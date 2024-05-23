Godzilla x Kong serisi yönetmen değişikliğine gidiyor

The New Empire'ın sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanması, bu iki karaktere odaklanan yeni filmlerin de önünü açtı. Nitekim geçtiğimiz hafta gelen bir haber, yeni bir Godzilla x Kong filmi için hazırlıklara başlandığını ortaya çıkardı.
Adam Wingard, Yeni Godzilla x Kong Filmini Yönetmeyecek
Bu yeni filmin senaryosunu yazması için yeni bir isimle (Dave Callaham) anlaşılmıştı. Ancak stüdyonun yönetmen olarak yine Adam Wingard'ı istediği söyleniyordu. Sonuçta Wingard'ın yönettiği son iki MonsterVerse filmi, gişede başarı yakalamıştı. Ne var ki gelen son haberler, Wingard'ın bu canavarlar evrenine tekrar dönmeyeceğini gösteriyor.
The Hollywood Reporter'ın konuya hakim birden fazla kaynaktan aldığı bilgilere göre Adam Wingard, Godzilla x Kong serisine geri dönmeyecek. Yönetmenin bunun yerine farklı projelere odaklanmayı tercih ettiği söyleniyor. Yönetmen, A24 çatısı altında Onslaught adlı bir korku filmi çekmeye hazırlanıyor.
Adam Wingard geri dönmeyeceği için Legendary Entertainment'ın yeni bir yönetmen bulması gerekecek. Bu ismin kim olabileceği hakkında şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.