Alien: Romulus'un devam filmi, Ripley karakterini genç hâliyle geri getirebilir

Yine Fede Alvarez tarafından çekilecek olan devam filmi için hazırlıklar sürerken, filme dair ilginç bir iddia ortaya atıldı. Hollywood içinden bilgi aktaran isimlerden olan Daniel Richtman, Alvarez'in Alien: Romulus'un devam filminde Ripley karakterini geri getirmeyi planladığını söylüyor. Richtman'ın paylaştığı bilgilere göre Alvarez, son dönemde sıkça görmeye başladığımız gençleştirme teknolojisini kullanarak Ripley'i genç hâliyle seriye döndürmeyi planlıyor.
Ripley Genç Hâliyle Beyaz Perdeye Geri Dönebilir
Sigourney Weaver'ın hayat verdiği Ripley, ana serideki dört filmin de ana karakteriydi. Bugün artık sinema tarihin en ikonik kadın karakterleri arasında yerini almış olan Ripley'nin dönüşü, yeni Alien filmine dair heyecanı daha da arttırabilir. Ama tabii gençleştirme teknolojisinin ne kadar iyi çalışacağı hâlâ soru işareti. Bu teknoloji en son Indiana Jones filminde kayda değer ölçüde kullanılmış ama ortaya çıkan sonuç herkesi tatmin etmemişti. Diğer yandan Alien: Romulus'ta da Ian Holm bu teknolojiyle geri döndürüldü ama kendisi hasar görmüş bir android olarak filmde yer aldığı için gençleştirme teknolojisindeki kusurlar pek göze batmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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