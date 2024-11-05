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    Anlık Bildirim

    Suzuki ilk elektrikli otomobilini tanıttı: Karşınızda Suzuki eVitara

    Suzuki, ilk elektrikli otomobili eVitara'yı tanıttı. Toyota ile ortaklaşa geliştirilen elektrikli kompakt SUV neler sunuyor?                                    
    Suzuki ilk elektrikli otomobilini tanıttı: Suzuki eVitara Tam Boyutta Gör
    Suzuki, ilk elektrikli otomobili eVitara'yı tanıttı. Toyota ile ortaklaşa geliştirilen elektrikli kompakt SUV, aynı zamanda Toyota'nın gelecekteki bZ modellerinde de karşımıza çıkacak.

    Suzuki eVitara özellikleri

    eVitara, Vitara adını taşımasına rağmen, 9 yıllık içten yanmalı model ile çok az ortak noktaya sahip. Geçtiğimiz yılki eVX konseptinin üretim versiyonu olan araç, Suzuki'nin Heartect-e EV platformunda geliştirildi. 

    Suzuki eVitara, 4.275 mm uzunluğuyla mevcut Vitara'dan 100 mm daha uzun, aynı zamanda 200 mm daha uzun dingil mesafesiyle (2.700 mm) içten yanmalı eski modelden daha geniş iç hacme sahip.

    Suzuki ilk elektrikli otomobilini tanıttı: Suzuki eVitara Tam Boyutta Gör
    LFP pil hücrelerinden oluşan 49 kWh ve 61 kWh kapasiteli iki batarya seçeneğiyle gelen otomobil, küçük bataryalı modelde 144 beygir (106 kW), büyük bataryalı modelde ise 172 beygir (128 kW) gücünde motordan güç alıyor. Çift motorlu vesiyon ise toplamda 181 beygir (135 kW) güç sunuyor. Suzuki, eVitara'nın menzil değerlerini paylaşmadı, ancak batarya kapasitesine bakılırsa, büyük bataryalı modelin 400-450 km arası bir menzil sunmasını bekleyebiliriz.

    Suzuki ilk elektrikli otomobilini tanıttı: Suzuki eVitara Tam Boyutta Gör

    Suzuki'nin Allgrip-e sistemiyle gelen araç, geleneksel limitli kaymalı diferansiyelin çalışmasını taklit etmek için frenleri kullanan bir Trail modu içeriyor. Bu sayede arazi ve zorlu koşullarda yüksek performans vadediyor.

    eVitara, Suzuki Motor Gujarat'ın Hindistan'daki fabrikasında 2025 baharında üretime girecek ve Avrupa, Hindistan ve Japonya'ya satışlar yaz aylarında başlayacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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