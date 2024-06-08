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    Anlık Bildirim

    Yeni Godzilla x Kong filminin yönetmeni belli oldu

    Godzilla x Kong'un devam filmi için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte yönetmen koltuğuna oturacak isim de belli oldu. Son iki filmi yöneten Adam Wingard'ın yerini yeni bir yönetmen alıyor.
    Godzilla x Kong serisi yeni yönetmenini buldu Tam Boyutta Gör
    Mart ayında vizyona giren Godzilla x Kong: The New Empire'ın gişede 567 milyon dolara ulaşması, bu serinin hâlâ seyirci çekmeyi başarabildiğini kanıtladı. Bu da serinin yeni filmlerinin önünü açtı. Nitekim Legendary Entertainment da zaman kaybetmeden serinin bir sonraki filmi için hazırlıklara başladı.

    Ancak yakalanan bu başarıya rağmen seride önemli bir değişiklik yaşanıyor. Hem Godzilla vs. Kong'un, hem de Godzilla x Kong'un yönetmeni olan Adam Wingard, kendi çekmek istediği projelere odaklanmak için bu seriden ayrıldı. Geçtiğimiz ayın sonunda gelen bu ayrılık haberi sonrası, yeni filmde yönetmen koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu. Neyse ki bu sorunun cevabını almak için uzun süre beklememiz gerekmedi. Legendary Entertainment, yeni Godzilla x Kong filmini yönetmesi için Grant Sputore ile anlaştı.

    Yeni Godzilla x Kong Filmi, I Am Mother'ın Yönetmenine Emanet

    Böylesine büyük bir proje için Grant Sputore'nin seçilmesi şaşkınlık yarattı. Zira kendisi son derece kısıtlı bir filmografiye sahip. Hatta kendisinin bugüne kadarki tek kayda değer işi, Netflix'te yayınlanan bilim-kurgu filmi I am Mother. Kaldı ki o da öyle övgülere boğulan bir film olmamıştı. Genel olarak olumlu yorumlar alsa da çıkışından kısa süre unutulan Netflix filmlerinden biri oldu. Hâl böyleyken Legendary'nin yeni Godzilla x Kong filmi için Sputore'yi seçmesi şaşırttı.

    Grant Sputore'nin yöneteceği yeni filmin senaryosunu Dave Callaham yazıyor. MonsterVerse adı verilen bu sinematik evrenin ilk filmi olan Godzilla'nın da senaryosunu yazan Callaham'ın filmografisinde The Expendables, Shang-Chi, Mortal Kombat, Wonder Woman 1984 gibi yapımlar bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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