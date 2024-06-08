Yeni Godzilla x Kong filminin yönetmeni belli oldu

Tam Boyutta Gör Mart ayında vizyona giren Godzilla x Kong: The New Empire'ın gişede 567 milyon dolara ulaşması, bu serinin hâlâ seyirci çekmeyi başarabildiğini kanıtladı. Bu da serinin yeni filmlerinin önünü açtı. Nitekim Legendary Entertainment da zaman kaybetmeden serinin bir sonraki filmi için hazırlıklara başladı.

Ancak yakalanan bu başarıya rağmen seride önemli bir değişiklik yaşanıyor. Hem Godzilla vs. Kong'un, hem de Godzilla x Kong'un yönetmeni olan Adam Wingard, kendi çekmek istediği projelere odaklanmak için bu seriden ayrıldı. Geçtiğimiz ayın sonunda gelen bu ayrılık haberi sonrası, yeni filmde yönetmen koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu. Neyse ki bu sorunun cevabını almak için uzun süre beklememiz gerekmedi. Legendary Entertainment, yeni Godzilla x Kong filmini yönetmesi için Grant Sputore ile anlaştı.

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Böylesine büyük bir proje için Grant Sputore'nin seçilmesi şaşkınlık yarattı. Zira kendisi son derece kısıtlı bir filmografiye sahip. Hatta kendisinin bugüne kadarki tek kayda değer işi, Netflix'te yayınlanan bilim-kurgu filmi I am Mother. Kaldı ki o da öyle övgülere boğulan bir film olmamıştı. Genel olarak olumlu yorumlar alsa da çıkışından kısa süre unutulan Netflix filmlerinden biri oldu. Hâl böyleyken Legendary'nin yeni Godzilla x Kong filmi için Sputore'yi seçmesi şaşırttı.

Grant Sputore'nin yöneteceği yeni filmin senaryosunu Dave Callaham yazıyor. MonsterVerse adı verilen bu sinematik evrenin ilk filmi olan Godzilla'nın da senaryosunu yazan Callaham'ın filmografisinde The Expendables, Shang-Chi, Mortal Kombat, Wonder Woman 1984 gibi yapımlar bulunuyor.

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Godzilla x Kong serisi yeni yönetmenini buldu