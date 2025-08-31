Buz Devri 6 geliyor: Resmi adı ve vizyon tarihi açıklandı

Buz Devri 6, 5 Şubat 2027'de Vizyona Girecek
Daha önce gelen haberlerde Buz Devri 6'nın 2026'da vizyona girebileceği söyleniyordu. Ancak serinin beyaz perdeye dönmesi biraz daha uzun sürecek. Çünkü Disney filmin resmi vizyon tarihini 5 Şubat 2027 olarak duyurdu.
Buz Devri 5: Büyük Çarpışma'dan 11 yıl sonra çıkacak olan Buz Devri 6; serinin ana karakterleri olan Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat'in maceralarını anlatmaya devam edecek. Sevilen kahramanlarımız sürünün geri kalanıyla birlikte Kayıp Dünya'nın daha önce keşfedilmemiş köşelerini keşfederken, dinazorlar ve lavlarla dolu bir maceraya atılacak.
Serinin ana karakterlerini bu yeni filmde de Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Simon Pegg, Queen Latifah seslendirecek.
