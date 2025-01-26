Godzilla x Kong'un devam filmi şekillenmeye başlıyor

Tam Boyutta Gör Godzilla ve King Kong gibi iki ikonik canavarı alıp, bunların etrafına bir sinematik evren kuran Legendary Entertainment, MonsterVerse adını verdiği bu evrene yakında yeni bir film daha ekleyecek. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Godzilla x Kong'un devam filmi, 26 Mart 2027'de sinemaseverlerle buluşacak.

Kaitlyn Dever, yeni Godzilla x Kong filminin oyuncu kadrosuna katıldı

Henüz ismi resmi olarak açıklanmayan yeni Godzilla x Kong filmi için hazırlıkların hız kazanmaya başlamasıyla birlikte filmin kadrosu da şekillenmeye başladı. Adam Wingard'dan boşalan yönetmen koltuğunu doldurması için Grant Sputore (I Am Mother) ile anlaşan Legendary, yönetmeni belirledikten sonra şimdi de oyuncu kadrosuna geçti. Yeni Godzilla x Kong filminin oyuncu kadrosuna katılan ilk isim genç oyuncu Kaitlyn Dever oldu.

Tam Boyutta Gör Booksmart filmiyle çıkış yapan Kaitlyn Dever, daha sonra Unbelievable ve Dopesick gibi yapımlarda izleyicilerin karşısına çıktı. Kendisi ayrıca The Last of Us'ın 2. sezonunda da Abby karakterine hayat veriyor.

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Yeni Godzilla x Kong filmi hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak şu ana kadar gelen bilgilere göre bu yeni filmde insan karakterler eskisinden daha ön planda olacak. Önceki filmlerden bazı karakterler de bu filmde yer alacaktır. Ancak şimdilik bunların hangileri olacağı bilinmiyor. Ancak oyuncu kadrosunu şekillendirmek için ilk adımların atılmış olması, yakında yeni isimlerin de ortaya çıkacağı anlamına geliyor.

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Yeni Godzilla x Kong filmi şekillenmeye başlıyor