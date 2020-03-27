Yeni Google Pixel Buds sertifikalandı: Mayıs bitmeden satışa çıkabilir

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Google’ın ikinci jenerasyon Pixel Buds kablosuz kulaklıkları, Amerikan Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından sertifikalandı ve yakında satışa sunulacağı bu sayede kanıtlanmış oldu. İlkbahar içerisinde tanıtılması hedeflenen kulaklıklar, görünüşe göre bu hedefe ulaşacak.

Google tarafından iki yeni FCC sertifikası alındığını ortaya çıkaran 9to5Google makalesine göre, G1007 ve G1008 kod adlı cihazlar, Pixel Buds kulaklıkların sağ ve sol teklerini temsil ediyor. FCC’de bir cihazın sertifikalanması kesin olarak tanıtım yapılacağı anlamına gelmese de Google’ın şimdiye kadar verdiği sinyaller, ikinci nesil kablosuz kulaklıklarının yakında tanıtılacağı ihtimalini bir hayli güçlendiriyor.

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Google’ın açıklamalarına göre yeni Pixel Buds, Google Assistant’a seslenerek erişebilme, pasif gürültü engelleme, tek şarjla 5 saat pil ömrü, saklama kutusuyla birlikte 24 saat pil ömrü, uzun menzilli Bluetooth bağlantısı gibi özelliklerle gelecek. Cihazın fiyatı ise 179 dolar olacak. Cihaz hakkında daha fazla bilgiye buradaki haberimizden de ulaşabilirsiniz.

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