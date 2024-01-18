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    Makyajlı 2024 Hyundai Bayon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Tasarımı ve teknolojileri yenilenen 2024 Hyundai Bayon'da 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı standart olarak sunuluyor. Ayrıca Bayon'un güvenlik teknolojileri de iyileştirilmiş durumda.

    Hyundai, İzmit fabrikasında üretilen üçüncü model olan kompakt B-SUV modeli Bayon'u makyaj operasyonundan geçirerek tazeledi. İç ve dış tasarımında dikkat çekici değişiklikler yapılan modelin teknolojileri de yenilendi.

    Makyajlı 2024 Hyundai Bayon, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Hyundai Bayon, markanın SUV ailesindeki diğer modeller gibi daha keskin hatlara sahip olacak şekilde güncellendi. Motor kaputu eskisine göre daha kaslı görünen makyajlı Bayon'da artık gündüz LED'leri boydan boya uzanan bir ışık imzası oluşturuyor. Alttaki ana aydınlatmaları da bir kanat gibi tasarlanan modelin geniş panjuru, dikey hava girişleri ve SUV karakterini besleyen gri koruma plakaları dikkat çekiyor.

    Yan taraftan bakıldığında önceki versiyonla neredeyse aynı görünen makyajlı Hyundai Bayon'da yeni tasarlanan 16 ve 17 inç jantlar göze çarpıyor. Arka tarafta ise tamponun yeniden tasarlandığını görmekteyiz. Gövde rengi tampon, otomobilin daha şık görünmesini sağlamış. Buradaki reflektörlerin tasarımı otomobilin genel görünümüne daha fazla uyum sağlarken, gri renkli arka difüzörün de tampon boyunca uzatılmış olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.

    Yenilenen Bayon; Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Lucid Lime Metallic ve Vibrant Blue Pearl gibi dört yeni rengin de dahil olduğu toplam dokuz farklı renk seçeneğine sahip. Bazı gövde renklerinde Phantom Black tavan ile çift tonlu tema da opsiyon olarak tercih edilebiliyor.

    İç mekan

    Yeni Hyundai Bayon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Güncellenen iç mekanda 4.2 inç LCD gösterge bilgi ekranı ve 10.25 inç Audio Visual Navigation Screen (AVN) standart olarak sunuluyor. Önceki versiyonda olduğu gibi 10.25 inç kişiselleştirilebilir gösterge ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve Bluelink gibi popüler özellikler de opsiyon listesinde yer almaya devam ediyor.

    Yeni Bayon'un kabininde iki USB C girişi (bir önde, bir arkada) bulunuyor. Ayrıca ön tarafta kullanıcıların akıllı telefonlarını aracın multimedya sistemine bağlaması için bir USB A girişi de mevcut. 8 hoparlörlü Bose ses sisteminin de sunulduğu kompakt modelde kabin aydınlatması olarak LED teknolojisine geçiş yapılmış. Ön bölüm için renkli ambiyans aydınlatması da opsiyon olarak sunuluyor.

    Güvenlik teknolojileri

    Yenilenen Bayon artık 4G bağlantısını temel alan ikinci nesil eCall sistemine sahip. Bunun dışında şerit takip asistanı, ön çarpışmadan kaçınma asistanı, navigasyon tabanlı akıllı hız sabitleyici, kör nokta çarpışmadan kaçınma asistanı ve sürücü dikkat uyarısı gibi gelişmiş teknolojiler sunuluyor. Bayon'da ayrıca öndeki araç hareket etmeye başladığında sürücüyü uyaran "öncü araç kalkış uyarısı" da mevcut.

    Hyundai Bayon'un motor seçenekleri için bir değişiklik açıklanmadı. Bu bağlamda 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla kombine edilebilen 100 beygirlik 1.4 MPI motor ve 7 ileri DCT şanzımanla satın alınabilen 1.0 T-GDI motorla yola devam edilmesini bekleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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