    Buz Devri 6 geliyor: Resmi adı ve vizyon tarihi açıklandı

    Sevilen animasyon serisi Buz Devri, yıllar sonra yeni bir filmle beyaz perdeye geri dönüyor. Disney, prodüksiyonuna başlanan Buz Devri 6'nın ne zaman çıkacağını açıkladı.

    Buz Devri 6 Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen animasyon serileri arasında yer alan Buz Devri (Ice Age), yakında yeni bir filmle sinemalara dönecek. Geçtiğimiz yılın sonunda duyurulan Buz Devri 6'nın artık yavaş yavaş şekillenmeye başlamasıyla birlikte, filme dair ilk detaylar da açıklandı. Disney, serinin yeni filminin resmi adının Ice Age: Boiling Point olacağını açıkladı. Bununla birlikte filmin vizyon tarihi de duyuruldu.

    Buz Devri 6, 5 Şubat 2027'de Vizyona Girecek

    Daha önce gelen haberlerde Buz Devri 6'nın 2026'da vizyona girebileceği söyleniyordu. Ancak serinin beyaz perdeye dönmesi biraz daha uzun sürecek. Çünkü Disney filmin resmi vizyon tarihini 5 Şubat 2027 olarak duyurdu.

    Buz Devri 5: Büyük Çarpışma'dan 11 yıl sonra çıkacak olan Buz Devri 6; serinin ana karakterleri olan Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat'in maceralarını anlatmaya devam edecek. Sevilen kahramanlarımız sürünün geri kalanıyla birlikte Kayıp Dünya'nın daha önce keşfedilmemiş köşelerini keşfederken, dinazorlar ve lavlarla dolu bir maceraya atılacak.

    Serinin ana karakterlerini bu yeni filmde de Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Simon Pegg, Queen Latifah seslendirecek.

