Suzuki ilk elektrikli otomobilini tanıttı: Karşınızda Suzuki eVitara

Suzuki eVitara özellikleri
eVitara, Vitara adını taşımasına rağmen, 9 yıllık içten yanmalı model ile çok az ortak noktaya sahip. Geçtiğimiz yılki eVX konseptinin üretim versiyonu olan araç, Suzuki'nin Heartect-e EV platformunda geliştirildi.
Suzuki eVitara, 4.275 mm uzunluğuyla mevcut Vitara'dan 100 mm daha uzun, aynı zamanda 200 mm daha uzun dingil mesafesiyle (2.700 mm) içten yanmalı eski modelden daha geniş iç hacme sahip.
Suzuki'nin Allgrip-e sistemiyle gelen araç, geleneksel limitli kaymalı diferansiyelin çalışmasını taklit etmek için frenleri kullanan bir Trail modu içeriyor. Bu sayede arazi ve zorlu koşullarda yüksek performans vadediyor.
eVitara, Suzuki Motor Gujarat'ın Hindistan'daki fabrikasında 2025 baharında üretime girecek ve Avrupa, Hindistan ve Japonya'ya satışlar yaz aylarında başlayacak.
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über