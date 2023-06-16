Tam Boyutta Gör Yeni Geely Galaxy L6, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip bir otomobil. Yerel kaynaklara göre CMA platformu üzerine yükselen en ucuz sedan olacak. Galaxy L6, kısa süre önce satışa sunulan Galaxy L7 SUV ile aynı güç aktarma sistemini paylaşacak.

Bu bağlamda otomobilde tek başına 163 hp güç üreten 1.5 litre BHE15-BFZ turbo benzinli motorun kullanılacağını biliyoruz. Grup çatısı altındaki farklı modellerde de bulunan bu motor, 3 vitesli DHT Pro şanzıman ve 146 hp elektrik motoruyla kombine ediliyor. Böylece toplam güç 390 hp'ye ve tork da 535 Nm'ye yükseliyor. Son hızı 235 km/s olan modelin 0-100 km/s hızlanma süresi henüz belli değil. Batarya olarak ise 9.11 ve 18.7 kWsa olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak.

Tam Boyutta Gör Geely Galaxy L6, oldukça minimalist bir dış tasarıma sahip. Ön bölümde ince aydınlatmalardan oluşan boydan boya ışık imzası mevcut. Geely, NordThor adını verdiği hibrit sistemde yüksek verimliliğe sahip soğutma sistemi kullanmış. Böylelikle öndeki hava girişinin yüzde 30 küçültülebilmesi sağlanmış.

Yan tarafta gizli kapı kollarıyla dikkat çeken modelin arkasında ise yine boydan boya uzanan LED stoplar karşımıza çıkıyor. Ayrıca arka difüzörün otomobile sportif bir görünüm kazandırdığını da söylemek mümkün.

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Geely Galaxy L6; 4782 mm uzunluğa, 1875 mm genişliğe, 1489 mm yüksekliğe ve 2752 mm aks mesafesine sahip. Bu bağlamda, karşılaştırma açısından Hyundai Elantra'dan 11 cm daha uzun bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. 215/55 R17 veya 235/45 R18 lastik-jant kombinasyonuyla tercih edilebilen modelin ağırlığı da 1750 kg olarak açıklandı.

Tam Boyutta Gör Hibrit sedanın iç mekânına ilişkin henüz bir bilgi yok ancak resmi olarak tanıtılmasına az bir süre kaldı. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Yeni Geely Galaxy L6 modelinin tasarımı ortaya çıktı