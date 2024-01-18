Makyajlı 2024 Hyundai Bayon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Hyundai, İzmit fabrikasında üretilen üçüncü model olan kompakt B-SUV modeli Bayon'u makyaj operasyonundan geçirerek tazeledi. İç ve dış tasarımında dikkat çekici değişiklikler yapılan modelin teknolojileri de yenilendi.

Makyajlı 2024 Hyundai Bayon, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Hyundai Bayon, markanın SUV ailesindeki diğer modeller gibi daha keskin hatlara sahip olacak şekilde güncellendi. Motor kaputu eskisine göre daha kaslı görünen makyajlı Bayon'da artık gündüz LED'leri boydan boya uzanan bir ışık imzası oluşturuyor. Alttaki ana aydınlatmaları da bir kanat gibi tasarlanan modelin geniş panjuru, dikey hava girişleri ve SUV karakterini besleyen gri koruma plakaları dikkat çekiyor.

Yan taraftan bakıldığında önceki versiyonla neredeyse aynı görünen makyajlı Hyundai Bayon'da yeni tasarlanan 16 ve 17 inç jantlar göze çarpıyor. Arka tarafta ise tamponun yeniden tasarlandığını görmekteyiz. Gövde rengi tampon, otomobilin daha şık görünmesini sağlamış. Buradaki reflektörlerin tasarımı otomobilin genel görünümüne daha fazla uyum sağlarken, gri renkli arka difüzörün de tampon boyunca uzatılmış olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.

Yenilenen Bayon; Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Lucid Lime Metallic ve Vibrant Blue Pearl gibi dört yeni rengin de dahil olduğu toplam dokuz farklı renk seçeneğine sahip. Bazı gövde renklerinde Phantom Black tavan ile çift tonlu tema da opsiyon olarak tercih edilebiliyor.

İç mekan

Tam Boyutta Gör Güncellenen iç mekanda 4.2 inç LCD gösterge bilgi ekranı ve 10.25 inç Audio Visual Navigation Screen (AVN) standart olarak sunuluyor. Önceki versiyonda olduğu gibi 10.25 inç kişiselleştirilebilir gösterge ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve Bluelink gibi popüler özellikler de opsiyon listesinde yer almaya devam ediyor.

Yeni Bayon'un kabininde iki USB C girişi (bir önde, bir arkada) bulunuyor. Ayrıca ön tarafta kullanıcıların akıllı telefonlarını aracın multimedya sistemine bağlaması için bir USB A girişi de mevcut. 8 hoparlörlü Bose ses sisteminin de sunulduğu kompakt modelde kabin aydınlatması olarak LED teknolojisine geçiş yapılmış. Ön bölüm için renkli ambiyans aydınlatması da opsiyon olarak sunuluyor.

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Güvenlik teknolojileri

Yenilenen Bayon artık 4G bağlantısını temel alan ikinci nesil eCall sistemine sahip. Bunun dışında şerit takip asistanı, ön çarpışmadan kaçınma asistanı, navigasyon tabanlı akıllı hız sabitleyici, kör nokta çarpışmadan kaçınma asistanı ve sürücü dikkat uyarısı gibi gelişmiş teknolojiler sunuluyor. Bayon'da ayrıca öndeki araç hareket etmeye başladığında sürücüyü uyaran "öncü araç kalkış uyarısı" da mevcut.

Hyundai Bayon'un motor seçenekleri için bir değişiklik açıklanmadı. Bu bağlamda 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla kombine edilebilen 100 beygirlik 1.4 MPI motor ve 7 ileri DCT şanzımanla satın alınabilen 1.0 T-GDI motorla yola devam edilmesini bekleyebiliriz.

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