyurulan yeni Mumya filmi hızla şekilleniyor. Seriyi sıfırdan başlatacak olan bu yeni vesiyonun başrolünü üstlenecek isim belli oldu. Prodüksiyon önümüzdeki hafta başlıyor.
    Mumya (The Mummy) Tam Boyutta Gör
    Özellikle 1999 ve 2001 yapımı ilk iki filmiyle epey ses getiren Mumya (The Mummy) serisi, yıllar sonra seriyi sıfırdan başlatacak bir reboot ile beyaz perdeye geri dönüyor. Kısa süre önce duyurulan bu yeni versiyon, hızla şekilleniyor. Prodüksiyonuna önümüzdeki hafta başlanacak olan bu yeni versiyonun başrolünü üstlenmesi için genç oyuncu Jack Reynor ile anlaşıldı. Reynor daha önce Midsommar ve Sing Street gibi filmlerde rol almıştı.

    Bu yeni versiyon tam anlamıyla bir reboot olacağı için ne 2017 versiyonunda rol alan Tom Cruise'un, ne de orijinal filmlerdeki oyuncuların bu projenin parçası olması beklenmiyor.

    Yeni Mumya Filmini Lee Cronin Yönetecek

    Yeni Mumya filmini Lee Cronin (Evil Dead Rise) yazıp yönetecek. Serinin aksiyon-macera tarafını ön plana çıkaran 2017 versiyonunun aksine bu yeni deneme daha korku odaklı olacak. Zira yönetmen koltuğunun emanet edildiği Lee Cronin, kariyerini korku filmleri üzerine inşa etmiş bir isim. Diğer yandan yine korku filmleriyle tanınan James Wan da filmin yapımcıları arasında yer alıyor.

    James Wan'ın yapım şirketi olan Atomic Monster'ın korku sinemasında önemli bir yer tutan Blumhouse ile birlikte hayata geçireceği bu yeni Mumya filminin konusu hakkında bilinenler kısıtlı. O yüzden Jack Reynor'ın rolü de tam olarak bilinmiyor. Ama genç oyuncunun doğaüstü bir güçle karşı karşıya gelen bir aile babasına hayat vereceği belirtiliyor.

    Yönetmen Lee Cronin daha önce verdiği bir demeçte filmle ilgili şöyle demişti: "Bu daha önce izlediğiniz Mumya filmleri gibi olmayacak. Çok kadim ve çok korkutucu bi şeyi uyandırmak için dünyanın derinliklerine dalıyorum."

    Yeni Mumya filmi, 17 Nisan 2026'da sinemaseverlerle buluşacak.

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    E
    emiristanbul 22 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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