Yeni Godzilla x Kong filminin yönetmeni belli oldu

Ancak yakalanan bu başarıya rağmen seride önemli bir değişiklik yaşanıyor. Hem Godzilla vs. Kong'un, hem de Godzilla x Kong'un yönetmeni olan Adam Wingard, kendi çekmek istediği projelere odaklanmak için bu seriden ayrıldı. Geçtiğimiz ayın sonunda gelen bu ayrılık haberi sonrası, yeni filmde yönetmen koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu. Neyse ki bu sorunun cevabını almak için uzun süre beklememiz gerekmedi. Legendary Entertainment, yeni Godzilla x Kong filmini yönetmesi için Grant Sputore ile anlaştı.
Yeni Godzilla x Kong Filmi, I Am Mother'ın Yönetmenine Emanet
Böylesine büyük bir proje için Grant Sputore'nin seçilmesi şaşkınlık yarattı. Zira kendisi son derece kısıtlı bir filmografiye sahip. Hatta kendisinin bugüne kadarki tek kayda değer işi, Netflix'te yayınlanan bilim-kurgu filmi I am Mother. Kaldı ki o da öyle övgülere boğulan bir film olmamıştı. Genel olarak olumlu yorumlar alsa da çıkışından kısa süre unutulan Netflix filmlerinden biri oldu. Hâl böyleyken Legendary'nin yeni Godzilla x Kong filmi için Sputore'yi seçmesi şaşırttı.
Grant Sputore'nin yöneteceği yeni filmin senaryosunu Dave Callaham yazıyor. MonsterVerse adı verilen bu sinematik evrenin ilk filmi olan Godzilla'nın da senaryosunu yazan Callaham'ın filmografisinde The Expendables, Shang-Chi, Mortal Kombat, Wonder Woman 1984 gibi yapımlar bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.