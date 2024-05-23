Godzilla x Kong serisi yönetmen değişikliğine gidiyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Mart ayı sonunda sinemaseverlerle buluşan Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk (Godzilla x Kong: The New Empire), özellikle eleştirmenlerden son derece kötü yorumlar almasına rağmen gişede hiç de fena olmayan bir performans sergiledi. Filmin dünya genelindeki hasılatı bugün itibarıyla 563 milyon dolara ulaşmış durumda.

The New Empire'ın sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanması, bu iki karaktere odaklanan yeni filmlerin de önünü açtı. Nitekim geçtiğimiz hafta gelen bir haber, yeni bir Godzilla x Kong filmi için hazırlıklara başlandığını ortaya çıkardı.

Godzilla ve King Kong yeni bir filmle geri dönecek 1 hf. önce eklendi

Adam Wingard, Yeni Godzilla x Kong Filmini Yönetmeyecek

Bu yeni filmin senaryosunu yazması için yeni bir isimle (Dave Callaham) anlaşılmıştı. Ancak stüdyonun yönetmen olarak yine Adam Wingard'ı istediği söyleniyordu. Sonuçta Wingard'ın yönettiği son iki MonsterVerse filmi, gişede başarı yakalamıştı. Ne var ki gelen son haberler, Wingard'ın bu canavarlar evrenine tekrar dönmeyeceğini gösteriyor.

The Hollywood Reporter'ın konuya hakim birden fazla kaynaktan aldığı bilgilere göre Adam Wingard, Godzilla x Kong serisine geri dönmeyecek. Yönetmenin bunun yerine farklı projelere odaklanmayı tercih ettiği söyleniyor. Yönetmen, A24 çatısı altında Onslaught adlı bir korku filmi çekmeye hazırlanıyor.

Adam Wingard geri dönmeyeceği için Legendary Entertainment'ın yeni bir yönetmen bulması gerekecek. Bu ismin kim olabileceği hakkında şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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