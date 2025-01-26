Godzilla x Kong'un devam filmi şekillenmeye başlıyor

Kaitlyn Dever, yeni Godzilla x Kong filminin oyuncu kadrosuna katıldı
Henüz ismi resmi olarak açıklanmayan yeni Godzilla x Kong filmi için hazırlıkların hız kazanmaya başlamasıyla birlikte filmin kadrosu da şekillenmeye başladı. Adam Wingard'dan boşalan yönetmen koltuğunu doldurması için Grant Sputore (I Am Mother) ile anlaşan Legendary, yönetmeni belirledikten sonra şimdi de oyuncu kadrosuna geçti. Yeni Godzilla x Kong filminin oyuncu kadrosuna katılan ilk isim genç oyuncu Kaitlyn Dever oldu.
Yeni Godzilla x Kong filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak şu ana kadar gelen bilgilere göre bu yeni filmde insan karakterler eskisinden daha ön planda olacak. Önceki filmlerden bazı karakterler de bu filmde yer alacaktır. Ancak şimdilik bunların hangileri olacağı bilinmiyor. Ancak oyuncu kadrosunu şekillendirmek için ilk adımların atılmış olması, yakında yeni isimlerin de ortaya çıkacağı anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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