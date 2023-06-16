Yeni Geely Galaxy L6 modelinin tasarımı ortaya çıktı

Bu bağlamda otomobilde tek başına 163 hp güç üreten 1.5 litre BHE15-BFZ turbo benzinli motorun kullanılacağını biliyoruz. Grup çatısı altındaki farklı modellerde de bulunan bu motor, 3 vitesli DHT Pro şanzıman ve 146 hp elektrik motoruyla kombine ediliyor. Böylece toplam güç 390 hp'ye ve tork da 535 Nm'ye yükseliyor. Son hızı 235 km/s olan modelin 0-100 km/s hızlanma süresi henüz belli değil. Batarya olarak ise 9.11 ve 18.7 kWsa olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak.
Yan tarafta gizli kapı kollarıyla dikkat çeken modelin arkasında ise yine boydan boya uzanan LED stoplar karşımıza çıkıyor. Ayrıca arka difüzörün otomobile sportif bir görünüm kazandırdığını da söylemek mümkün.
Geely Galaxy L6; 4782 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1489 mm yüksekliğe ve 2752 mm aks mesafesine sahip. Bu bağlamda, karşılaştırma açısından Hyundai Elantra'dan 11 cm daha uzun bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. 215/55 R17 veya 235/45 R18 lastik-jant kombinasyonuyla tercih edilebilen modelin ağırlığı da 1750 kg olarak açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi