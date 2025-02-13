Yeni nesil FIRTINA obüsünün şanzımanı için ABD’li firma ile anlaşıldı

FIRTINA'nın şanzımanı için sözleşme imzalandı
Allison Transmission Savunma Programları Başkan Yardımcısı Dana Pittard, iş birliğinin genişletilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek “Türk Silahlı Kuvvetleri'ne savunma pazarının taleplerine dayanacak şekilde tasarlanmış güvenilir, dayanıklı tahrik çözümleri sunmak için HST Otomotiv ile işbirliğimizi sürdürmekten onur duyuyoruz” dedi. HST Otomotiv, X200 ve X1100 ailesi transmisyonlar için Allison Transmission-ABD firmasından alınmış üretim lisanslarına sahip.
Allison, 2024 yılında ilk faz kapsamında HST Otomotiv’e 10 adet X1100-5A4 şanzıman teslim etmişti. İkinci fazda ise 32 ek şanzıman daha sağlanacak ve teslimatlar 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacak. Proje kapsamında toplamda 140 ila 160 adet Yeni Nesil FIRTINA Obüsü'nün üretilmesi bekleniyor. Sözleşme ile Allison, yıllık 100 milyon dolarlık ek gelir elde etmeyi hedefliyor.
Allison Transmission, X1100 çapraz tahrik şanzımanlarının üretimine 1979 yılında ABD Ordusu’nun M1 ana muharebe tankları için başlamıştı. X1100 serisi, 75 tona kadar olan ağır paletli savaş araçları için geliştirilmiş olup, 1.500 beygir gücüne kadar olan dizel veya türbin motorlarla uyumlu çalışabiliyor. Ayrıca, direksiyon ve fren sistemlerini tek bir ünitede toplayan çapraz tahrik tasarımı sayesinde hem dayanıklılığı hem de operasyonel verimliliği artırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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