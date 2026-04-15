Godzilla Minus Zero'nun ilk fragmanı yayınlandı; Godzilla bu kez ABD kıyılarında

Tam Boyutta Gör Şu sıralar ABD'de düzenlenen Cinema-Con etkinliği sinema dünyası için önemli duyurulara ve paylaşımlara sahne olmaya devam ediyor. Son olarak da Godzilla Minus Zero filminin ilk fragmanı yayınlandı. Cinema-Con'da gösterilen bu ilk fragman, meşhur kaiju'nun bu kez ABD kıyılarında da terör saçacağını gösteriyor. Gerçi filmin büyük bölümü yine Japonya'da geçecek.

​Godzilla Minus Zero, adından da anlaşılacağı üzere 2023 yapımı Godzilla Minus One ile aynı serinin parçası olacak. İsmin One'dan Zero'ya, yani Bir'den Sıfır'a doğru gitmiş olması bunun bir prequel olabileceğini, yani hikâyeyi geçmişe taşıyacağını düşündürebilir, ancak öyle değil. Godzilla Minus Zero, Minus One'a doğrudan bir devam filmi olacak. Hikâye 1949'da, yani ilk filmin iki yıl sonrasında geçecek. Hikâyenin merkezinde ise yine Koichi Shikishima ve Noriko Oishi olacak.

Godzilla Minus Zero, Bu Yıl Sinemaseverlerle Buluşacak

İlk filmde etkileyici bir iş ortaya koyan yönetmen Takashi Yamazaki, devam filminin de yönetmen koltuğunda oturuyor. Yamazaki aynı zamanda ilk filmdeki gibi senaryoya ve görsel efektlere de katkıda bulunuyor.

Hikâyeyi kaldığı yerden devam ettiren Godzilla Minus Zero, ilk filmden daha büyük ölçekli bir yapım olacak. Bu yüzden bütçe de ilk filmden daha yüksek olacak. İlk filmde kısıtlı imkânlarla etkileyici bir iş çıkaran Toho ekibi için bunun bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı olacağını film çıktığında göreceğiz. Çünkü Hollywood yapımı Godzilla x Kong filmlerinde de şahit olduğumuz üzere, daha büyük bütçe her zaman daha iyi film anlamına gelmiyor.

Toho stüdyosu, Godzilla Minus Zero'nun Japonya'daki vizyon tarihini 3 Kasım olarak duyurdu. Film, ABD'de ise 6 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak. Godzilla Minus One, yurt dışında yakaladığı büyük başarıya rağmen ülkemizde dağıtımcısız kalmış, bu yüzden Türkiye'de sinemalarda gösterime girmemişti. Ne var ki ilk filmin yakaladığı büyük başarıdan cesaret alan dağıtımcılar bu kez Toho'yla iletişime geçip Minus Zero'nun Türkiye haklarını almaya daha hevesli olabilirler

