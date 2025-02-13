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    Yeni nesil FIRTINA obüsünün şanzımanı için ABD’li firma ile anlaşıldı

    Yeni nesil FIRTINA (FIRTINA-II) kundağı motorlu (K/M) obüsünün şanzımanı için ABD’li Allison Transmission ile X1100-5A4 çapraz tahrikli şanzıman özelinde sözleşme imzalandı.
    Yeni FIRTINA obüsünün şanzımanı için ABD’li firma ile anlaşıldı Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli askeri tahrik sistemleri üreticilerinden Allison Transmission, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine giren Yeni Nesil T-155 FIRTINA (FIRTINA-II) Kundağı Motorlu Obüsleri için X1100-5A4 çapraz tahrik şanzımanlarının tedarikine devam edeceğini açıkladı. Allison, Türkiye’deki lisanslı üreticisi HST Otomotiv ile yürüttüğü iş birliği kapsamında, projenin ikinci fazı için yeni bir sözleşmeye imza attı.

    FIRTINA'nın şanzımanı için sözleşme imzalandı

    Allison Transmission Savunma Programları Başkan Yardımcısı Dana Pittard, iş birliğinin genişletilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek “Türk Silahlı Kuvvetleri'ne savunma pazarının taleplerine dayanacak şekilde tasarlanmış güvenilir, dayanıklı tahrik çözümleri sunmak için HST Otomotiv ile işbirliğimizi sürdürmekten onur duyuyoruz” dedi. HST Otomotiv, X200 ve X1100 ailesi transmisyonlar için Allison Transmission-ABD firmasından alınmış üretim lisanslarına sahip.

    Yeni FIRTINA obüsünün şanzımanı için ABD’li firma ile anlaşıldı Tam Boyutta Gör
    X1100-5A4 çapraz tahrik şanzımanı, 45 ila 63 ton ağırlığındaki ağır paletli muharebe araçları için tasarlanmış olup, dört ileri ve iki geri vites sunuyor. Ayrıca, direksiyon ve frenleme sistemlerini entegre eden kompakt ve sağlam bir yapıya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Düşük motor hızlarında verimli çalışabilme yeteneği, savunma operasyonları gibi ağır hizmet döngülerinde kritik bir avantaj sağlıyor.

    Allison, 2024 yılında ilk faz kapsamında HST Otomotiv’e 10 adet X1100-5A4 şanzıman teslim etmişti. İkinci fazda ise 32 ek şanzıman daha sağlanacak ve teslimatlar 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacak. Proje kapsamında toplamda 140 ila 160 adet Yeni Nesil FIRTINA Obüsü'nün üretilmesi bekleniyor. Sözleşme ile Allison, yıllık 100 milyon dolarlık ek gelir elde etmeyi hedefliyor.

    Allison Transmission, X1100 çapraz tahrik şanzımanlarının üretimine 1979 yılında ABD Ordusu’nun M1 ana muharebe tankları için başlamıştı. X1100 serisi, 75 tona kadar olan ağır paletli savaş araçları için geliştirilmiş olup, 1.500 beygir gücüne kadar olan dizel veya türbin motorlarla uyumlu çalışabiliyor. Ayrıca, direksiyon ve fren sistemlerini tek bir ünitede toplayan çapraz tahrik tasarımı sayesinde hem dayanıklılığı hem de operasyonel verimliliği artırıyor.

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