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    Anlık Bildirim

    Alien: Romulus'un devam filmi, Ripley karakterini genç hâliyle geri getirebilir

    Son dönemde daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanan gençleştirme teknolojisi, Alien: Romulus'un devam filminde sevilen bir karakterin seriye dönmesinin önünü açabilir. 
    Alien Tam Boyutta Gör
    Alien serisi, geçtiğimiz yıl Alien: Romulus ile sinemalara geri döndü. Korku tarafına ağırlık vererek seriyi köklerine döndüren Romulus, öyle övgülere boğulmadı belki ama genel olarak olumlu yorumlar aldı. Diğer yandan gişede de 350 milyon dolar hasılat yaparak kendi çapında başarılı oldu. Bu da bir devam filminin önünü açtı.

    Yine Fede Alvarez tarafından çekilecek olan devam filmi için hazırlıklar sürerken, filme dair ilginç bir iddia ortaya atıldı. Hollywood içinden bilgi aktaran isimlerden olan Daniel Richtman, Alvarez'in Alien: Romulus'un devam filminde Ripley karakterini geri getirmeyi planladığını söylüyor. Richtman'ın paylaştığı bilgilere göre Alvarez, son dönemde sıkça görmeye başladığımız gençleştirme teknolojisini kullanarak Ripley'i genç hâliyle seriye döndürmeyi planlıyor.

    Ripley Genç Hâliyle Beyaz Perdeye Geri Dönebilir

    Sigourney Weaver'ın hayat verdiği Ripley, ana serideki dört filmin de ana karakteriydi. Bugün artık sinema tarihin en ikonik kadın karakterleri arasında yerini almış olan Ripley'nin dönüşü, yeni Alien filmine dair heyecanı daha da arttırabilir. Ama tabii gençleştirme teknolojisinin ne kadar iyi çalışacağı hâlâ soru işareti. Bu teknoloji en son Indiana Jones filminde kayda değer ölçüde kullanılmış ama ortaya çıkan sonuç herkesi tatmin etmemişti. Diğer yandan Alien: Romulus'ta da Ian Holm bu teknolojiyle geri döndürüldü ama kendisi hasar görmüş bir android olarak filmde yer aldığı için gençleştirme teknolojisindeki kusurlar pek göze batmadı.

    Yeni Alien filmi için sürpriz iddia Tam Boyutta Gör
    Alien: Romulus, ilk iki Alien filminin arasındaki dönemde geçiyor. Bu yüzden Ripley'nin Alien: Romulus'un devam filminde yer alması kronolojik olarak da mantıklı bir zemine oturuyor. Ama tabii şimdilik bu bir söylentiden ibaret. Daniel Richtman'ın ortaya attığı bu iddianın doğru çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz. Kendisi bu konuda iyi bir karneye sahip olsa da zaman zaman haksız çıktığı ya da planların değiştiği de oluyor.
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