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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Google Pixel Buds sertifikalandı: Mayıs bitmeden satışa çıkabilir

    Google'ın ikinci nesil kablosuz kulaklıkları Pixel Buds, FCC sertifikasının da alınmasıyla artık satışa sunulmaya yönelik hiçbir engele sahip değil. İlk modelin eksileri, bu modelde giderilecek gibi.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Yeni Google Pixel Buds sertifikalandı: Mayıs bitmeden satışa çıkabilir
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    Google’ın ikinci jenerasyon Pixel Buds kablosuz kulaklıkları, Amerikan Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından sertifikalandı ve yakında satışa sunulacağı bu sayede kanıtlanmış oldu. İlkbahar içerisinde tanıtılması hedeflenen kulaklıklar, görünüşe göre bu hedefe ulaşacak.

    Google tarafından iki yeni FCC sertifikası alındığını ortaya çıkaran 9to5Google makalesine göre, G1007 ve G1008 kod adlı cihazlar, Pixel Buds kulaklıkların sağ ve sol teklerini temsil ediyor. FCC’de bir cihazın sertifikalanması kesin olarak tanıtım yapılacağı anlamına gelmese de Google’ın şimdiye kadar verdiği sinyaller, ikinci nesil kablosuz kulaklıklarının yakında tanıtılacağı ihtimalini bir hayli güçlendiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Turkcell ünlülerin sesiyle müşterilerine "Evde Kal" uyarısı yapıyor"

    Google’ın açıklamalarına göre yeni Pixel Buds, Google Assistant’a seslenerek erişebilme, pasif gürültü engelleme, tek şarjla 5 saat pil ömrü, saklama kutusuyla birlikte 24 saat pil ömrü, uzun menzilli Bluetooth bağlantısı gibi özelliklerle gelecek. Cihazın fiyatı ise 179 dolar olacak. Cihaz hakkında daha fazla bilgiye buradaki haberimizden de ulaşabilirsiniz.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 31 dk.
    Bu kulaklıkları taksam kendimi "İnci Küpeli Kız" gibi hissederim.
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