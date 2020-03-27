Turkcell ünlülerin sesiyle müşterilerine "Evde Kal" uyarısı yapıyor

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Turkcell, telefon araması yapan kullanıcılarına çağrı öncesinde ünlülerin koronavirüs uyarılarını dinletiyor. Ünlüler Turkcell’lilere “sokağa çıkmayın” ve “sosyal mesafeye dikkat edin” uyarılarında bulunuyor.

Her arama öncesinde yaklaşık 15’er saniye boyunca Hadise, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Ali Poyrazoğlu ve Murat Boz’un ses kaydı çalıyor. Arayacağınız kişiyi çaldırmak için ses kaydının bitmesi gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Turkcell şebeke adını 'EvdeHayatVar' olarak değiştirdi"

Her aramadan önce yaklaşık 15 saniye ses kaydı çalması bazı kullanıcıların hoşuna gitmedi. Arayacağı kişiye hızlıca ulaşmak isteyen kişiler Twitter’dan Turkcell’e tepki gösteriyor. Turkcell, tepkilerin ardından bu özelliği kaldırdı. Özelliğin yeniden devreye girip girmeyeceği konusunda açıklama yapılmadı. Turkcell geçtiğimiz günlerde şebeke adını değiştirerek #EvdeHayatVar yaptı.

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