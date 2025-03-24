Yeni Mumya filmi şekillenmeye başlıyor; Başrol oyuncusu belli oldu

Bu yeni versiyon tam anlamıyla bir reboot olacağı için ne 2017 versiyonunda rol alan Tom Cruise'un, ne de orijinal filmlerdeki oyuncuların bu projenin parçası olması beklenmiyor.
Yeni Mumya Filmini Lee Cronin Yönetecek
Yeni Mumya filmini Lee Cronin (Evil Dead Rise) yazıp yönetecek. Serinin aksiyon-macera tarafını ön plana çıkaran 2017 versiyonunun aksine bu yeni deneme daha korku odaklı olacak. Zira yönetmen koltuğunun emanet edildiği Lee Cronin, kariyerini korku filmleri üzerine inşa etmiş bir isim. Diğer yandan yine korku filmleriyle tanınan James Wan da filmin yapımcıları arasında yer alıyor.
James Wan'ın yapım şirketi olan Atomic Monster'ın korku sinemasında önemli bir yer tutan Blumhouse ile birlikte hayata geçireceği bu yeni Mumya filminin konusu hakkında bilinenler kısıtlı. O yüzden Jack Reynor'ın rolü de tam olarak bilinmiyor. Ama genç oyuncunun doğaüstü bir güçle karşı karşıya gelen bir aile babasına hayat vereceği belirtiliyor.
Yönetmen Lee Cronin daha önce verdiği bir demeçte filmle ilgili şöyle demişti: "Bu daha önce izlediğiniz Mumya filmleri gibi olmayacak. Çok kadim ve çok korkutucu bi şeyi uyandırmak için dünyanın derinliklerine dalıyorum."
Yeni Mumya filmi, 17 Nisan 2026'da sinemaseverlerle buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!