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    Godzilla x Kong'un devam filmi şekillenmeye başlıyor

    Godzilla x Kong'un devam filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Filmin yönetmeninin belli olmasının ardından şimdi de oyuncu kadrosunda yer alacak ilk isim açıklandı.  
    Godzilla x Kong Tam Boyutta Gör
    Godzilla ve King Kong gibi iki ikonik canavarı alıp, bunların etrafına bir sinematik evren kuran Legendary Entertainment, MonsterVerse adını verdiği bu evrene yakında yeni bir film daha ekleyecek. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Godzilla x Kong'un devam filmi, 26 Mart 2027'de sinemaseverlerle buluşacak.

    Kaitlyn Dever, yeni Godzilla x Kong filminin oyuncu kadrosuna katıldı

    Henüz ismi resmi olarak açıklanmayan yeni Godzilla x Kong filmi için hazırlıkların hız kazanmaya başlamasıyla birlikte filmin kadrosu da şekillenmeye başladı. Adam Wingard'dan boşalan yönetmen koltuğunu doldurması için Grant Sputore (I Am Mother) ile anlaşan Legendary, yönetmeni belirledikten sonra şimdi de oyuncu kadrosuna geçti. Yeni Godzilla x Kong filminin oyuncu kadrosuna katılan ilk isim genç oyuncu Kaitlyn Dever oldu.

    Yeni Godzilla x Kong filmi şekillenmeye başlıyor Tam Boyutta Gör
    Booksmart filmiyle çıkış yapan Kaitlyn Dever, daha sonra Unbelievable ve Dopesick gibi yapımlarda izleyicilerin karşısına çıktı. Kendisi ayrıca The Last of Us'ın 2. sezonunda da Abby karakterine hayat veriyor.

    Yeni Godzilla x Kong filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak şu ana kadar gelen bilgilere göre bu yeni filmde insan karakterler eskisinden daha ön planda olacak. Önceki filmlerden bazı karakterler de bu filmde yer alacaktır. Ancak şimdilik bunların hangileri olacağı bilinmiyor. Ancak oyuncu kadrosunu şekillendirmek için ilk adımların atılmış olması, yakında yeni isimlerin de ortaya çıkacağı anlamına geliyor.

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