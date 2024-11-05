Suzuki ilk elektrikli otomobilini tanıttı: Karşınızda Suzuki eVitara

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Tam Boyutta Gör Suzuki, ilk elektrikli otomobili eVitara'yı tanıttı. Toyota ile ortaklaşa geliştirilen elektrikli kompakt SUV, aynı zamanda Toyota'nın gelecekteki bZ modellerinde de karşımıza çıkacak.

Suzuki eVitara özellikleri

eVitara, Vitara adını taşımasına rağmen, 9 yıllık içten yanmalı model ile çok az ortak noktaya sahip. Geçtiğimiz yılki eVX konseptinin üretim versiyonu olan araç, Suzuki'nin Heartect-e EV platformunda geliştirildi.

Suzuki eVitara, 4.275 mm uzunluğuyla mevcut Vitara'dan 100 mm daha uzun, aynı zamanda 200 mm daha uzun dingil mesafesiyle (2.700 mm) içten yanmalı eski modelden daha geniş iç hacme sahip.

Tam Boyutta Gör LFP pil hücrelerinden oluşan 49 kWh ve 61 kWh kapasiteli iki batarya seçeneğiyle gelen otomobil, küçük bataryalı modelde 144 beygir (106 kW), büyük bataryalı modelde ise 172 beygir (128 kW) gücünde motordan güç alıyor. Çift motorlu vesiyon ise toplamda 181 beygir (135 kW) güç sunuyor. Suzuki, eVitara'nın menzil değerlerini paylaşmadı, ancak batarya kapasitesine bakılırsa, büyük bataryalı modelin 400-450 km arası bir menzil sunmasını bekleyebiliriz.

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Suzuki'nin Allgrip-e sistemiyle gelen araç, geleneksel limitli kaymalı diferansiyelin çalışmasını taklit etmek için frenleri kullanan bir Trail modu içeriyor. Bu sayede arazi ve zorlu koşullarda yüksek performans vadediyor.

eVitara, Suzuki Motor Gujarat'ın Hindistan'daki fabrikasında 2025 baharında üretime girecek ve Avrupa, Hindistan ve Japonya'ya satışlar yaz aylarında başlayacak.

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Suzuki ilk elektrikli otomobilini tanıttı: Suzuki eVitara