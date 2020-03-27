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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turkcell ünlülerin sesiyle müşterilerine "Evde Kal" uyarısı yapıyor

    Turkcell, tüm müşterilerine arama sesinden önce ünlülerin ses kaydını dinletiyor. Müşterilere evde kalın, gerekmedikçe sokağa çıkmayın uyarısında bulunuyor.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Turkcell ünlülerin sesiyle müşterilerine
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    Turkcell, telefon araması yapan kullanıcılarına çağrı öncesinde ünlülerin koronavirüs uyarılarını dinletiyor. Ünlüler Turkcell’lilere “sokağa çıkmayın” ve “sosyal mesafeye dikkat edin” uyarılarında bulunuyor.

    Her arama öncesinde yaklaşık 15’er saniye boyunca Hadise, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Ali Poyrazoğlu ve Murat Boz’un ses kaydı çalıyor. Arayacağınız kişiyi çaldırmak için ses kaydının bitmesi gerekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Turkcell şebeke adını 'EvdeHayatVar' olarak değiştirdi"

    Her aramadan önce yaklaşık 15 saniye ses kaydı çalması bazı kullanıcıların hoşuna gitmedi. Arayacağı kişiye hızlıca ulaşmak isteyen kişiler Twitter’dan Turkcell’e tepki gösteriyor. Turkcell, tepkilerin ardından bu özelliği kaldırdı. Özelliğin yeniden devreye girip girmeyeceği konusunda açıklama yapılmadı. Turkcell geçtiğimiz günlerde şebeke adını değiştirerek #EvdeHayatVar yaptı.



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    Galatas4ray (ENVER A.) 44 dk. en beğenilen
    Ünlülerın karnı tok tabi millete dışarı çıkmayın demesi kolay geliyor aylık 300 400 bin maaşlarıyla haklılar tabi.Milletti o kadar düşünüyorlarsa devletten ümidi kesmiş gariban halka yardım etsinler.
    Ünlülerın karnı tok tabi millete dışarı çıkmayın demesi kolay geliyor aylık 300 400 bin maaşlarıyla haklılar tabi.Milletti o kadar düşünüyorlarsa devletten ümi...
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 41 dk.
    Algınızı yesinler sizin. Sanki millet keyfinden dışarı çıkıyor, çoğu ekmek parası için mecbur çalışıyor. Güçlü devlet olup halkının gıderlerını karşılasan zaten kımse sokağa çıkmaz.
    Algınızı yesinler sizin. Sanki millet keyfinden dışarı çıkıyor, çoğu ekmek parası için mecbur çalışıyor. Güçlü devlet olup halkının gıderlerını karşılasan zaten...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 41 dk.
    Algınızı yesinler sizin. Sanki millet keyfinden dışarı çıkıyor, çoğu ekmek parası için mecbur çalışıyor. Güçlü devlet olup halkının gıderlerını karşılasan zaten kımse sokağa çıkmaz.
    Yanıtla +5
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    Galatas4ray (ENVER A.) 44 dk. en beğenilen
    Ünlülerın karnı tok tabi millete dışarı çıkmayın demesi kolay geliyor aylık 300 400 bin maaşlarıyla haklılar tabi.Milletti o kadar düşünüyorlarsa devletten ümidi kesmiş gariban halka yardım etsinler.
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